"الكيبا" اليهودية فوق الحجاب في ألمانيا، وتهريب العاملات الفلبينيات في الكويت "بالتنسيق" مع الشرطة

تهريب العاملات الفلبينيات في الكويت "بالتنسيق" مع الشرطة
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تهريب العاملات الفلبينيات في الكويت "بالتنسيق" مع الشرطة
قال السفير الفلبيني إلى الكويت، ريناتو بيدرو فيلا لبي بي سي إن ما وصفه بعمليات "إنقاذ" وتهريب العاملات المنزليات الفلبينيات خلال الأسابيع الماضية كانت تتم بالتنسيق مع الشرطة الكويتية.
جاء ذلك بعد اعتبار الحكومة الكويتية السفير الفيليبني لدى الكويت شخصا غير مقبول به وطلبت منه مغادرة البلاد في مدة اقصاها اسبوعا.
كما استدعت الكويت سفيرها في الفلبين للتشاور.
وكانت الكويت قد اتهمت موظفين في السفارة الفليلبينية واخرين بتهريب خادمات فليبينيات في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية في انتهاك صارخ لقوانين الكويت والاعراف الدبلوماسية الدولية، بحد وصف السلطات الكويتية.
"الكيبا" اليهودية فوق الحجاب في ألمانيا
شهدت مدن ألمانية عدة سلسلة من التظاهرات للتضامن مع اليهود بعد تعرض شابين يرتديان "الكيبا" اليهودية لهجوم من ثلاثة شبان كانوا يرددون هتافات معادية لليهود.
وحضر مسلمون بعض التظاهرات التي شهدتها العاصمة برلين، ومدن أخرى، وارتدت بعض المسلمات المشاركات "الكيبا" فوق حجابهن. وحملت تظاهرة برلين عنوان "برلين ترتدي الكيبا".
وانتشرت صور الهجوم الذي تعرض لها الشابان اليهوديان على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وناشدت قيادات يهودية في ألمانيا اليهود بعدم ارتداء رموز دينية في الشوارع خشية التعرض لهجمات.
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time_stated_uk
تهريب العاملات الفلبينيات في الكويت "بالتنسيق" مع الشرطة
قال السفير الفلبيني إلى الكويت، ريناتو بيدرو فيلا لبي بي سي إن ما وصفه بعمليات "إنقاذ" وتهريب العاملات المنزليات الفلبينيات خلال الأسابيع الماضية كانت تتم بالتنسيق مع الشرطة الكويتية.
جاء ذلك بعد اعتبار الحكومة الكويتية السفير الفيليبني لدى الكويت شخصا غير مقبول به وطلبت منه مغادرة البلاد في مدة اقصاها اسبوعا.
كما استدعت الكويت سفيرها في الفلبين للتشاور. وكانت الكويت قد اتهمت موظفين في السفارة الفليلبينية واخرين بتهريب خادمات فليبينيات في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية في انتهاك صارخ لقوانين الكويت والاعراف الدبلوماسية الدولية، بحد وصف السلطات الكويتية.
"الكيبا" اليهودية فوق الحجاب في ألمانيا
شهدت مدن ألمانية عدة سلسلة من التظاهرات للتضامن مع اليهود بعد تعرض شابين يرتديان "الكيبا" اليهودية لهجوم من ثلاثة شبان كانوا يرددون هتافات معادية لليهود.
وحضر مسلمون بعض التظاهرات التي شهدتها العاصمة برلين، ومدن أخرى، وارتدت بعض المسلمات المشاركات "الكيبا" فوق حجابهن. وحملت تظاهرة برلين عنوان "برلين ترتدي الكيبا".
وانتشرت صور الهجوم الذي تعرض لها الشابان اليهوديان على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وناشدت قيادات يهودية في ألمانيا اليهود بعدم ارتداء رموز دينية في الشوارع خشية التعرض لهجمات.