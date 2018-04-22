يقولون إن المصائب تأتي ثلاثة، هذه المقولة ثبتت صحتها مع ديلان ماكويليمز. ديلان ماكويليمز يبلغ من العمر عشرين عاما وهو من ولاية كولارادو الأمريكية. هاجمه قرش في هاواي وعضه من ساقه، وقبل أشهر هاجمه دب وعضه من رأسه، وقبل أربع سنوات عضته أفعى.
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المصائب لا تأتي فرادا
يقولون إن المصائب تأتي ثلاثة، هذه المقولة ثبتت صحتها مع ديلان ماكويليمز.
ديلان ماكويليمز يبلغ من العمر عشرين عاما وهو من ولاية كولارادو الأمريكية.
هاجمه قرش في هاواي وعضه من ساقه، وقبل أشهر هاجمه دب وعضه من رأسه، وقبل أربع سنوات عضته أفعى.
وفاة اليابانية التي يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم
توفيت اليابانية نبي تاجيما عن عمر يناهز 107 سنوات ويعتقد أنها أكبر شخص معمر في العالم.
وتوفيت في المشفى في جزيرة كيكاجيما.
وولدت في شهر آب/ أغسطس عام 1900 .
وقال القائمون على موسوعة غينس للأرقام القياسية إنهم يبحثون فيما إذا كانت هذه المرأة المعمرة الأكبر في العالم.
عاجلأنباء عن اعتقال زعيم المعارضة والاحتجاجات في أرمينيا نيكول باشينيان
احتجاجات في أرمينيا لليوم العاشر على التوالي ضد رئيس الوزراء
انهارت المساعي لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها أرمينيا منذ أيام، بعد انسحاب رئيس الوزراء سيرج سركسيان من محادثات مع زعيم المعارضة كان مقررا عقدها اليوم.
وكانت المحادثات تجري على الهواء مباشرة وانسحب منها رئيس الوزراء بعد دقائق.
وكان زعيم المعارضة نيكول باشينيان قال في لقاء تليفزيوني إنه غير مستعد سوى لبحث استقالة رئيس الوزراء - الذي حكم البلاد رئيسا لمدة عشر سنوات قبل توليه منصبه الحالي- مما أدى إلى اندلاع احتجاجات.
وينظر إلى رئيس الوزراء الأرميني على أنه من داعمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واستمر الآلاف في التظاهر في العاصمة الأرمينية يريفان في احتجاجات ضد رئيس الوزراء لليوم العاشر على التوالي.