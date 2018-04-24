فيسبوك يعرّف الإرهاب، وصيني يحرق مرتادي حانة لأنه تشاجر معهم
ملخص
- روسيا تقول إن أمريكا لاتنوي الانسحاب من سوريا
- مؤتمر في بروكسل عن مستقبل سوريا دون دعوة الحكومة السورية
- حريق في حانة بالصين يودي بحياة 18 شخصا
- المعارضة في أرمينيا تقول إنها ستبحث انتقال السلطة
- فيسبوك تحصر تعريفها للإرهاب بالمنظمات غير الحكومية
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فيسبوك تحصر تعريفها للإرهاب بالمنظمات غير الحكومية
قالت شركة فيسبوك إنها أزالت أو وضعت علامات تحذير على 1.9 مليون "محتوى متطرف" يتعلق بتنظيمي الدولة الإسلامية أو القاعدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ونشرت شركة فيسبوك تعريفها الداخلي لكلمة "إرهاب" للمرة الأولى في إطار مسعى لكي تكون أكثر انفتاحا بشأن العمليات الداخلية للشركة.
وقالت شركة فيسبوك في منشور على مدونة للشركة إنه "تم وضع علامات تحذير على نسبة صغيرة من المحتويات المتطرفة لأنه يتم تبادلها من أجل أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة التطرف."
وأضافت الشركة إنها تعرف الإرهاب على أنه "أي منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص أو ممتلكات لترهيب سكان مدنيين أو حكومة أو منظمة دولية من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي".
وأشارت الشركة إلى أن التعريف "محايد أيديولوجيا"، إذ يشمل جماعات مختلفة مثل الجماعات المتطرفة دينيا والجماعات العنصرية البيضاء وغلاة المدافعين عن البيئة.
أول تمثال لامرأة أمام البرلمان البريطاني
يكشف الستار اليوم عن أول تمثال لامرأة أمام البرلمان البريطاني وذلك لإحياء ذكرى ميليسنت فاوست إحدى أهم المدافعات عن حق المرأة في التصويت في بريطانيا قبل مائة.
وكانت مليسينت قائدة للحركة النسوية التي رفضت دعاوى بعض الأجنحة المتشددة التي كانت تدعو إلى تنفيذ عمليات تخريب والدخول في إضراب عن الطعام لإجبار الرجال على الاعتراف بحق المرأة في التصويت.
المعارضة في أرمينيا تقول إنها ستبحث انتقال السلطة
قال زعيم المعارضة في أرمينيا الذي قاد حملة احتجاجات أطاحت برئيس الوزراء سيرج سركسيان إنه سيعقد مباحثات مع رئيس الحكومة المؤقت كارين كارابيتيان يوم غد الأربعاء لمناقشة انتقال السلطة.
وقال نيكول باشينيان زعيم المعارضة إن "الثورة المخملية" انتصرت لكنه اعتبر ذلك الخطوة الأولى.
يذكر أن قرار سركسيان بأن يصبح رئيسا للوزراء بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين، كان قد أدى إلى احتجاجات دامت أحد عشر يوما في العاصمة يريفان، أفضت إلى إعلانه الاستقالة من منصبه.
حريق في حانة بالصين يودي بحياة 18 شخصا
قالت الشرطة في الصين إن رجلا يعتقد أنه سد المخرج الوحيد لحانة ثم أشعل النيران في المكان ما أدى لمقتل 18 شخصا على الأقل.
وأضافت الشرطة أن الرجل يبلغ من 32 عاما ودخل في مشاجرة مع مجموعة من الغرباء قبل سد باب الحانة بدراجة نارية ثم بدأ الحريق وفر من المكان.
وتقول الشرطة إنها ألقت القبض على الرجل.
ووقع الحادث في مدينة ينجدي جنوبي الصين بعد منتصف الليل.
وأظهرت مقاطع مصورة المارة يراقبون النيران وهي تلتهم مبنى مكون من ثلاثة طوابق.
مؤتمر في بروكسل عن مستقبل سوريا دون دعوة الحكومة السورية
تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم مؤتمراعن مستقبل سوريا والمنطقة برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 85 دولة ومنظمة، فيما لم توجه الدعوة إلى الحكومة السورية للمشاركة في المؤتمر.
روسيا تقول إن أمريكا لاتنوي الانسحاب من سوريا
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن الولايات المتحدة ليس لديها نية لمغادرة سوريا رغم قول واشنطن إن لديها خططا في هذا الإطار.
وأعرب لافروف في تصريحات صحفية أدلى بها في بكين عن أمله أن يصبح الأمر أكثر وضوحا إزاء كيفية التعاون لتسوية القضية السورية بعد اتصالاته مع نظيره الفرنسي.
وفي تعليقه على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الذي أظهر وحدة الوزراء في التنديد بروسيا، قال لافروف إن منطق الخوف من روسيا يسيطر عليهم بوضوح.