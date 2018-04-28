سبعون عاما من الغربة، ونهاية "الفاشية" في إسبانيا

مصادر سعودية: مقتل عدد من القيادات الحوثية في غارة للتحالف على صنعاء
ناشطون فلسطينيون في أوروبا يحيون "سبعينية النكبة"
السلطات الاسبانية تزيل أي رموز تذكر بالحكم الدكتاتوري
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مصادر سعودية: مقتل عدد من القيادات الحوثية في غارة للتحالف على صنعاء
ذكرت مصادر سعودية ان قوات التحالفشنت غارة جوية على مدينة صنعاء استهدفت مبنى
وزارة الداخلية اليمنية التابعة لجماعة انصار الله الحوثية مما ادى الى مقتل عدد
من قيادات الجماعة
واوضحت المصادر السعودية ان الغارة استهدفت
اجتماعا لعدد من القيادات الحوثيةكان
مخصصاً لتنظيم مراسم دفن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد الذي
قتل في غارة للتحالف الاسبوع الماضي.
وكان التحالف العربي قد جدد قصف العاصمة
صنعاء في اليمن، الأربعاء الماضي، وقال مصدر عسكري في صنعاء إن طائرات التحالف شنت
ثلاث غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة، واستهدف بـثلاث غارات
أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة.
وتقود السعودية تحالفا يقاتل الحوثيين في اليمن
منذ مارس آذار 2015.
نهاية "الفاشية" في إسبانيا
تقوم السلطات في العاصمة الاسبانية مدريد بتغيير
اسماء الشوارع ضمن خطة للتخلص من أي شيء يذكر بفترة الحكم الفاشي.
وقد بدأت السلطات فعلا في إزالة كل الرموز التي
لها علاقة بالدكتاتور الاسباني فرانتشيسكو فرانكو.
معظم أسماء الشوارع تشير إلى الجنرالات الذين شاركوا
في العملية العسكرية ضد الجمهورية الاسبانية في عام ستة وثلاثين والحرب الاهلية التي
تلت ذلك والتي أودت بمقتل عشرات الالاف من الاسبان.
وحكم الجنرال فرانكو حكم إسبانيا لاكثر من خمسة
وثلاثين عاما إلى غاية عام ألفف وتسعمئة وخمسة وسبعين.
وبموجب قانون اصدرته الحكومة السابقة، يمكن إزالة
التماثيل وإعادة اسماء الشوارع القديمة التي سبقت فترة الحكم الديكتاتوري. وينص القانون
على تبني أسماء اسهمت في السلم والمعرفة.
ناشطون فلسطينيون في أوروبا يحيون "سبعينية النكبة"
تستعد منظمات فلسطينية وناشطون في أوربا تنظيم فعالية غدا الأحد
لتسليط الضوء على حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولإحياء الذكرى
السبعين لما يصفه الفلسطينيون بـ "النكبة"، في إشارة إلى تأسيس دولة إسرائيل ونزوح وترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم
عام 1948.
وستقام الفعالية في مدينة ميلان الإيطالية تحت
عنوان "سبعون عاما مضت...سنعود حتما".
ولا توجد إحصائية دقيقة لاعداد الفلسطينيين في
الخارج، إلا أن منظمات فلسطينية تقدر عددهم بنحو ستة ملايين من بينهم لاجئون في
دول عربية كلبنان والأردن.
منذ 30 مارس/آذار، ينظم الفلسطينيون في غزة كل جمعة ما أطلقوا عليها "مسيرة العودة الكبرى". وتحيي هذه المسيرة مطالب الفلسطينيين التاريخية بحق العودة إلى بلداتهم ومدنهم التي هربت أو أخرجت منها عائلاتهم بعد إعلان دولة إسرائيل عام 1948. الصورة لإحدى المتظاهرات في شمال غزة.
وقد قتل 41 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية على الحدود، منذ أن بدأت الاحتجاجات يوم 30 مارس/ آذار الماضي. وندد مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، في بيان أمس الجمعة بالقوة المفرطة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الرد على التظاهرات ورشق الحجارة على حسب وصفه.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مصادر سعودية: مقتل عدد من القيادات الحوثية في غارة للتحالف على صنعاء
ذكرت مصادر سعودية ان قوات التحالفشنت غارة جوية على مدينة صنعاء استهدفت مبنى وزارة الداخلية اليمنية التابعة لجماعة انصار الله الحوثية مما ادى الى مقتل عدد من قيادات الجماعة
واوضحت المصادر السعودية ان الغارة استهدفت اجتماعا لعدد من القيادات الحوثيةكان مخصصاً لتنظيم مراسم دفن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد الذي قتل في غارة للتحالف الاسبوع الماضي.
وكان التحالف العربي قد جدد قصف العاصمة صنعاء في اليمن، الأربعاء الماضي، وقال مصدر عسكري في صنعاء إن طائرات التحالف شنت ثلاث غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة، واستهدف بـثلاث غارات أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة.
وتقود السعودية تحالفا يقاتل الحوثيين في اليمن منذ مارس آذار 2015.
نهاية "الفاشية" في إسبانيا
تقوم السلطات في العاصمة الاسبانية مدريد بتغيير اسماء الشوارع ضمن خطة للتخلص من أي شيء يذكر بفترة الحكم الفاشي.
وقد بدأت السلطات فعلا في إزالة كل الرموز التي لها علاقة بالدكتاتور الاسباني فرانتشيسكو فرانكو.
معظم أسماء الشوارع تشير إلى الجنرالات الذين شاركوا في العملية العسكرية ضد الجمهورية الاسبانية في عام ستة وثلاثين والحرب الاهلية التي تلت ذلك والتي أودت بمقتل عشرات الالاف من الاسبان.
وحكم الجنرال فرانكو حكم إسبانيا لاكثر من خمسة وثلاثين عاما إلى غاية عام ألفف وتسعمئة وخمسة وسبعين.
وبموجب قانون اصدرته الحكومة السابقة، يمكن إزالة التماثيل وإعادة اسماء الشوارع القديمة التي سبقت فترة الحكم الديكتاتوري. وينص القانون على تبني أسماء اسهمت في السلم والمعرفة.
ناشطون فلسطينيون في أوروبا يحيون "سبعينية النكبة"
تستعد منظمات فلسطينية وناشطون في أوربا تنظيم فعالية غدا الأحد لتسليط الضوء على حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولإحياء الذكرى السبعين لما يصفه الفلسطينيون بـ "النكبة"، في إشارة إلى تأسيس دولة إسرائيل ونزوح وترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم عام 1948.
وستقام الفعالية في مدينة ميلان الإيطالية تحت عنوان "سبعون عاما مضت...سنعود حتما".
ولا توجد إحصائية دقيقة لاعداد الفلسطينيين في الخارج، إلا أن منظمات فلسطينية تقدر عددهم بنحو ستة ملايين من بينهم لاجئون في دول عربية كلبنان والأردن.