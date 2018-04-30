القبض على السجين الذي شغل اليابان، وإيران تقول إن أمريكا تحرض السعودية ضدها

نفى مصدر إيراني التقارير التي تحدثت عن هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا وقال إنه لا أساس لها ولم يُقتل إيرانيون في الهجمات على عدد من القواعد العسكرية في حماة وحلب.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر لم تذكر اسمه "كل تلك التقارير عن هجوم على قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا واستشهاد عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا لا أساس لها".