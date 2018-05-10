صورتان من دمشق والجولان: "كأن شيئا لم يكن" و "أطول ليلة في التاريخ"

قال سوريون في دمشق على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم استيقظوا صباح اليوم ليجدوا الحياة طبيعة بعد ليلة شهدت موجات من القصف الصاروخي الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في محيط العاصمة السورية ومحافظتي السويداء وحمص، واستمرت لأكثر من ساعتين على نحو متقطع.

ويقول أحد السوريين إن شوارع العاصمة بدت مكتظة بالمواطنين، والأطفال الذين ذهبوا مبكرا إلى مدارسهم، والمحلات التجارية التي فتحت في مواعيدها وكأن شيئا لم يكن الليلة الماضية، فيما نشرت بعض الصفحات على فيس بوك صورا قالوا إنها للعاصمة دمشق صباح اليوم.

فيما بدت الصورة مختلفة في مناطق سكنية بهضبة الجولان، فتقول الصحفية لورا لومر إنها استيقظت صباحا على دوي صفارات الإنذار، فيما قال آخر إن الليلة الماضية بدت وكأنها أطول ليلة في التاريخ بالنسبة له.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هضبة الجولان تعرضت لهجوم بقرابة 20 صاروخا إيرانيا من داخل الأراضي السورية.