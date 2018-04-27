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زعيم كوريا الشمالية يأسف على إزعاج التجارب النووية في الصباح، و37 ألف صاعقة رعدية في الهند في أقل من 13 ساعة

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ملخص

  1. زعيم كوريا الشمالية يأسف على إزعاج الصورايخ النووية في الصباح
  2. 37 ألف صاعقة رعدية في الهند في أقل من 13 ساعة
  3. حفتر يعود إلى بنغازي

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حفتر يعود إلى بنغازي

عاد القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، إلى بنغازي بعد أن غاب لأسبوعين من أجل تلقي العلاج في باريس.

وخاطب حفتر كبار المسؤولين الذين كانوا في استقباله قائلا انه بصحة جيدة.

وكان متحدث باسمه قال إنه تلقى العلاج هناك بعدما شعر بالإعياء.وقال ممثل للجيش الوطني الليبي إن حفتر البالغ من العمر خمسة وسبعين عاما سيشارك عند عودته في احتفالات بالذكرى السنوية لعملية الكرامة وهي حملة عسكرية بدأها في 2014 لطرد المتشددين الإسلاميين من بنغازي.

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زعيم كوريا الشمالية يأسف على إزعاج الصورايخ النووية في الصباح

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EPA

قالت الرئاسة في كوريا الجنوبية إن زعيم كوريا الشمالية كيم قال لنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن إنه لن يقلق منامه في الصباح مرة أخرى، في إشارة إلى التجارب الصاروخية النووية وإطلاق الصواريخ البالستية التي دأبت بيونغيانغ على إجراءها في وقت مبكر من الصباح.

وأصبح كيم جونغ-أون أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية، بعد عبوره خط الحدود العسكرية الذي قسم شبه الجزية الكورية الى بلدين منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عاما.

والتقى كيم نظيره الكوري الجنوبي على الحدود في الساعة 9.30 بالتوقيت المحلي (00.30 بتوقيت غرينيتش)، ثم توجها إلى مقر قمتهما التاريخية في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.

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AFP

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37 ألف صاعقة رعدية في الهند في أقل من 13 ساعة

تسببت الرياح الموسمية في الهند في حدوث قرابة 37 ألف صاعقة رعدية في أقل من 13 ساعة مساء أمس.

وتهطل الأمطار في هذا الوقت من العام بغزارة ومن دون توقف في مناطق متفرقة من جنوب شرق آسيا.

ويقول خبراء الأرصاد إن مليوني صاعقة رعدية تحدث كل يوم، وملياري صاعقة كل عام حول العالم بسبب الظروف والتغيرات المناخية، خاصة في أمريكا اللاتينية، ووسط الولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا.

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Getty Images
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Getty Images
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Getty Images
صواعق رعدية في سماء الهند. (أبريل/نيسان 2016).

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