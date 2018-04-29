تعيين امرأة في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ونهاية رجل متهم بـ 45 حالة اغتصاب
ملخص
- الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بخطف لبنانية
- وزير الخارجية الأمريكي يستهل جولته الأوسطية بزيارة السعودية
- الفلبين تحظر عمل الخادمات في الكويت
- تعيين امرأة في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية
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نهاية رجل متهم بـ 45 حالة اغتصاب
قالت الشرطة الأمريكية إنها اعتقلت رجلا يعتقد أنه ارتكب على الأقل 12 جريمة قتل و 45 جريمة اغتصاب ومئات عمليات السرقة المنزلية في عموم أنحاء مدينة كاليفورنيا.
هذا الأسبوع قالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل الذي تعتقد أنه المسؤول عن كل تلك الجرائم، ولكن كيف تجنب هذا الرجل الاعتقال طيلة 40 عاما؟
تقول الشرطة إنه خلال تلك الحقبة الزمنية لم تكن أدوات جمع بيانات الحمض النووي متطورة جدا.
وعلى الرغم من أن المحققين كانوا يأخذون عينات من الحمض النووي من موقع الجريمة بعد كل حادثة إلا أنهم في البداية لم يكونوا يطابقون تلك العينات ولكن لاحقا وبعد سنوات بدأوا بمطابقة تلك العينات ووجدوا أنها تعود لشخص واحد ربما ارتكب كل تلك الجرائم من اغتصاب وقتل.
ولكن واجهت المحققين مشكلة أنهم لم يعثروا في قاعدة بيانات الحمض النووي على حمض نووي يطابق الحمض النووي الذي كانوا يعثرون عليه في مواقع الجرائم.
ولكن مؤخرا قام المحقق المتقاعد بول هولس الذي عمل سابقا على هذه القضية بالبحث في قاعدة بيانات للحمض النووي متاحة بالمجان للهواة على الانترنيت عبر موقع GEDmatch .
ويستخدم هذا الموقع عادة الهواة من أجل التعرف على أقارب لهم ويضم الحمض النووي لأكثر 800 ألف شخص.
وبحسب المحقق فإن أحد أقارب المتهم استخدم الموقع الأمر الذي أدى لكشف المتهم الذي قالت الشرطة إن اسمه جوزيف جايمس ديأنجلو.
وقالت الشرطة الأمريكية " كنا نبحث عن إبرة في بيدر من القش وأخيرا وجدناها".
والمتهم يبلغ من العمر 79 عاما وهو ضابط شرطة سابق فصل من عمله بعد ضبطه وهو يسرق مطرقة وطارد كلاب عام 1979 وتزوج وأنجب طفلة وعمل ميكانيكي في مركز تسوق لمدة 27 عاما.
تعيين امرأة في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية
أعلن في السعودية عن تعيين خمسة أعضاء جدد، من بينهم سيدة، في شركة آرامكو، كبرى شركات البترول في العالم.
ومن بين من تم تسميتهم، وزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري كعضوين في مجلس مديري الشركة.
كما عُينت لين ليفرتي إلسنهانز في مجلس إدارة الشركة.
في الفيديو في الأسفل تحتفي الجامعة التي تخرجت منها لين بها وبمسيرتها خلال الدراسة.
الفلبين تحظر عمل الخادمات في الكويت
قرر الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي فرض حظر دائم على عمل الخادمات الفلبينيات في الكويت.
ودعا دوتيرتي نحو مئتين وستين ألفا من الفلبينيين في الكويت وغالبيتهم من العمالة المنزلية إلى العودة إلى ديارهم.
ووعد دوتيرتي هؤلاء بأنه سياسدهم على الاستقرار مجددا في بلادهم.
وكان الرئيس الفلبيني قد فرض في فبراير شباط الماضي حظرا مؤقتا بعد مقتل خادمة فيلبينية في الكويت.
وزير الخارجية الأمريكي يستهل جولته الأوسطية بزيارة السعودية
استهل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جولته الحالية في الشرق الأوسط بزيارة الى السعودية.
ودعا مسؤولون أميركيون يرافقون بومبيو إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية العابرة للقارات، وأشاروا إلى هجمات صاروخية تعرضت لها أخيرا الأراضي السعودية، باعتبارها دليلا على المخاطر التي تشكلها السياسة الخارجية الإيرانية.
وكان بومبيو قد حضر مأدبة عشاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز.
وسيزو في وقت لاحق اليوم إسرائيل حيث يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بخطف لبنانية
قال الجيش اللبناني إن دورية حدودية إسرائيلية احتجزت لبنانية في منطقة شبعا واقتادتها عبر الحدود.
وأضافت قيادة الجيش اللبناني في بيان "أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 28 أبريل الساعة 20.30، في خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلي من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال بيان الجيش اللبناني "اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخطف مع قوات الأمم المتحدة في لبنان".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أنا على دراية بهذا التقرير وليس لدي ما أصرح به لكم في الوقت الراهن".