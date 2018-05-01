الطائرات الحربية السورية تواصل قصف مناطق جنوبي دمشق

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الطائرات الحربية السورية تواصل قصف مناطق جنوبي دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن طائرات حكومية حربية واصلت قصفها على حي الحجر الأسود وأطراف حي التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع عمليات قصف صاروخي على المناطق ذاتها وعلى مخيم اليرموك.

وفي الشمال، ذكر المرصد أن الجيش السوري وحلفاءه قصفوا ليلة أمس بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لحماة، وقرية الخالدية بريف حماة الغربي، في حين سقطت قذائف على بلدة محردة الخاضعة لسيطرة السلطات السورية شمال حماة.

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