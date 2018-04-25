وزير التعليم في اليابان متهم بممارسة "اليوجا الجنسية"، واختطاف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية العراقية
ملخص
- وزير التعليم في اليابان متهم ببمارسة "اليوجا الجنسية"
- اختطاف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية العراقية
- الفيفا ينفي ادعاءً بأن رئيسه تدخل لإبعاد المغرب عن سباق تنظيم بطولة 2026
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الفيفا ينفي ادعاءً بأن رئيسه تدخل لإبعاد المغرب عن سباق تنظيم بطولة 2026
يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ادعاءً بأنه سعى للتدخل في تحديد الدولة التى ستستضيف كأس العالم عام 2026.
وعلمت بى بي سي أن إنفانتينو حاول منع اسم المغرب من الظهور على أوراق الاقتراع لأنه يفضل عرضا مشتركا لأمريكا وكندا والمكسيك.
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم "الفيفا" إن اللجنة التى نظرت فى عروض استضافة البطولة استرشدت بمعايير واضحة وموضوعية وإن إنفانتينو لم يشارك في العملية ولن يشارك مستقبلا فى أى تصويت مشابه.
اختطاف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية العراقية
أفادت وسائل إعلام عراقية أن مجهولين اختطفوا مساء أمس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية العراقية ورئيس اتحاد الملاكمة، بشار مصطفى.
وصرح مسؤولون في اللجنة أن مصطفى اختطف في طريق عودته إلى بغداد من محافظة كربلاء حيث كان يحضر مجلس عزاء.
وأشرت التقارير الصحفية إلى أن مسلحين نصبوا نقطة تفتيش وهمية في منطقة المسيب على الطريق الواصل بين بغداد وكربلاء.
وزير التعليم في اليابان متهم بممارسة "اليوجا الجنسية"
قالت وسائل إعلام يابانية إن وزير التعليم استخدم سيارة حكومية للذهاب إلى مركز لممارسة "اليوجا الجنسية"، تديره ممثلة سابقة في أفلام إباحية.
ونفى الوزير، يوشيماسا هياشي، أن يكون المركز يقدم خدمات جنسية، لكنه اعتذر عن استخدام سيارة رسمية للذهاب إليه.
وأضاف أنه مارس رياضة اليوجا الروحية، وطلب جلسة تدليك طبي عن طريق الضغط باستخدام الأصابع.
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى مسلسل من الفضائح مؤخرا، من بينها اتهامات لمسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية بالتحرش الجنسي بالصحفيات، واتهامات لرئيس الحكومة بالمحسوبية وعدم الشفافية، ما أدى إلى تراجع كبير في شعبيته.