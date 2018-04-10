إيران تقرر توحيد سعر صرف عملتها تحسبا لعودة العقوبات، وإسرائيل تتوسع في مشاريع تحلية المياه لمواجهة الجفاف

قررت إيران توحيد سعري صرف عملتها في التعاملات الرسمية وفي السوق المفتوحة مع هبوط الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في تعاملات يوم أمس الاثنين بفعل مخاوف من عودة فرض العقوبات على البلاد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء سيكون سعر صرف الدولار الأمريكي اثنين وأربعين ألف ريال في السوق الرسمية وفي السوق المفتوحة ولكافة أنشطة المال والأعمال.