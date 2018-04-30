القبض على السجين الذي شغل اليابان، وإيران تقول إن أمريكا تحرض السعودية ضدها

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ملخص

  1. القبض على السجين الذي شغل اليابان
  2. الحكومة الفلبينية تنشر أسماء مسؤولين متورطين في المخدرات
  3. خامنئي يقول إن أمريكا تحرض السعودية على إيران
  4. مصدر إيراني ينفي وقوع قتلى إيرانيين في هجمات بسوريا

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خامنئي يقول إن أمريكا تحرض السعودية على إيران

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن علي خامنئي اتهامه للولايات المتحدة بمحاولة تعميق "أزمة إقليمية" بتحريض السعودية على مواجهة إيران.

وقال خامنئي "إحدى طرق مواجهة إيران هي تحريض حكام لا يتمتعون بالخبرة في المنطقة... يحاول الأمريكيون تحريض السعودية ضد طهران... هدفهم تعميق الأزمة الإقليمية... ودفع المسلمين لمحاربة المسلمين".

علي خامنئي
EPA
علي خامنئي

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مصدر إيراني ينفي وقوع قتلى إيرانيين في هجمات بسوريا

نفى مصدر إيراني التقارير التي تحدثت عن هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا وقال إنه لا أساس لها ولم يُقتل إيرانيون في الهجمات على عدد من القواعد العسكرية في حماة وحلب.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر لم تذكر اسمه "كل تلك التقارير عن هجوم على قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا واستشهاد عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا لا أساس لها".

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الحكومة الفلبينية تنشر أسماء أكثر من 200 مسؤول متورط في المخدرات

نشرت الحكومة الفلبينية أسماء ما يزيد عن مائتي مسؤول منتخب تقول إنهم متورطين في المخدرات غير القانونية.

ويأتي زمن نشر هذا القائمة قبل الانتخابات المحلية بأسبوعين.

وتضم القائمة أسماء الكثيرين ممن رشحوا أنفسهم في هذه الانتخابات.

ويقول منتقدوا الحكومة أن نشر القائمة بشكل علني لا يتوافق مع العملية الانتخابية ويعرض من نشرت أسماؤهم لخطر الهجمات.

وأسفرت الحملة التي أطلقها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي للقضاء على المخدرات عن مقتل آلاف الأشخاص.

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
Getty Images
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي

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القبض على السجين الذي شغل اليابان

تمكنت السلطات في اليابان من القبض على سجين فر من سجن مفتوح وذلك بعد ثلاثة أسابيع من عمليات البحث عنه شارك فيها أكثر من ستة آلاف شرطي.

وتركزت عمليات البحث عن السجين الفار تاتسوما هيراو في جزيرة صغيرة تغطيها الأشجار حيث يقع السجن الذي فر منه السجين.

وشغلت القضية الشعب الياباني بسبب قدرة اللص على تجنب عمليات البحث لفترة طويلة.

وألقت السلطات القبض عليها أخيرا في مدينة هيروشيما التي تبعد عن السجن بنحو 70 كيلو مترا.

وأخبر السجين الشرطة بأنه غادر الجزيرة إلى البر سباحة.

تاتسوما هيراو
Getty Images
تاتسوما هيراو

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