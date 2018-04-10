إيران تقرر توحيد سعر صرف عملتها تحسبا لعودة العقوبات، وإسرائيل تتوسع في مشاريع تحلية المياه لمواجهة الجفاف
ملخص
- إسرائيل تتوسع في مشاريع تحلية المياه لمواجهة الجفاف
- الرئيس الصيني يقول إنه سيفتح البلاد أمام منافسة دولية أكبر
- إيران تقرر توحيد سعر صرف عملتها تحسبا لعودة العقوبات
- زعيم كوريا الشمالية يقر لأول مرة بشكل علني بإمكانية إجراء محادثات مع ترامب
تغطية مباشرة
time_stated_uk
عاجلوكالة تسنيم القريبة من الحرس الثوري: وصول جثامين سبعة قتلى من المتطوعين الإيرانيين سقطوا في القصف على مطار (تي فور) في سوريا إلى طهران
عاجلالاستخبارات التركية تختطف ثلاثة من كبار المسؤولين في منظمة غولن في عملية أمنية في الغابون بوسط أفريقيا وتعيدهم إلى تركيا
زعيم كوريا الشمالية يقر لأول مرة بشكل علني بإمكانية إجراء محادثات مع ترامب
أقر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لأول مرة بشكل علني باحتمال إجراء محادثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لوسائل الإعلام الحكومية أدلى الزعيم الكوري الشمالي بتلك التصريحات في اجتماع لمسؤولي الحزب، حيث نوقشت العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أيضا.
ومن المقرر أن تعقد قمة بين الكوريتين في نهاية هذا الشهر، قبل الاجتماع المخطط له بين كيم وترامب في مايو/آيار أو يونيو/حزيران المقبلين.
إيران تقرر توحيد سعر صرف عملتها تحسبا لعودة العقوبات
قررت إيران توحيد سعري صرف عملتها في التعاملات الرسمية وفي السوق المفتوحة مع هبوط الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في تعاملات يوم أمس الاثنين بفعل مخاوف من عودة فرض العقوبات على البلاد.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء سيكون سعر صرف الدولار الأمريكي اثنين وأربعين ألف ريال في السوق الرسمية وفي السوق المفتوحة ولكافة أنشطة المال والأعمال.
الرئيس الصيني يقول إنه سيفتح البلاد أمام منافسة دولية أكبر
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إنه سيفتح قطاعات من اقتصاد بلاده أمام منافسة دولية أكبر وخصوصا في قطاع الخدمات المالية وتصنيع المركبات الآلية.
وأضاف شي جينبينغ خلال كلمة له أمام منتدى اقتصادي سنوي بـاقليم هينان أنه سيتم تخفيض التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة من الخارج خلال العام الجاري كما قد يتم إزالة شرط إقامة المشاريع المشتركة مع شركاء صينيين بالنسبة لشركات السيارات التي تستثمر في الصين.
يمكنكم متابعة الأخبار التي غطيناها أمس على الرابط التالي
ترامب يقول إن بلاده ستتخذ قرارات كبيرة خلال يوم أو يومين ردا على الهجوم الكيميائي على دوما
إسرائيل تتوسع في مشاريع تحلية المياه لمواجهة الجفاف
تخطط إسرائيل لتشييد محطتين جديدتين لتحلية المياه وتوسيع شبكة الأنابيب بهدف تخفيف العبء على المزارعين والبيئة.
وأدت موجة جفاف مستمرة منذ خمس سنوات إلى وصول موارد المياه الطبيعية في إسرائيل إلى أدنى مستوياتها خلال قرن.
وقال وزير الطاقة والمياه يوفال شتاينتز "نقص المياه الطبيعية هو الأسوأ في نحو 100 عام وتسبب في تراجع موارد المياه إلى مستوى لم يسبق له مثيل".
وأعلنت وزارة المياه خطة لبناء محطتين لتحلية المياه لتخفيف الضغط عن محطاتها الخمس الواقعة على ساحل البحر المتوسط والتي شيدت على مدار الثلاثة عشر عاما الماضية.
وتهدف الخطة كذلك إلى توسيع شبكة المياه والحد من سحب المياه من الينابيع الطبيعية، وربما ضخ كميات كبيرة من المياه في بحيرة طبريا على الحدود مع سوريا، وهي المصدر الرئيسي للمياه العذبة في إسرائيل.