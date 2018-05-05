دعوة للكشف عن مصير ابنة حاكم دبي وعجوز صيني يبحث عن اسرة تتبناه

قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد احياء الاسطول الثاني التابع\nللبحرية الامريكية بعد سبع سنوات من حله، ردا على تعاظم دور ونفوذ روسيا. وقال مدير العمليات في البحرية الامريكية الأدميرال جون ريتشاردسون إن\nمنطقة عمليات هذا السطول ستكون الساحل الشرقي للولايات\nالمتحدة وشمالي المحيط الاطلسي. وقال الادميرال إن الاستراتيجية العسكرية الامريكية التي تم الكشف\nعنها هذا العام تركز على التصدي لنفوذ الصين وورسيا وتضع ذلك على رأس اولويات الولايات المتحدة.
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واشنطن تعيد احياء الاسطول الثاني ردا على تعاظم دور موسكو
قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد احياء الاسطول الثاني التابع للبحرية الامريكية بعد سبع سنوات من حله، ردا على تعاظم دور ونفوذ روسيا.
وقال مدير العمليات في البحرية الامريكية الأدميرال جون ريتشاردسون إن منطقة عمليات هذا السطول ستكون الساحل الشرقي للولايات المتحدة وشمالي المحيط الاطلسي.
وقال الادميرال إن الاستراتيجية العسكرية الامريكية التي تم الكشف عنها هذا العام تركز على التصدي لنفوذ الصين وورسيا وتضع ذلك على رأس اولويات الولايات المتحدة.
عجوز صيني يبحث عن اسرة تتبناه
"رجل وحدي قوي البنية يمكنه التسوق بمفرده والاعتناء بنفسه يبحث عن اسرة تتبناه"
هذا هو مضمون اعلان كتبه بخط يده العجوزالصيني هان البالغ من العمر 85 عاما ويعيش بمفرده بعد ان توفيت زوجته وله ابنان احدهما يعيش في كندا.
وضع هان الاعلان في إحدى حافلات النقل الداخلي في مدينة تيانجين جنوب شرقي الصين. فتدفقت العروض على هان وهو الآن يواجه معضلة اختيار الاسرة التي تناسبه. ولا ينكر هان أن الاعلان اثمر عن نشوء صداقات جديدة.
وهان ليس سوى واحد من ملايين كبار السن في الصين يعيشون وحيدين بعد وفاة شريكة او شريك العمر ومغادرة الابناء بينما الجيران والاصدقاء لا وقت لديهم للاهتمام بالعجائز.
الشيخة لطيفة آل مكتوم قد تكون "مخفية قسريا"
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الاماراتية بالكشف عن مكان الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم (32 عاما)، ابنة حاكم دبي، وأن توضح وضعها القانوني.
وقالت المنظمة في بيان صدر يوم 5 مايو/أيار "قد يشكل عدم الكشف عن مكانها ومصيرها إخفاء قسريا، بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أن آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزه".
ونقلت المنظمة عن شاهد عيان قوله أن السلطات الإماراتية أوقفت الشيخة لطيفة في 4 مارس/آذار 2018 لدى محاولتها الفرار بحرا إلى بلد ثالث وأعادتها إلى الإمارات.
قال اثنان من أصدقاء الشيخة لطيفة إنها أعربت لهما عن رغبتها بالتخلص من القيود التي تفرضها عليها أسرتها، وإنها مختفية منذ شهرين ولا يُعرَف شيء عنها ما يثير القلق حول أمنها وسلامتها.
يذكر أنه في 18 أبريل/نيسان، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حكومة دبي أكد أن الشيخة لطيفة "أُعيدت" إلى الإمارات.