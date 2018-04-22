احتجاجات في أرمينيا لليوم العاشر على التوالي ضد رئيس الوزراء

انهارت المساعي لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها أرمينيا منذ أيام، بعد انسحاب رئيس الوزراء سيرج سركسيان من محادثات مع زعيم المعارضة كان مقررا عقدها اليوم.

وكانت المحادثات تجري على الهواء مباشرة وانسحب منها رئيس الوزراء بعد دقائق.

وكان زعيم المعارضة نيكول باشينيان قال في لقاء تليفزيوني إنه غير مستعد سوى لبحث استقالة رئيس الوزراء - الذي حكم البلاد رئيسا لمدة عشر سنوات قبل توليه منصبه الحالي- مما أدى إلى اندلاع احتجاجات.

وينظر إلى رئيس الوزراء الأرميني على أنه من داعمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستمر الآلاف في التظاهر في العاصمة الأرمينية يريفان في احتجاجات ضد رئيس الوزراء لليوم العاشر على التوالي.