قوات خاصة أمريكية "على الحدود السعودية"، وظل رجل "أفضل من ظل حائط" في اليابان

أعلنت الأكاديمية السويدية أنها لن تمنح جائزة نوبل للآدب هذا العام، على أن تمنحها لعام 2018 العام المقبل.

يأتي ذلك في غمار أزمة تمر بها الأكاديمية بسبب استقالة ستة من أعضائها، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

وبعد هذه الاستقالات لم يتبق في الأكاديمية سوى عشرة أعضاء فحسب، وهو ما يقل بواقع عضوين عن النصاب المطلوب لاختيار الفائز بنوبل للأدب.