قوات خاصة أمريكية "على الحدود السعودية"، وظل رجل "أفضل من ظل حائط" في اليابان
ملخص
- تحقيق لنيويورك تايمز: قوات خاصة أمريكية "على الحدود السعودية" للقتال ضد الحوثيين
- ظل الرجل لمساعدة المرأة "الوحيدة" في اليابان
- فضائح جنسية تحجب نوبل للأدب هذا العام
- أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يعلن عن مرشحه أمام أردوغان في انتخابات الرئاسة
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أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يعلن عن مرشحه أمام أردوغان في انتخابات الرئاسة
أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ترشيح محرم إنجة النائب عن ولاية يالوفا لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل.
وتأمل المعارضة التركية في الحيلولة دون فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات من الجولة الأولى، ما سيؤدي إلى خوضه جولة إعادة، سيعمل المعارضون الأتراك على التوحد فيها خلف مرشح واحد.
وزير الخارجية المصرية: إرسال قوات عربية لسوريا أمر وارد
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إن إرسال قوات عربية لسوريا أمر وارد يناقشه مسؤولون من مختلف الدول.
ونقلت صحيفة الاهرام الرسمية عن شكري قوله إن فكرة إحلال قوات بأخرى ربما تكون عربية في سوريا هو أمر وارد وهذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا. وأضاف شكري إلى أن مصر ليست المقصودة بإرسال هذه القوات.
فضائح جنسية تحجب نوبل للأدب هذا العام
أعلنت الأكاديمية السويدية أنها لن تمنح جائزة نوبل للآدب هذا العام، على أن تمنحها لعام 2018 العام المقبل.
يأتي ذلك في غمار أزمة تمر بها الأكاديمية بسبب استقالة ستة من أعضائها، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.
وبعد هذه الاستقالات لم يتبق في الأكاديمية سوى عشرة أعضاء فحسب، وهو ما يقل بواقع عضوين عن النصاب المطلوب لاختيار الفائز بنوبل للأدب.
ظل الرجل لمساعدة المرأة "الوحيدة" في اليابان
طورت شركة يابانية جهازا يظهر ظل رجل من وراء ستار المنزل لمساعدة نساء يعيشن بمفردهن على الشعور بالأمان ولحمايتهن من السرقات.
وتستند التكنولوجيا الجديدة على آلة عرض "بروجكتور" مرتبط بالهاتف الذكي، وتستطيع المرأة "الوحيدة" أن يتحكم في صور "الرجل" التي ستظهر خلف الستار عن طريق اتاحة مجموعة من التصميمات له، مثل قيامه بتأدية حركات رياضية ورفع أثقال أو تمرينات على الملاكمة، والتلويح بمضرب بيسبول.
وسيكون بإمكان الشخص الاختيار من بين تلك الصور لردع اللصوص.
كما يمكن للمرأة "الوحيدة" استكمال الصورة بجعل الظل يظهر وهو يرتدي ملابسه أو يعزف على الجيتار أو حتى ينظف المنزل بمكنسة كهربائية.
تحقيق لنيويورك تايمز: قوات خاصة أمريكية "على الحدود السعودية" للقتال ضد الحوثيين
كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت قوات خاصة إلى الحدود السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لمساعدة الجيش السعودي في استهداف الصواريخ البالستية التي يطلقها الحوثيون.
واستند التحقيق على تصريحات من مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أوروبيين طلبوا جمعيا عدم الإفصاح عن أسماءهم.
وتقول وزارة الدفاع الأمريكية دوما إن مساعدتها للجيش السعودي في الحرب الدائرة في اليمن تقتصر فقط على إمدادات لوجستية وتزويد طائرات بالوقود وتعاون استخبارتي.
واتخذ القرار بنشر قوات خاصة أمريكية، وفقا لتحقيق الصحيفة، بعد أسابيع قليلة من إطلاق الحوثيين صاروخ قالت السلطات السعودية وقتها إن الدفاع الجوي أسقط الصاروخ فوق مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.