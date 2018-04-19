نقل الكبد "حيا" سينقذ حياة الكثيرين من المرضى، وحذف 40 ثانية من الفهد الأسود في السعودية

اتفاق اخراج مسلحي جيش الاسلام من الضمير في القلمون الشرقي يدخل حيز التنفيذ اليوم
بدأ تنفيذ اتفاق اخراج مسلحي فصيل (جيش الاسلام) من بلدة الضمير شمال شرق دمشق حيز التنفيذ اليوم.
الدفعة الأولى من المغادرين ويقدر عددهم بخمسمئة مسلح بالاضافة الى افراد أسرهم ستتوجه الى مدينة جرابلس في ريف حلب شمال سورية.
وبحسب بنود الاتفاق سيخرج المسلحون من الضمير بسلاحهم الفردي الخفيف، على أن تؤمن القوات الروسية عملية النقل
فلسطينيون يشاركون في مسيرة داخل الخط الاخضر للتذكير بطردهم من مدنهم وقراهم
يشارك آلاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر اليوم في مسيرة أطلقوا عليها اسم مسيرة العودة للتذكير بطردهم من قراهم ومدنهم التي قامت عليها إسرائيل عام ثمانية وأربعين .
وقرر المنظمون أن تكون المسيرة في نفس التاريخ العبري الذي يحتفل به الإسرائيليون بما يطلقون عليه استقلال إسرائيل حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعون لقيام دولة إسرائيل وما يُعرف بنكبة الفلسطينيين.
حذف 40 ثانية من الفهد الأسود في السعودية
قالت الشركة الموزعة للفيلم الأمريكي "الفهد الأسود" أو
"بلاك بانثر" في الرياض إن الرقابة المحلية حذفت 40 ثانية من الفيلم
الذي أصبح الأول من نوعه تعرضه المملكة العربية السعودية منذ 35 عاما.
وعرض الفيلم الساعة التاسعة مساء أمس بالتوقيت المحلي في قاعة للسينما
بمركز الملك عبدالله المالي وحضره 600 رجل وامرأة.
واستهل المنظمون العرض بالصلاة
ثم قص شريط افتتاح قاعة السينما.
نقل الكبد "حيا" سينقذ حياة الكثيرين من المرضى
توصل علماء إلى طريقة جديدة للحفاظ على الكبد حيا أربع وعشرين ساعة بعد
نقله من المتبرع أو الشخص المتوفي.
واخترع العلماء جهازا يضخ الدم للكبد
المنقول ويمده بالتغذية ويحافظ على درجة حرارته الطبيعية وكأنه في جسم حي، إلى أن
تتم عملية زراعة الكبد.
ونشرت مجلة "نيتشر" الطبية السبق
العلمي الجديد وقالت إن من شأن هذه التجربة، الممولة من المفوضية الأوروبية، إحداث
طفرة كبيرة في عمليات زراعة الكبد، وإنقاذ حياة المرضى الذين يموتون بسبب احتمال
تلف الكبد في فترة حفظه بالطريقة التقليدية عن طريق الثلج.
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اتفاق اخراج مسلحي جيش الاسلام من الضمير في القلمون الشرقي يدخل حيز التنفيذ اليوم
بدأ تنفيذ اتفاق اخراج مسلحي فصيل (جيش الاسلام) من بلدة الضمير شمال شرق دمشق حيز التنفيذ اليوم.
الدفعة الأولى من المغادرين ويقدر عددهم بخمسمئة مسلح بالاضافة الى افراد أسرهم ستتوجه الى مدينة جرابلس في ريف حلب شمال سورية.
وبحسب بنود الاتفاق سيخرج المسلحون من الضمير بسلاحهم الفردي الخفيف، على أن تؤمن القوات الروسية عملية النقل
فلسطينيون يشاركون في مسيرة داخل الخط الاخضر للتذكير بطردهم من مدنهم وقراهم
يشارك آلاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر اليوم في مسيرة أطلقوا عليها اسم مسيرة العودة للتذكير بطردهم من قراهم ومدنهم التي قامت عليها إسرائيل عام ثمانية وأربعين .
وقرر المنظمون أن تكون المسيرة في نفس التاريخ العبري الذي يحتفل به الإسرائيليون بما يطلقون عليه استقلال إسرائيل حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعون لقيام دولة إسرائيل وما يُعرف بنكبة الفلسطينيين.
حذف 40 ثانية من الفهد الأسود في السعودية
قالت الشركة الموزعة للفيلم الأمريكي "الفهد الأسود" أو "بلاك بانثر" في الرياض إن الرقابة المحلية حذفت 40 ثانية من الفيلم الذي أصبح الأول من نوعه تعرضه المملكة العربية السعودية منذ 35 عاما.
وعرض الفيلم الساعة التاسعة مساء أمس بالتوقيت المحلي في قاعة للسينما بمركز الملك عبدالله المالي وحضره 600 رجل وامرأة.
واستهل المنظمون العرض بالصلاة ثم قص شريط افتتاح قاعة السينما.
نقل الكبد "حيا" سينقذ حياة الكثيرين من المرضى
توصل علماء إلى طريقة جديدة للحفاظ على الكبد حيا أربع وعشرين ساعة بعد نقله من المتبرع أو الشخص المتوفي.
واخترع العلماء جهازا يضخ الدم للكبد المنقول ويمده بالتغذية ويحافظ على درجة حرارته الطبيعية وكأنه في جسم حي، إلى أن تتم عملية زراعة الكبد.
ونشرت مجلة "نيتشر" الطبية السبق العلمي الجديد وقالت إن من شأن هذه التجربة، الممولة من المفوضية الأوروبية، إحداث طفرة كبيرة في عمليات زراعة الكبد، وإنقاذ حياة المرضى الذين يموتون بسبب احتمال تلف الكبد في فترة حفظه بالطريقة التقليدية عن طريق الثلج.