ليفربول يتخوف من خبرة ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا، والسودان يغلق بعثات دبلوماسية لتوفير النفقات
ملخص
- الجزائر تستدعي سفير المغرب على خلفية اتهام إيران بدعم البوليساريو
- روسيا تعلن تحطم طائرة حربية في سوريا ومقتل طيارين
- ليفربول يتخوف من خبرة ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا
- السودان يغلق بعثات دبلوماسية لتوفير النفقات
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السودان يغلق بعثات دبلوماسية لتوفير النفقات
أعلن السودان أنه سيغلق ثلاث عشرة بعثة دبلومسية وسيقلص ميزانية وزارة الخارجية.
وشمل قرار رئاسي تخفيض عدد أعضاء سبع بعثات دبلوماسية في الخارج بحيث يتم الإبقاء على ممثل واحد.
ويواجه السودان مشكلة في توفير العملة الأجنبية وتم تخفيض الجنيه السوداني مرتين هذا العام.
يذكر أن ثلاثة أرباع عائدات النفط ذهبت لدولة جنوب السودان منذ عام 2011.
وقد أقيل وزير الخارجية ابراهيم غندور الشهر الماضي عندما أفصح أن بعض الدبلومسيين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.
ليفربول يتخوف من خبرة ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا
اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه كان بحاجة للحظ لعبور روما في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن ظهرت مشاكل فريقه الدفاعية مرة أخرى.
وبلغ فريق ليفربول النهائي بعد خسارته في أخر مباراة أمام روما بنتيجة 4-2 ولكنه فاز بالنتيجة الإجمالية لمجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي 7-6 ليضرب موعدا مع ريال مدريد.
وسيلعب ليفربول ضد ريال مدريد في النهائي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو أيار حيث يسعى الفريق الإسباني لنيل اللقب للمرة الثالثة على التوالي.
وقال كلوب "كانت مسيرة رائعة حتى الآن. سنذهب إلى كييف وهو أمر مجنون لكنه حقيقي. ما زال هناك عمل يجب القيام به. بلوغ النهائي هو أمر جيد لكن الفوز باللقب أكثر من رائع. سنكون على استعداد لكننا سنواجه ريال مدريد".
وأضاف كلوب "لا يمكنك أن تكون أكثر خبرة من ريال مدريد في هذه البطولة".
وتابع "أعتقد أن 80 بالمئة من تشكيلته (فريق ريال مدريد) لعبت هذه المباريات النهائية. بلغ النهائي للمرة الرابعة في آخر خمسة أعوام وما زالوا معا. هم يملكون الخبرة ونحن لا لكننا سنكون متحمسين".
عاجلروسيا تعلن تحطم طائرة حربية في سوريا ومقتل طيارين
نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله إن طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-30 تحطمت في سوريا اليوم ما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع القول إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها ولم تتعرض لإطلاق نار.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن التحطم ربما يكون سببه اصطدام المقاتلة بطائر.
الجزائر تستدعي سفير المغرب على خلفية اتهام إيران بدعم البوليساريو
قالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها استدعت السفير المغربي للاعتراض على اتهامات بأن الجزائر لعبت دورا في دعم إيراني مزعوم لجبهة البوليساريو.
وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان "سفير المملكة المغربية استقبل من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي أعرب له عن رفض السلطات الجزائرية للتصريحات غير المؤسسة كليا المقحمة للجزائر بشكل غير مباشر".
وكان المغرب أعلن يوم الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران متهما طهران وحليفها اللبناني جماعة حزب الله الشيعية بدعم جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر.