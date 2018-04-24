فيسبوك يعرّف الإرهاب، وصيني يحرق مرتادي حانة لأنه تشاجر معهم

قالت شركة فيسبوك إنها أزالت أو وضعت علامات تحذير على 1.9 مليون "محتوى متطرف" يتعلق بتنظيمي الدولة الإسلامية أو القاعدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ونشرت شركة فيسبوك تعريفها الداخلي لكلمة "إرهاب" للمرة الأولى في إطار مسعى لكي تكون أكثر انفتاحا بشأن العمليات الداخلية للشركة.

وقالت شركة فيسبوك في منشور على مدونة للشركة إنه "تم وضع علامات تحذير على نسبة صغيرة من المحتويات المتطرفة لأنه يتم تبادلها من أجل أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة التطرف."

وأضافت الشركة إنها تعرف الإرهاب على أنه "أي منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص أو ممتلكات لترهيب سكان مدنيين أو حكومة أو منظمة دولية من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي".

وأشارت الشركة إلى أن التعريف "محايد أيديولوجيا"، إذ يشمل جماعات مختلفة مثل الجماعات المتطرفة دينيا والجماعات العنصرية البيضاء وغلاة المدافعين عن البيئة.