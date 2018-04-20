مدير نادي الأرسنال الإنجليزي، آرسين فينجر، يعلن تنحيه عن منصبه بنهاية الموسم الحالي بعد 22 عاما

طلبت شروق العطار عام ٢٠٠٧ اللجوء في بريطانيا قادمة من مصر، واليوم هي الحائزة على جائزة أفضل شابة مهاجرة في المملكة المتحدة.

شروق ذات ال ٢٥ عاما تدرس الهندسة الإلكترونية في جامعة كاردف (مقاطعة ويلز) وتعمل مع جمعية محلية (STAR) للدفاع عن حقوق المهاجرين.

كما تلجأ شروق للرقص الشعبي لجمع تبرعات قد تساعد في الدفاع عن حقوق المثليين في مصر.

لكنها ترقص بأسلوبها الخاص، وبأزيائها الخاصة.

تحدثت شروق لبي بي سي عربي عن قصتها الشخصية كمثلية وعن نشاطاتها التي أوصلتها إلى الجائزة.

تقرير ألمى حسون.