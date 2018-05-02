استطلاع رأي: غالبية المسلمين في الولايات المتحدة يؤيدون زواج المثليين، ومغادرة نصف مليون شخص من العمالة الأجنبية في السعودية

أعلن مطار شانغي في سنغافورة أنه بدأ باختبار أنظمة للتعرف على الوجه بهدف تحديد مواقع المسافرين المفقودين أو الذين يتسببون في تأخر رحلات بسبب قضاء أوقات أكثر من اللازم في الأسواق الحرة.

ويتطلع مطار شانغي المصنف كأفضل مطار في العالم لستة أعوام على التوالي إلى كيفية الاستفادة من أحدث التقنيات لحل كثير من المشكلات.

وقال ستيف لي المدير الإعلامي بمجموعة مطار شانغي: "لدينا تقارير كثيرة عن فقد ركاب... ولذلك فإحدى حالات الاستخدام المحتملة التي يمكن أن نفكر فيها، هي رصد وإيجاد الناس الذين سيستقلون الرحلة. هذا بالطبع بإذن شركات الخطوط الجوية".

وتتيح تكنولوجيا التعرف على الوجه للمستخدمين مطابقة وجوه أناس ترصدهم الكاميرات بتلك الموجودة في قواعد البيانات.

وتسعى سنغافورة لتطبيق مبادرة "دولة ذكية" التي تهدف لاستغلال التكنولوجيا لتحسين الحياة وخلق فرص اقتصادية.