المعارضة في أرمينيا: "ثورة شعبية سلمية" تجري في البلاد، ومصر تزيد من إنتاج النفط الخام
ملخص
- سوريا تعلن عن بدء تنفيذ اتفاق بين القوات السورية وقوات المعارضة في الضمير
- وزير الخارجية الألماني يقول إن بوسع بلاده الوساطة مع روسيا بشأن سوريا
- بيت للدعارة يعمل تحت أنظار الشرطة في لندن
- مصر تزيد من إنتاج النفط الخام
- الصين تعتزم السماح لمصعني السيارات الأجانب بإنشاء شركات على أراضيها
- المعارضة في أرمينيا: "ثورة شعبية سلمية" تجري في البلاد
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المعارضة في أرمينيا تقول إن ثورة سلمية تحدث في البلاد
قال زعيم المعارضة في أرمينيا إن ثورة شعبية سلمية تجري في البلاد الآن وإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة انتشرت في مدن أخرى.
وحث المعارض نيكول باشينيان المحتجين في العاصمة يريفيان على تعطيل المؤسسات الحكومية ردا على محاولة الرئيس السابق للتشبث في السلطة عبر منصب رئيس الوزراء.
وأحاط المتظاهرون بمبنى وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام، بينما انتشرت الشرطة حول البرلمان حيث يصوت النواب على تنصيب الرئيس السابق في منصب رئيس الوزراء.
الصين تعتزم السماح لمصعني السيارات الأجانب بإنشاء شركات على أراضيها
قال الصين إن مصنعي السيارات الأجانب سيكون بإمكانهم إنشاء شركات يمتلكونها بشكل كامل على أراضيها بحلول عام 2022.
وفي الوقت الحالي تفرض الصين عليهم إنشاء شركات بالمشاركة مع شركات صينية محلية بحيث لا تزيد حصة الشركات الأجنبية عن خمسين بالمائة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترض على السياسة الصينية بهذا الشأن قائلا إنها فعليا تجبر الشركات الأجنبية على مشاركة أساليبها التقنية مع المنافسين الصينيين.
واعتمد ترامب على هذا السبب من أجل تبرير طرحه لمقترح فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية.
مصر تزيد من إنتاج النفط الخام
قالت هيئة البترول المصرية إن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع إلى 657 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 630 ألف برميل قبل عام.
وتسعى مصر لتسريع عملية استخراج النفط من الحقول النفطية المكتشفة حديثا بهدف تقليص الواردات بحلول عام 2019 والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
يمكنكم الإطلاع على تطورات الأحداث في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية على الرابط التالي
الضربات الجوية الغربية على مواقع عسكرية في سوريا كما حدثت
وزير الخارجية الألماني يقول إن بوسع بلاده الوساطة مع روسيا بشأن سوريا
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا تتمتع بدور وساطة خاص يسمح لها بإبقاء نافذة الحوار مع روسيا بشأن الأزمة السورية مفتوحة.
وخلال مؤتمر صحفي في برلين مع وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قال ماس إن عملية السلام السورية المتعثرة ستطرح للنقاش خلال قمة لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع في تورنتو مطلع الأسبوع المقبل.
بيت للدعارة يعمل تحت أنظار الشرطة في لندن
تميل الشرطة في لندن نحو فكرة السماح لبيوت الدعارة بالعمل شريطة أن توفر بيئة آمنة للنساء العاملات، ذلك ما قاله أحد المحققين السابقين الذي أصبح يتملك أحد تلك البيوت.
وبيت الدعارة هذا هو عبارة عن شقة من غرفتي نوم في مبنى من الطراز الفيكتوري.
وعادة ما تستخدم بيوت الدعارة في بريطانيا نساء تعرضن للأتجار بالبشر أو من المدمنات على المخدرات ويتحكم بهؤلاء النسوة قوادون، ولكن بيت العارة هذا مختلف.
وتقول فيكتوريا داربيشير الصحفية في بي بي سي التي زارت بيت الدعارة إنها شقة عصرية مريحة ودافئة.
وتقول إنها قابلت في بيت الدعارة عاملات لطيفات من بريطانيا وغيرها. ومن بين هولاء البريطانية لويز وتحمل شهادة دبلوم في علم الأحياء البحرية وعليها ديون تفوق 20 ألف جنيه إسترليني.
وتقول لويز إنها تفضل العمل في الدعارة لثلاثة أو أربع أيام في الأسبوع بدخل يصل إلى 900 جنيه إسترليني على العمل لمدة 12 ساعة في محطة للوقود بأجر منخفض.
وتقول لويز إن الأمر يعود لها ولا تتعرض للاستغلال ولا تهتم بالأحكام التي يطلقها عليها الآخرون ولا تريد أن يظن الناس أنها مدمنة على المخدرات أو مرغمة على ممارسة الجنس.
وتقول الصحفية من بي بي سي إنه كل عشر دقائق يرن جرس الهاتف رجل يريد حجز موعد أو يطرق الباب رجل جاء في موعده.
وتبلغ تسعيرة كل نصف ساعة 70 جنيها استرالينيا تأخذ المرأة منها 45 و يأخذ صاحب بيت الدعارة 25.
وتنشر العاملات في بيت الدعارة صورا لهن على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي لجذب الزبائن.
وتقول لويز إنها في بعض الأيام تمارس الجنس مع ما يقرب من عشرة رجال. ولا يعرف ما إذا كان الجيران يعلمون ماذا يجري داخل الشقة التي تحولت إلى بيت دعارة.
وتقول عاملة الاستقبال في بيت الدعارة والتي لديها خبرة أكثر من عشرين عاما في المجال "إن نوعية الزبائن تغيرت عبر السنين، إذا أصبح الزوار من الشباب الأنيقين الذين لن تعتقد أنهم سيدفعون النقود من أجل ممارسة الجنس ولكن يبدو الأمر أسهل بالنسبة لهم من المواعدة."
ولكن الغريب في الأمر أن صاحب بيت الدعارة ضابط شرطة سابق يبلغ من العمر 45 عاما ولديه ابنة واحدة يقول إنها لا تعلم عن عمله.
وعلى الرغم من أن بيوت الدعارة غير قانونية في انكلترا إلا أن ضابط الشرطة السابق ليس لديه رادع أخلاقي من مخالفة القانون لأنه لايتفق معه.
ويقول الضابط السابق إنه يدير بيت الدعارة تحت أنظار السلطات وهم سعداء بذلك مادامت العاملات بأمان، ويضيف أنه يدفع ضرائب عما يجنيه من أموال والتي تصل سنويا إلى 60 ألف جنيه استرليني.
سوريا تعلن عن بدء تنفيذ اتفاق بين القوات السورية وقوات المعارضة في الضمير
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن المقاتلين التابعين لجيش الإسلام بدأوا بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط ضمن تنفيذ بنود اتفاق بين القوات السورية وجيش الإسلام.
وأضافت الوكالة أن الاتفاق ينص على خروج حوالي ألف شخص من "جيش الإسلام" إلى جرابلس.