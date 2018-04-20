مدير نادي الأرسنال الإنجليزي، آرسين فينجر، يعلن تنحيه عن منصبه بنهاية الموسم الحالي بعد 22 عاما
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انتهاء عملية إجلاء مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم من ريف دمشق
انتهت عملية اخراج مسلحي فصيل جيش الاسلام وعائلاتهم من بلدة الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق.
وخرج في الدفعة الأخيرة، بموجب اتفاق بين جيش الإسلام والحكومة السورية برعاية روسية، 1500 مسلح مع عائلاتهم متجهين إلى جرابلس شمال شرق حلب، وذلك بعد تسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى القوات الحكومية.
عاجلمدير نادي الأرسنال الإنجليزي، آرسين فينجر، يعلن تنحيه عن منصبه بنهاية الموسم الحالي بعد 22 عاما
فتاة قوس قزح
طلبت شروق العطار عام ٢٠٠٧ اللجوء في بريطانيا قادمة من مصر، واليوم هي الحائزة على جائزة أفضل شابة مهاجرة في المملكة المتحدة.
شروق ذات ال ٢٥ عاما تدرس الهندسة الإلكترونية في جامعة كاردف (مقاطعة ويلز) وتعمل مع جمعية محلية (STAR) للدفاع عن حقوق المهاجرين.
كما تلجأ شروق للرقص الشعبي لجمع تبرعات قد تساعد في الدفاع عن حقوق المثليين في مصر.
لكنها ترقص بأسلوبها الخاص، وبأزيائها الخاصة.
تحدثت شروق لبي بي سي عربي عن قصتها الشخصية كمثلية وعن نشاطاتها التي أوصلتها إلى الجائزة.
تقرير ألمى حسون.
ربع حبة ترامادول
إدمان المسكّنات أو الأدوية الموصوفة طبيًّا بات الأوسع انتشارًا -ليس في مصر فحسب- بل في العالم.وتشير الإحصاءات الرسمية المصري إلى أن أن نسبة تعاطي المخدرات بين المصريين تجاوزت 10 في المئة، أي ما يزيد عن عشرة ملايين شخص، وقد تكون النسبة أكبر من ذلك.
وتعدّ أقراص الترامادول أكثر أنواع المخدرات والأفيونات المصنّعة انتشارًا بين المدمنين في مصر. أحمد ماهر تحدث إلى مصريين أحال إدمان الترامادول والمسكنات حياتهم إلى دمار شامل وبعد أن أزاحت تلك المسكنات المخدرات التقليدية كالحشيش والهيروين عن عرش الإدمان في مصر.
خرج رجل هندي من بيته بعد شهر من زواجه هربا من عائلته وزوجته بسبب
الخلافات العائلية، لكنه عاد أمس الخميس بعد 40 عاما عندما شاهده أخوه في مقطع
فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يغني أغنية أحد الأفلام الشهيرة،
وفي حالة يُرثى لها.
وعرف الرجل نفسه في بداية الفيديو على أنه خومدرام غامبيهر سينغ من
ولاية مانيبور، وهو ما ساعد عائلته في التعرف عليه.
ولم تسمع عائلته منه خلال العقود الأربعة الأخيرة واعتقدوا أنه فارق
الحياة، ليكتشفوا عن طريق اليوتيوب أنه في مجينة مومباي التي تبعد حوالي 3000 ألف
كيلومتر عن مسقط رأسه.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
انتهاء عملية إجلاء مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم من ريف دمشق
انتهت عملية اخراج مسلحي فصيل جيش الاسلام وعائلاتهم من بلدة الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق.
وخرج في الدفعة الأخيرة، بموجب اتفاق بين جيش الإسلام والحكومة السورية برعاية روسية، 1500 مسلح مع عائلاتهم متجهين إلى جرابلس شمال شرق حلب، وذلك بعد تسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى القوات الحكومية.
عاجلمدير نادي الأرسنال الإنجليزي، آرسين فينجر، يعلن تنحيه عن منصبه بنهاية الموسم الحالي بعد 22 عاما
فتاة قوس قزح
طلبت شروق العطار عام ٢٠٠٧ اللجوء في بريطانيا قادمة من مصر، واليوم هي الحائزة على جائزة أفضل شابة مهاجرة في المملكة المتحدة.
شروق ذات ال ٢٥ عاما تدرس الهندسة الإلكترونية في جامعة كاردف (مقاطعة ويلز) وتعمل مع جمعية محلية (STAR) للدفاع عن حقوق المهاجرين.
كما تلجأ شروق للرقص الشعبي لجمع تبرعات قد تساعد في الدفاع عن حقوق المثليين في مصر.
لكنها ترقص بأسلوبها الخاص، وبأزيائها الخاصة.
تحدثت شروق لبي بي سي عربي عن قصتها الشخصية كمثلية وعن نشاطاتها التي أوصلتها إلى الجائزة.
تقرير ألمى حسون.
ربع حبة ترامادول
إدمان المسكّنات أو الأدوية الموصوفة طبيًّا بات الأوسع انتشارًا -ليس في مصر فحسب- بل في العالم.وتشير الإحصاءات الرسمية المصري إلى أن أن نسبة تعاطي المخدرات بين المصريين تجاوزت 10 في المئة، أي ما يزيد عن عشرة ملايين شخص، وقد تكون النسبة أكبر من ذلك.
وتعدّ أقراص الترامادول أكثر أنواع المخدرات والأفيونات المصنّعة انتشارًا بين المدمنين في مصر. أحمد ماهر تحدث إلى مصريين أحال إدمان الترامادول والمسكنات حياتهم إلى دمار شامل وبعد أن أزاحت تلك المسكنات المخدرات التقليدية كالحشيش والهيروين عن عرش الإدمان في مصر.
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خرج وعاد عن طريق اليوتيوب
خرج رجل هندي من بيته بعد شهر من زواجه هربا من عائلته وزوجته بسبب الخلافات العائلية، لكنه عاد أمس الخميس بعد 40 عاما عندما شاهده أخوه في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يغني أغنية أحد الأفلام الشهيرة، وفي حالة يُرثى لها.
وعرف الرجل نفسه في بداية الفيديو على أنه خومدرام غامبيهر سينغ من ولاية مانيبور، وهو ما ساعد عائلته في التعرف عليه.
ولم تسمع عائلته منه خلال العقود الأربعة الأخيرة واعتقدوا أنه فارق الحياة، ليكتشفوا عن طريق اليوتيوب أنه في مجينة مومباي التي تبعد حوالي 3000 ألف كيلومتر عن مسقط رأسه.
زلزال الصين الذي لم يقع
أعلنت السلطات الصينية عن طريق الخطأ وقوع زلزالين كبيرين تباعا بقوة 6.5 على مقياس ريختر أمس الخميس، لكنه لم يقع مطلقا.
واعترفت السلطات اليوم أن ما حدث لم يكن سوى أعمال حفر في المنطقة الغربية الجبلية لمقاطعة شينغيانغ.
وتقع الصين في حزام زلازل نشط، ووقع آخر زلزال مدمر عام 2008 في مقاطعة سيتشوان وقتل أكثر من 90 ألف شخص.