قطر تنفي اعتراض طائرة إماراتية، وكوريا الجنوبية توقف دعاية مكبرات الصوت ضد غريمتها الشمالية
ملخص
- قطر تنفي اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة مدنية إماراتية
- مسلحون يقطعون رؤوس ثلاثة أشقاء
- إدانة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس
- كوريا الجنوبية توقف دعايتها ضد كوريا الشمالية
- طلاب أرمينيا يقودون الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء
- مقتل 32 سائحا صينيا في حادث سير في كوريا الشمالية
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مقتل 32 سائحا صينيا في حادث سير في كوريا الشمالية
قالت وزارة الخارجية الصينية إن ما لا يقل عن 32 من الصينيين قتلوا جراء حادث سير في كوريا الشمالية.
وقتل أيضاً أربعة مواطنين من كوريا الشمالية جراء الحادث.
وكانت الحافلة تقل سياحا من الصين عندما انقلبت في ولاية هوانغي في كوريا الشمالية.
وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني الحافلة مقلوبة على ظهرها في الظلام وسط الأمطار الغزيرة.
ويشكل السياح الصينيون أكثر من 80 بالمائة من نسبة السياح الأجانب الذين يزورون كوريا الشمالية.
طلاب أرمينيا يقودون الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء
استأنفت حشود من أنصار المعارضة في عاصمة أرمينيا يريفان تظاهرات ضد الحكومة بعد يوم من اعتقال زعيم الاحتجاج نيكول باشينيان.
ويتمتع زعيم المعارضة بحصانة تمنع اعتقاله لأنه عضو في البرلمان.
وقاد الطلاب اليوم الحادي عشر على التوالي من الاحتجاجات ضد الانتخابات غير المباشرة لسيرج سركسيان رئيسا للوزراء ، بعد أن أنهى فترة ولايته الثانية كرئيس للبلاد.
كوريا الجنوبية توقف دعايتها ضد كوريا الشمالية
قالت كوريا الجنوبية إنها أوقفت بث الدعاية المناوئة لجارتها الشمالية عبر مكبرات الصوت بهدف خلق مناخ سلمي قبيل عقد أول قمة بين الكوريتين خلال عقد كامل.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق المناح الملائم للقمة المرتقبة بين زعيمي البلدين.
وهذه أول مرة يتوقف فيها بث الدعاية من كوريا الجنوبية خلال عامين.
وتصدح عادة في منطقة عدم التصعيد العسكري بين الكوريتين أغان شعبية ونشرات أخبار من كوريا الجنوبية وكذلك تفعل كوريا الشمالية عبر مكبرات ضخمة للصوت.
إدانة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس
أدانت محكمة بلجيكية صلاح عبد السلام الشخص الوحيد الباقي على قيد الحياة في هجمات باريس عام 2015 بتهمة محاولة قتل رجال شرطة بلجيكيين أثناء محاولة اعتقاله في ضواحي بروكسل عام 2016.
مسلحون يقطعون رؤوس ثلاثة أشقاء
قال مسؤولون أفغان إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية قاموا بقطع رؤوس ثلاثة أشقاء يعملون في القطاع الطبي بإقليم نانغارهار شرقي البلاد.
وأكد المسؤولون مقتل الرجال الثلاثة مساء السبت الماضي، فيما قال مسؤول إن والدهم كان قد قتل على يد عناصر التنظيم العام الماضي.
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه شرطة كابول ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف مركزا لتسجيل الناخبين أمس إلى سبعين قتيلا فضلا عن جرح مئة وعشرين آخرين.
قطر تنفي اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة مدنية إماراتية
ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر نفت اعتراض طائراتها العسكرية لطائرة إماراتية مدنية أمس.
وقالت السلطات القطرية إن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في هذا الوقت.
ونقلت الوكالة عن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية قولها إن طائراتها العسكرية "كانت محلقة باتجاه شمال شرقي دولة قطر في مهمة معروفة لدى مقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين إثر دخول طائرة عسكرية إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق من دولة قطر وفي خط سير مقارب لخط سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران الإماراتية".
وأضافت "دولة الإمارات العربية المتحدة ما فتئت مع الأسف الشديد تتلاعب بالحقائق بقصد تأجيج وتضليل المجتمع الدولي والبيان الأخير هو خيل دليل على ذلك".