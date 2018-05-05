دعوة للكشف عن مصير ابنة حاكم دبي وعجوز صيني يبحث عن اسرة تتبناه

"رجل وحدي قوي البنية يمكنه التسوق بمفرده والاعتناء بنفسه يبحث عن اسرة تتبناه"

هذا هو مضمون اعلان كتبه بخط يده العجوزالصيني هان البالغ من العمر 85 عاما ويعيش بمفرده بعد ان توفيت زوجته وله ابنان احدهما يعيش في كندا.

وضع هان الاعلان في إحدى حافلات النقل الداخلي في مدينة تيانجين جنوب شرقي الصين. فتدفقت العروض على هان وهو الآن يواجه معضلة اختيار الاسرة التي تناسبه. ولا ينكر هان أن الاعلان اثمر عن نشوء صداقات جديدة.

وهان ليس سوى واحد من ملايين كبار السن في الصين يعيشون وحيدين بعد وفاة شريكة او شريك العمر ومغادرة الابناء بينما الجيران والاصدقاء لا وقت لديهم للاهتمام بالعجائز.