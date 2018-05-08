فرنسا ستقصف سوريا مرة أخرى إذا استخدم الأسد الأسلحة الكيمياوية، وميلانيا تثير دهشة الإعلام الأمريكي بكتيب
ملخص
- فرنسا ستقصف سوريا مرة أخرى إذا استخدم الأسد الأسلحة الكيمياوية
- أرمينيا تختار رئيسا للوزراء على خلفية "الثورة المخملية"
- ميلانيا ترامب تثير دهشة الإعلام الأمريكي بكتيب
- السلطات المصرية ترد على منظمة العفو الدولية بالحديث عن أنواع الزنازين
- الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستواجه مشاكل إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي
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الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستواجه مشاكل إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل السعي إلى إقامة علاقات بناءة مع العالم.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن بلاده قد تواجه بعض المشاكل لعدة أشهر إذا ما انسحبت الولايات المتحدة، لكنه قال إن ايران ستتغلب عليها.
وتأتي تصريحات روحاني بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيكشف عن قراره بشأن الانسحاب أو عدمه من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش اليوم الثلاثاء.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب قد يعلن انسحابا جزئيا فقط دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
السلطات المصرية ترد على منظمة العفو الدولية بالحديث عن أنواع الزنازين
نفت السلطات المصرية استخدام الحبس الانفرادي المطوَّل على نطاق واسع، وذلك ردا على تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه السلطات بتعمد إبقاء بعض السجناء السياسين رهن الحبس الانفرادي المطول كنوع من التعذيب.
وقالت المنظمة إنها تلقت رد السلطات المصرية الذي يقع في 14 صحفة في الثالث من مايو/ أيار الجاري بناء على طلب المنظمة تعليقا من الحكومة المصرية على النتائج الواردة في تقريرها.
وأوضحت السلطات المصرية أن هناك فرقاً بين زنزانة الحبس الانفرادي، من جهة، وحبس السجناء في "زنازين فردية"، من جهة أخرى، وهو ما ردت عليه المنظمة قائلة إن المشكلة لا تكمن في نوع الزنزانة، ولكن ما يجعل الحبس الانفرادي عملاً غير مشروع هو حبس السجناء لأكثر من 22 ساعة في زنزانة انفرادية لمدة تزيد على 15 يوماً.
وأشارت السلطات في ردها إلى قيام النيابة العامة بإجراء 15 زيارة لـ15 سجنا خلال عام 2017، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلا على أن الإشراف القضائي على السجون المصرية، وكذلك مراقبة وضع حقوق الإنسان فيها، ليسا كافيين ولا فعَّالين.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المنظمة ترحِّب بكل تأكيد بفرصة الحوار مع الحكومة المصرية، إلا إنها تشعر بخيبة الأمل لأن الحكومة تتناول القضية من زاوية الفروق بين أنواع الزنازين، بدلاً من أن تنهض بمسؤولياتها بموجب قانون حقوق الإنسان.
فحبس سجناء في زنازين انفرادية لمدة 23 أو 24 ساعة يومياً بشكل متواصل طيلة شهور وسنوات هو نوع من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بمقتضى القانون الدولي".
وأضافت بونعيم "إن تقاعس النيابة عن التفتيش على السجون بصفة منتظمة يُسهم في التدنِّي المروِّع لمستوى حماية السجناء من مسؤولي السجون الذين ينتهكون حقوقهم، ويظلُّون بمنأى تام عن المساءلة والعقاب".
ميلانيا ترامب تثير دهشة الإعلام الأمريكي بكتيب
أعربت وسائل إعلام أمريكية عن دهشتها من كتيب نشرته ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم الأطفال أكثر الطرق أمانا لاستخدام الانترنيت.
وكان سبب الاستغراب التشابه الصارخ بين هذا الكتيب وكتيب آخر نشر خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بحسب وسائل الإعلام تلك.
ويحمل الكتيب عنوان " الحديث مع الأطفال حول الانترنيت" ويتشابه في التصميم والمضمون مع كتيب نشر قبل أربع سنوات.
وقالت ميلانيا ترامب إن مبادرتها المسماة-كن أفضل - ترمي إلى توعية الأطفال بأهمية الصحة البدنية والعاطفية والاجتماعية.
أرمينيا تختار رئيسا للوزراء على خلفية "الثورة المخملية"
من المتوقع أن ينتخب البرلمان الأرميني اليوم زعيم حركة الاحتجاج الشعبية نيكول باشينيان رئيسا جديدا للوزراء.
وكان الحزب الجمهوري صاحب الأغلبية في البرلمان قد أعاق تصويتا الأسبوع الماضي لانتخاب باشينيان الذى كان المرشح الوحيد للمنصب.
وقد غير الجمهوريون موقفهم الآن وأعلنوا أنهم سيدعمون مساعيه لرئاسة الحكومة.
وكان باشينيان قد قاد أسابيع من الاحتجاجات السلمية التي أجبرت زعيم الحزب الحاكم ورئيس الوزراء على الاستقالة.
فرنسا ستقصف سوريا مرة أخرى إذا استخدم الأسد الأسلحة الكيمياوية
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن فرنسا ستضرب مرة أخرى إذا استخدمت الحكومة السورية أسلحة كيماوية من جديد.
ويذكر أن لجنة التحقيق الدولية التي أرسلت إلى دوما للتحقيق في هجوم كيمياوي أتهم النظام السوري بشنه ينتظر أن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي في غضون أسبوعين.