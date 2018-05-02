استطلاع رأي: غالبية المسلمين في الولايات المتحدة يؤيدون زواج المثليين، ومغادرة نصف مليون شخص من العمالة الأجنبية في السعودية
ملخص
- استطلاع رأي: غالبية المسلمين في الولايات المتحدة يؤيدون زواج المثليين
- مغادرة قرابة نصف مليون شخص من العمالة الأجنبية في السعودية
- سوريا: اتفاق مع القوات الحكومية يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من ريفي حمص وحماه
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عاجلهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
تفيد الأنباء الواردة من ليبيا بأن مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس.
وقال المتحدث خالد عمار الذي فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم إن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.
أفضل مطار في العالم يبحث عن مسافريه المتأخرين
أعلن مطار شانغي في سنغافورة أنه بدأ باختبار أنظمة للتعرف على الوجه بهدف تحديد مواقع المسافرين المفقودين أو الذين يتسببون في تأخر رحلات بسبب قضاء أوقات أكثر من اللازم في الأسواق الحرة.
ويتطلع مطار شانغي المصنف كأفضل مطار في العالم لستة أعوام على التوالي إلى كيفية الاستفادة من أحدث التقنيات لحل كثير من المشكلات.
وقال ستيف لي المدير الإعلامي بمجموعة مطار شانغي: "لدينا تقارير كثيرة عن فقد ركاب... ولذلك فإحدى حالات الاستخدام المحتملة التي يمكن أن نفكر فيها، هي رصد وإيجاد الناس الذين سيستقلون الرحلة. هذا بالطبع بإذن شركات الخطوط الجوية".
وتتيح تكنولوجيا التعرف على الوجه للمستخدمين مطابقة وجوه أناس ترصدهم الكاميرات بتلك الموجودة في قواعد البيانات.
وتسعى سنغافورة لتطبيق مبادرة "دولة ذكية" التي تهدف لاستغلال التكنولوجيا لتحسين الحياة وخلق فرص اقتصادية.
المحتجون في أرمينيا يمنعون البرلمان من عقد جلسته
أغلق المحتجون في أرمينيا الطرقات المؤدية إلى مبنى البرلمان في العاصمة الأرمينية يريفان ما أدى لعدم انعقاد جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم.
ولم يتمكن العشرات من نواب الحزب الجمهوري الحاكم من الوصول إلى مبنى البرلمان.
ويقاطع نواب المعارضة جلسة البرلمان.
نيجيريا: مصرع 28 وإصابة 50 آخرين في هجومين انتحاريين على مسجد في شمال شرق البلاد
تقول الشرطة النيجيرية إن ثمانية وعشرين شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من خمسين آخرين في انفجارين انتحاريين ضربا مسجدا ومحيطه في ولاية أداماو شمال شرق البلاد.
وقع الهجوم الأول عندما فجر انتحارى نفسه وسط مصلين كانوا يستعدون لآداء صلاة الظهر فى مدينة موبي، وبعد ذلك بقليل فجر انتحارى نفسه آخر وسط من حاولوا الهروب من المسجد.
ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم، غير أنه من المعروف أن جماعة بوكو حرام تنشط فى هذه المنطقة.
مكتبة كمبريدج: افتتاح برج المكتبة العريقة للمرة الأولى منذ 100 عام
فتح برج مكتبة جامعة كمبريدج البريطانية الذي ظل طوال مئة عام مغلقا أبوابه للجمهور للمرة الأولى.
وتضم المكتبة، بحكم القوانين ذات الصلة، مجموعة هائلة من الكتب في جميع المجالات، ونسخا من كل ما يطبع في الممكلة المتحدة بغض النظر عن قيمته العلمية أو الأدبية.
بني برج المكتبة عام ، 1934ولفت الأسرار والشائعات والقصص الطويلة التي يتناقلها الطلاب البرج طيلة العقود الماضية.
وستنظم المكتبة معرضا يسمح للزوار بالاطلاع على بعض الأعمال النادرة عن قرب.
ومن بين النسخ النادرة نسخة من كتاب "ذا هوبيت" نُشر عام 1937، ونسخة من قصة آيان فلمنج "كازينو رويال" وهو أول كتاب تظهر فيه شخصية جيمس بوند.
سوريا: اتفاق مع القوات الحكومية يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من ريفي حمص وحماه
قالت مصادر حكومية سورية إن اتفاقا تم التوصل إليه يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي. ويقضي الاتفاق بإخراج جميع المقاتلين الرافضين للتسوية مع عوائلهم إلى جرابلس شمال حلب وإلى إدلب خلال ثلاثة أيام بعد تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال مدة أقصاها يومان من تاريخ توقيع الاتفاق.
كما يقضي الاتفاقبتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية ودخول الجيش السوري إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها.
وبموجب الاتفاق يتعهد مسلحو المعارضة بتسليم جميع خرائط الأنفاق والألغام و مستودعات الذخيرة والمواد المتفجرة.
مغادرة نصف مليون عامل وعاملة أجنبية السعودية
قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن قرابة 500 ألف شخص من العمالة الأجنبية غادروا المملكة بتأشيرة خروج نهائي في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي أن 100 ألف سعودي وسعودية انضموا إلى سوق العمل في الفترة ذاتها.
ويوجد 10.4 مليون عامل وعاملة أجنبية في المملكة وفقا للاحصاءات الأخيرة، وهو ما يشكل نحو 76.7 في المئة من القوى العاملة.
استطلاع رأي: غالبية المسلمين في الولايات المتحدة يؤيدون زواج المثليين
أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن غالبية الأقلية المسلمة تؤيد زواج المثليين ومنح مجتمع "ميم"، وهم من الميول الجنسية المثلية، المزدوجة، والمتحولة، والمتسائلين عن ميولهم الجنسية، حقوقا مجتمعية.
وتشير نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد الأبحاث الدينية العامة لعام 2017، في تقريره السنوي الذي يحمل عنوان "أطلس القيم الأمريكية"، أن 51 في المئة من أفراد الأقلية المسلمة باتت تؤيد زواج المثليين، في مقابل معارضة 34 في المئة.
ويقول التقرير، الذي نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن تلك النتائج تعكس تحولا ملحوظا مقارنة بنتائج الاستطلاع ذاته منذ أربع سنوات، إذ كانت الغالبية تعارض هذا النوع من الزيجات التي أقرتها المحكمة العليا عام 2015.
وأظهرت النتائج أن هناك ارتفاعا ملحوظا عموما بين الأقليات في الولايات المتحدة لتأييد زواج المثليين وحقوق مجتمع "ميم".