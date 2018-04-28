سبعون عاما من الغربة، ونهاية "الفاشية" في إسبانيا

ذكرت مصادر سعودية ان قوات التحالفشنت غارة جوية على مدينة صنعاء استهدفت مبنى وزارة الداخلية اليمنية التابعة لجماعة انصار الله الحوثية مما ادى الى مقتل عدد من قيادات الجماعة

واوضحت المصادر السعودية ان الغارة استهدفت اجتماعا لعدد من القيادات الحوثيةكان مخصصاً لتنظيم مراسم دفن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد الذي قتل في غارة للتحالف الاسبوع الماضي.

وكان التحالف العربي قد جدد قصف العاصمة صنعاء في اليمن، الأربعاء الماضي، وقال مصدر عسكري في صنعاء إن طائرات التحالف شنت ثلاث غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة، واستهدف بـثلاث غارات أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة.

وتقود السعودية تحالفا يقاتل الحوثيين في اليمن منذ مارس آذار 2015.