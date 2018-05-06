الحياة في السعودية

منظمة حقوقية تتهم السعودية باعتقال آلاف الأشخاص دون محاكمة، وأمريكا تنتقد الصين بسبب "هراء استبدادي"

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ملخص

  1. أمريكا تنتقد الصين بسبب "هراء استبدادي"
  2. العراق يعلن عن تنفيذ ضربة جوية ضد موقع للدولة الإسلامية في سوريا
  3. منظمة حقوقية تتهم السعودية باعتقال آلاف الأشخاص دون محاكمة
  4. كوريا الشمالية تتهم أمريكا باستفزازها

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كوريا الشمالية تتهم أمريكا باستفزازها

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة باستفزازها بطريقة متعمدة من خلال اقتراحها عدم رفع العقوبات حتى تتخلى عن أسلحتها النووية.

وقالت إن واشنطن تعمل أيضا على افساد المناخ الجيد حاليا بتعزيز الوجود العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وتنتقد كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشكل متكرر، ولكن تلك الانتقادات خفت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة وسط خطط للقاء مرتقب بين رئيسي البلدين.

ويعتبر البيان الأخير من كوريا الشمالية تذكيرا بأن المفاوضات بين البلدين لن تكون سهلة.

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تعرف على الانتخابات اللبنانية

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مراسلة بي بي سي تغطي الانتخابات اللبنانية من بيروت

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مراسل بي بي سي يغطي الانتخابات اللبنانية من دائرة جبيل

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موفد بي بي سي في تونس يغطي الانتخابات البلدية

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مقتل ستة من أعضاء حماس جراء انفجار في غزة

قالت حركة حماس في غزة إن ستة من أعضائها قتلوا أمس في انفجار.

واتهمت الحركة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم إلا أن إسرائيل امتنعت عن التعليق.

ولم تتضح ملابسات الانفجار كما أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تعط مزيدا من التفاصيل.

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موفد بي بي سي يغطي الانتخابات اللبنانية من بيروت

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منظمة حقوقية تتهم السعودية باعتقال آلاف الأشخاص دون محاكمة

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السعودية باعتقال آلاف الأشخاص لمدد تصل إلى عشر سنوات دون إحالتهم إلى المحاكم.

وتقول المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن بيانات رسمية من وزارة الداخلية السعودية تظهر أن أكثر من ألفين وثلاثمائة شخص احتجزوا لأكثر من ستة أشهر دون محاكمة، وجرى احتجاز بعضهم لأكثر من عشر سنوات.

وتضيف المنظمة أنه رغم الاصلاحات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن عدد الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة بشكل مفرط ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

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أمريكا تنتقد الصين بسبب "هراء استبدادي"

انتقد البيت الأبيض بشدة محاولات الصين إلزام شركات الطيران الأجنبية بتغيير الطريقة التي تشير بها إلى تايوان وهونج كونج ومكاو.

وقال مسؤولون من الولايات المتحدة وشركات طيران إن هيئة الطيران المدني الصينية بعثت رسالة إلى 36 شركة طيران أجنبية، ومن بينها شركات أمريكية، تطالبها بحذف الإشارات الموجودة على مواقعها الإلكترونية أو مواد أخرى التي تبين أن تايوان وهونج كونج ومكاو مستقلة عن الصين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب "سيقف إلى جانب الأمريكيين الذين يقاومون جهود الحزب الشيوعي الصيني الرامية إلى فرض رأي سياسي صيني على الشركات والمواطنين الأمريكيين".

وأضاف البيان "هذا هراء استبدادي وجزء من اتجاه متنام للحزب الشيوعي الصيني نحو فرض آرائه السياسية على الشركات الخاصة والمواطنين الأمريكيين".

وتعد تايوان القضية الأكثر حساسية للصين، إذ تعتبر بكين تلك الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بحكم ذاتي إقليما تابعا لها.

وكانت هونج كونج ومكاو مستعمرتين أوروبيتين في السابق وهما الآن جزء من الصين لكنهما تتمتعان بالحكم الذاتي إلى حد كبير.

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العراق يعلن عن تنفيذ ضربة جوية ضد موقع للدولة الإسلامية في سوريا

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان إن القوات الجوية العراقية نفذت ضربة جديدة على موقع لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا.

وأضاف البيان "أبطال القوة الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية".

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