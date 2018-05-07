قبل تنصيب بوتين

وزير إسرائيلي: "حزب الله = لبنان"، ولا ليموزين لبوتين هذه المرة

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ملخص

  1. وزير إسرائيلي: حزب الله يساوي لبنان
  2. أول عملية اغتيال تستهدف مرشحا للانتخابات العراقية المقبلة
  3. حافلات تدخل مدينة الرستن السورية لنقل مقاتلي المعارضة
  4. لافتات السفارة الأمريكية تظهر في القدس
  5. بوتين سيصل حفل تنصيبه رئيسا مشيا على الأقدام بدلا من سيارة ليموزين

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منتجو الآيس كريم يشتكون من غلاء الفانيلا

مع اقتراب الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يشتكي منتجو الآيس كريم، البوظة كما يسميها البعض، بسبب الارتفاع الكبير في سعر مادة الفانيلا التي أصبح سعر الغرام منها يفوق سعر غرام الفضة.

ويعود سبب الارتفاع في سعر الفانيلا إلى الإعصار المدمر الذي ضرب مدغشقر في مارس/ آذار الماضي، علما أن مدغشقر تنتج ثمانين في المئة من قرون الفانيلا في العالم.

ويبلغ حاليا سعر كيلو قرون الفانيلا 600 دولار أمريكي.

عمال يجففون قرون الفانيلا في مدغشقر
Getty Images
عمال يجففون قرون الفانيلا في مدغشقر

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بوتين سيصل حفل تنصيبه رئيسا مشيا على الأقدام بدلا من سيارة ليموزين

ينصب قبل ظهر اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعادة انتخابه للمرة الرابعة.

ويسيطر بوتين على السلطة في روسيا منذ 18 عاما إما كرئيس للدولة أو رئيس للوزراء.

ويقول مناصروه إن بوتين تمكن خلال سنوات حكمه من إعادة مجد بلاده على الساحة الدولية.

بينما يصفه معارضوه بالحاكم المستبد ويشبهونه بالقيصر.

وشهدت روسيا خلال الأيام الأخيرة مظاهرات مناهضة لحكم بوتين في عدد من المدن.

ومن المتوقع أن يكون حفل تنصيبه متواضعا مقارنة بالمرات السابقة التي نصب فيها، ويتوقع أن يصل الكرملين مشيا على الأقدام بدلا من الوصول بسيارة ليموزين فارهة.

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لافتات السفارة الأمريكية تظهر في القدس

تفيد الأنباء بأن ثلاث لافتات طرقية على الأقل مكتوب عليها "السفارة الأمريكية" ظهرت في القدس اليوم قبل افتتاح السفارة الأسبوع المقبل في المدينة.

وتولى عمال تركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جنوب القدس الذي سيصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا في 14 مايو أيار من تل أبيب.

لافتات السفارة الأمريكية في القدس
Reuters
لافتات السفارة الأمريكية في القدس
Reuters
لافتات السفارة الأمريكية في القدس
Reuters

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حافلات تدخل مدينة الرستن السورية لنقل مقاتلي المعارضة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن حافلات دخلت مدينة الرستن في ريف محافظة حمص في سوريا، تمهيدا لنقل الدفعة الأولى من مقاتلي المعارضة المسلحة غير الراغبين بالتسوية مع السلطات السورية.

وبحسب الوكالة السورية، فإن المقاتلين سلموا السلطات ست دبابات، وعددا من الآليات ومدافع الهاون.

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أول عملية اغتيال تستهدف مرشحا للانتخابات العراقية المقبلة

أفادت مصادر أمنية في العراق للبي بي سي أن مسلحين مجهولين اقتحموا فجر اليوم منزل الدكتور فاروق الزرزور، أحد مرشحي ائتلاف الوطنية عن محافظة نينوى لانتخابات مجلس النواب المقبلة، في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل وأطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا.

وهذه أول عملية اغتيال تستهدف مرشحين للانتخابات المقبلة في محافظة نينوى.

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وزير إسرائيلي: حزب الله يساوي لبنان

بدأت النتائج الأولية في الظهور في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت أمس.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قد أعلن أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت أقل من خمسين في المائة، وهي نسبة أقل بقليل من الانتخابات الأخيرة.

وعلق وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقول إن مكاسب حزب الله في الانتخابات اللبنانية تظهر أنه لا فرق بين الدولة والجماعة الشيعية المدعومة من إيران وأضاف أن إسرائيل يجب ألا تفرق بينهما في أي حرب مستقبلية.

وقال بينيت وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر على تويتر "حزب الله = لبنان"

وتابع "دولة إسرائيل لن تفرق بين دولة لبنان ذات السيادة وبين حزب الله وستعتبر لبنان مسؤولا عن أي عمل داخل أراضيه".

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