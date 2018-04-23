قطر تنفي اعتراض طائرة إماراتية، وكوريا الجنوبية توقف دعاية مكبرات الصوت ضد غريمتها الشمالية

قالت وزارة الخارجية الصينية إن ما لا يقل عن 32 من الصينيين قتلوا جراء حادث سير في كوريا الشمالية.

وقتل أيضاً أربعة مواطنين من كوريا الشمالية جراء الحادث.

وكانت الحافلة تقل سياحا من الصين عندما انقلبت في ولاية هوانغي في كوريا الشمالية.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني الحافلة مقلوبة على ظهرها في الظلام وسط الأمطار الغزيرة.

ويشكل السياح الصينيون أكثر من 80 بالمائة من نسبة السياح الأجانب الذين يزورون كوريا الشمالية.