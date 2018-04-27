زعيم كوريا الشمالية يأسف على إزعاج التجارب النووية في الصباح، و37 ألف صاعقة رعدية في الهند في أقل من 13 ساعة

عاد القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، إلى بنغازي بعد أن غاب لأسبوعين من أجل تلقي العلاج في باريس.

وخاطب حفتر كبار المسؤولين الذين كانوا في استقباله قائلا انه بصحة جيدة.

وكان متحدث باسمه قال إنه تلقى العلاج هناك بعدما شعر بالإعياء.وقال ممثل للجيش الوطني الليبي إن حفتر البالغ من العمر خمسة وسبعين عاما سيشارك عند عودته في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة وهي حملة عسكرية بدأها في 2014 لطرد المتشددين الإسلاميين من بنغازي.