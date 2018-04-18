مرشحة لبنانية: القوانين الوضعية أكثر عدالة من الدين، ومن مستثمر إلى "آكل للحوم البشر" في أمريكا

مرشحة لبنانية: القوانين الوضعية أكثر عدالة من الدين
من مستثمر إلى "آكل للحوم البشر" في أمريكا
تغطية مباشرة
time_stated_uk
المفوض الأوروبي : تركيا تبتعد عن الاتحاد و لا نعتزم فتح فصول جديدة للتفاوض
أعلن يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة
الجوار ومفاوضات الانضمام أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي
وخاصة في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية.
وقالهان
أثناء مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ أن المفوضية
الأوروبية لا تعتزم فتح فصول جديدة أثناء المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
عاجلوسائل إعلام رسمية روسية: الإدراة الأمريكية أبلغت روسيا بعدم وجود توجه حالي لفرض مزيد من العقوبات
من مستثمر إلى "آكل للحوم البشر" في أمريكا
يواجه ليبري في الولايات المتحدة عقوبة السجن لثلاثين عاما بسبب تزويره
أوراق هجرته وطلبه اللجوء عندما زعم أنه فر بسبب الحرب الأهلية في بلاده، فيما
اكتشفت السلطات بعد قرابة 20 عاما أنه كان قائدا لإحدى الميليشيات في الحرب ومتهما
بارتكاب جرائم حرب من بينها أكل أعضاء بشرية من أعدائه.
ولجأ محمد جاباتيه، 51 عاما، مع آلاف المواطنين من ليبريا إلى
الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية الأولى (1989-1997)، التي خلفت أكثر من 250 ألف قتيل.
وحصل جاباتيه على اللجوء السياسي وكون عائلة وأنشأ مشروعا تجاريا في مجال الشحن
البحري وأصبح مستثمرا ناجحا، وحصل على إقامة دائمة في البلاد.
واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادات من من ليبريين اتهموا جاباتيه بشن
مداهمات على قراهم إبان الحرب الأهلية وقتله أفراد من أسرتهم. وقالت شاهدة عيان
إنه أمر رجاله بقتل صهرها، ثم أجبروها على طهي قلبه ليأكله جاباتيه.
ومن المقرر أن تصدر محكمة فيدرالية حكمها على جاباتيه غدا الخميس.
مرشحة لبنانية: القوانين الوضعية أكثر عدالة من الدين
قالت المرشحة المستقلة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة
الشهر المقبل، الصحفية جمانة حداد، إنها ستعمل حال انتخابها على إنهاء ما وصفته
بنفوذ الدين في قضايا اجتماعية كالزواج والميراث.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قالت حداد، 47 عاما، إن
القوانين المدنية الوضعية تكفل تحقيق العدالة والمساواة وتقلل من الطائفية في
لبنان.
وقالت إن السماح للمستقلين بخوض الانتخابات، بعد تعديل القانون
الانتخابي، علامة فارقة في الحركة السياسية اللبنانية على الرغم من قلة عددهم وعلى
الرغم من الثغرات التي تشوب التعديلات الأخيرة، على حد قولها.
وأقرت الحكومة اللبنانية العام الماضي قانونا جديدا للانتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي، للمرة الأولى
في تاريخ لبنان، وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية. وستجرى الانتخابات في السادس
من مايو/آيار بعد أكثر من تسع سنوات من آخر استحقاق برلماني.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
المفوض الأوروبي : تركيا تبتعد عن الاتحاد و لا نعتزم فتح فصول جديدة للتفاوض
أعلن يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات الانضمام أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية.
وقالهان أثناء مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ أن المفوضية الأوروبية لا تعتزم فتح فصول جديدة أثناء المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
عاجلوسائل إعلام رسمية روسية: الإدراة الأمريكية أبلغت روسيا بعدم وجود توجه حالي لفرض مزيد من العقوبات
من مستثمر إلى "آكل للحوم البشر" في أمريكا
يواجه ليبري في الولايات المتحدة عقوبة السجن لثلاثين عاما بسبب تزويره أوراق هجرته وطلبه اللجوء عندما زعم أنه فر بسبب الحرب الأهلية في بلاده، فيما اكتشفت السلطات بعد قرابة 20 عاما أنه كان قائدا لإحدى الميليشيات في الحرب ومتهما بارتكاب جرائم حرب من بينها أكل أعضاء بشرية من أعدائه.
ولجأ محمد جاباتيه، 51 عاما، مع آلاف المواطنين من ليبريا إلى الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية الأولى (1989-1997)، التي خلفت أكثر من 250 ألف قتيل. وحصل جاباتيه على اللجوء السياسي وكون عائلة وأنشأ مشروعا تجاريا في مجال الشحن البحري وأصبح مستثمرا ناجحا، وحصل على إقامة دائمة في البلاد.
واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادات من من ليبريين اتهموا جاباتيه بشن مداهمات على قراهم إبان الحرب الأهلية وقتله أفراد من أسرتهم. وقالت شاهدة عيان إنه أمر رجاله بقتل صهرها، ثم أجبروها على طهي قلبه ليأكله جاباتيه.
ومن المقرر أن تصدر محكمة فيدرالية حكمها على جاباتيه غدا الخميس.
مرشحة لبنانية: القوانين الوضعية أكثر عدالة من الدين
قالت المرشحة المستقلة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة الشهر المقبل، الصحفية جمانة حداد، إنها ستعمل حال انتخابها على إنهاء ما وصفته بنفوذ الدين في قضايا اجتماعية كالزواج والميراث.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قالت حداد، 47 عاما، إن القوانين المدنية الوضعية تكفل تحقيق العدالة والمساواة وتقلل من الطائفية في لبنان.
وقالت إن السماح للمستقلين بخوض الانتخابات، بعد تعديل القانون الانتخابي، علامة فارقة في الحركة السياسية اللبنانية على الرغم من قلة عددهم وعلى الرغم من الثغرات التي تشوب التعديلات الأخيرة، على حد قولها.
وأقرت الحكومة اللبنانية العام الماضي قانونا جديدا للانتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية. وستجرى الانتخابات في السادس من مايو/آيار بعد أكثر من تسع سنوات من آخر استحقاق برلماني.