نقل الكبد "حيا" سينقذ حياة الكثيرين من المرضى، وحذف 40 ثانية من الفهد الأسود في السعودية

يشارك آلاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر اليوم في مسيرة أطلقوا عليها اسم مسيرة العودة للتذكير بطردهم من قراهم ومدنهم التي قامت عليها إسرائيل عام ثمانية وأربعين .

وقرر المنظمون أن تكون المسيرة في نفس التاريخ العبري الذي يحتفل به الإسرائيليون بما يطلقون عليه استقلال إسرائيل حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعون لقيام دولة إسرائيل وما يُعرف بنكبة الفلسطينيين.