ليفربول يتخوف من خبرة ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا، والسودان يغلق بعثات دبلوماسية لتوفير النفقات

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه كان بحاجة للحظ لعبور روما في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن ظهرت مشاكل فريقه الدفاعية مرة أخرى.

وبلغ فريق ليفربول النهائي بعد خسارته في أخر مباراة أمام روما بنتيجة 4-2 ولكنه فاز بالنتيجة الإجمالية لمجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي 7-6 ليضرب موعدا مع ريال مدريد.

وسيلعب ليفربول ضد ريال مدريد في النهائي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو أيار حيث يسعى الفريق الإسباني لنيل اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وقال كلوب "كانت مسيرة رائعة حتى الآن. سنذهب إلى كييف وهو أمر مجنون لكنه حقيقي. ما زال هناك عمل يجب القيام به. بلوغ النهائي هو أمر جيد لكن الفوز باللقب أكثر من رائع. سنكون على استعداد لكننا سنواجه ريال مدريد".

وأضاف كلوب "لا يمكنك أن تكون أكثر خبرة من ريال مدريد في هذه البطولة".

وتابع "أعتقد أن 80 بالمئة من تشكيلته (فريق ريال مدريد) لعبت هذه المباريات النهائية. بلغ النهائي للمرة الرابعة في آخر خمسة أعوام وما زالوا معا. هم يملكون الخبرة ونحن لا لكننا سنكون متحمسين".