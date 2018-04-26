"الكيبا" اليهودية فوق الحجاب في ألمانيا، وتهريب العاملات الفلبينيات في الكويت "بالتنسيق" مع الشرطة

قال السفير الفلبيني إلى الكويت، ريناتو بيدرو فيلا لبي بي سي إن ما وصفه بعمليات "إنقاذ" وتهريب العاملات المنزليات الفلبينيات خلال الأسابيع الماضية كانت تتم بالتنسيق مع الشرطة الكويتية.

جاء ذلك بعد اعتبار الحكومة الكويتية السفير الفيليبني لدى الكويت شخصا غير مقبول به وطلبت منه مغادرة البلاد في مدة اقصاها اسبوعا.

كما استدعت الكويت سفيرها في الفلبين للتشاور. وكانت الكويت قد اتهمت موظفين في السفارة الفليلبينية واخرين بتهريب خادمات فليبينيات في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية في انتهاك صارخ لقوانين الكويت والاعراف الدبلوماسية الدولية، بحد وصف السلطات الكويتية.