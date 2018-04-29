تعيين امرأة في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ونهاية رجل متهم بـ 45 حالة اغتصاب

قالت الشرطة الأمريكية إنها اعتقلت رجلا يعتقد أنه ارتكب على الأقل 12 جريمة قتل و 45 جريمة اغتصاب ومئات عمليات السرقة المنزلية في عموم أنحاء مدينة كاليفورنيا.

هذا الأسبوع قالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل الذي تعتقد أنه المسؤول عن كل تلك الجرائم، ولكن كيف تجنب هذا الرجل الاعتقال طيلة 40 عاما؟

تقول الشرطة إنه خلال تلك الحقبة الزمنية لم تكن أدوات جمع بيانات الحمض النووي متطورة جدا.

وعلى الرغم من أن المحققين كانوا يأخذون عينات من الحمض النووي من موقع الجريمة بعد كل حادثة إلا أنهم في البداية لم يكونوا يطابقون تلك العينات ولكن لاحقا وبعد سنوات بدأوا بمطابقة تلك العينات ووجدوا أنها تعود لشخص واحد ربما ارتكب كل تلك الجرائم من اغتصاب وقتل.

ولكن واجهت المحققين مشكلة أنهم لم يعثروا في قاعدة بيانات الحمض النووي على حمض نووي يطابق الحمض النووي الذي كانوا يعثرون عليه في مواقع الجرائم.

ولكن مؤخرا قام المحقق المتقاعد بول هولس الذي عمل سابقا على هذه القضية بالبحث في قاعدة بيانات للحمض النووي متاحة بالمجان للهواة على الانترنيت عبر موقع GEDmatch .

ويستخدم هذا الموقع عادة الهواة من أجل التعرف على أقارب لهم ويضم الحمض النووي لأكثر 800 ألف شخص.

وبحسب المحقق فإن أحد أقارب المتهم استخدم الموقع الأمر الذي أدى لكشف المتهم الذي قالت الشرطة إن اسمه جوزيف جايمس ديأنجلو.

وقالت الشرطة الأمريكية " كنا نبحث عن إبرة في بيدر من القش وأخيرا وجدناها".

والمتهم يبلغ من العمر 79 عاما وهو ضابط شرطة سابق فصل من عمله بعد ضبطه وهو يسرق مطرقة وطارد كلاب عام 1979 وتزوج وأنجب طفلة وعمل ميكانيكي في مركز تسوق لمدة 27 عاما.