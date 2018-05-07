وزير إسرائيلي: "حزب الله = لبنان"، ولا ليموزين لبوتين هذه المرة

مع اقتراب الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يشتكي منتجو الآيس كريم، البوظة كما يسميها البعض، بسبب الارتفاع الكبير في سعر مادة الفانيلا التي أصبح سعر الغرام منها يفوق سعر غرام الفضة.

ويعود سبب الارتفاع في سعر الفانيلا إلى الإعصار المدمر الذي ضرب مدغشقر في مارس/ آذار الماضي، علما أن مدغشقر تنتج ثمانين في المئة من قرون الفانيلا في العالم.

ويبلغ حاليا سعر كيلو قرون الفانيلا 600 دولار أمريكي.