هل أنفقت الولايات المتحدة حقا 7 تريليونات دولار على الشرق الأوسط؟ وصافرات الإنذار التجريبية تدوي في الرياض

أصيب متظاهر فلسطين بجروح اثر اطلاق القوات الاسرائيلية النار عليه على الحدود الحدود بين غزة واسرائيل، بحسب مصادر طبية في قطاع غزة.

ويواصل فلسطينيون احتجاجتهم على الحدود مع إسرائيل للأسبوع السابع، مطالبين بحق اللاجئين ومن ولدوا بعدهم في العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي ضمتها إسرائيل إليها.

وقد قتل في الاحتجاجات برصاص الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثين من مارس/اذار الماضي 50 فلسطينيا.