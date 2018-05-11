هل أنفقت الولايات المتحدة حقا 7 تريليونات دولار على الشرق الأوسط؟ وصافرات الإنذار التجريبية تدوي في الرياض
ملخص
- هل أنفقت الولايات المتحدة حقا 7 تريليونات دولار على الشرق الأوسط؟
- صافرات الإنذار التجريبية تدوي في الرياض
- تركيا تلقي القبض على أكثر من 200 جندي في الجيش
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بواسطة أحمد ماهر
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تظاهرات غزة: إصابة متظاهر فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
أصيب متظاهر فلسطين بجروح اثر اطلاق القوات الاسرائيلية النار عليه على الحدود الحدود بين غزة واسرائيل، بحسب مصادر طبية في قطاع غزة.
ويواصل فلسطينيون احتجاجتهم على الحدود مع إسرائيل للأسبوع السابع، مطالبين بحق اللاجئين ومن ولدوا بعدهم في العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي ضمتها إسرائيل إليها.
وقد قتل في الاحتجاجات برصاص الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثين من مارس/اذار الماضي 50 فلسطينيا.
"روما تحترق"
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لا يزال الإيطاليون على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور ومقاطع فيديو لانفجار حافلات للمواصلات العامة في شوارع العاصمة روما بسبب أعطال ميكانيكية، بحسب السلطات، ويعربون عن سخطهم لتنامي الظاهرة.
وانفجرت حافلة ركاب عامة في العاصمة الإيطالية روما بسبب عطل ميكانيكي، يوم الثلاثاء، لتصبح الحادثة العاشرة من نوعها منذ بداية العام الجاري. ولم تتسبب الحوادث في مقتل أي راكب أو راكبة، لكنها أسفرت عن إصابات طفيفة بعض الركاب والسائقين.
وسخر بعض الإيطاليين من تكرار تلك الحوادث في بلد أوروبي، وقال أحدهم على تويتر إن "روما تحترق" في إشارة ساخرة الى حريق روما الكبير عام 64 ميلاديا.
تركيا تلقي القبض على أكثر من 200 جندي في الجيش
ألقت الشرطة التركية القبض على أكثر من 200 جندي في الجيش للاشتباه بصلتهم برجل الدين المعارض فتح الله غولين، المتهم الرئيسي في محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.
وشملت العملية الأمنية ثلاث عشرة مدينة منها أنقرة وإسطنبول.
كما تم إصدار أوامر اعتقال في حق 41 شخصا آخر للسبب ذاته بناء على أوامر ممثلي الادعاء العام.
وأوقفت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016 ثلاثة الاف شخص في الجيش مشتبه في انتمائهم لجماعة غولين. وينفي غولين الاتهامات التركية.
صافرات الإنذار التجريبية تدوي في الرياض
دوت صافرات الإنذار المبكر في عدة مدن سعودية بينها العاصمة الرياض للمرة الأولى لاختبار نظام إنذار مبكر تحسبا للصواريخ التي يطلقها الحوثيون في اليمن.
ويقول المدير العام للدفاع المدني السعودي الفريق سليمان العمرو على تويتر إن النظام الجديد سيساعد الممكلة على مواجهة المخاطر المحتملة ويهدف إلى حماية المواطنين.
هل أنفقت الولايات المتحدة حقا 7 تريليونات دولار على الشرق الأوسط؟
طالما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقم 7 تريليونات دولار زاعما أن بلاده أنفقتها على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ولحماية بعض الدول في المنطقة.
ذكر ترامب ذلك الرقم الضخم في أكثر من مناسبة، وحديث تلفزيوني، وتغريدات على تويتر، خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال إن تلك الكلفة كبيرة ومزعجة للغاية ولا مبرر لانفاق المزيد من الأموال على الشرق الأوسط أو المنطقة.
لكن لم يذكر ترامب مطلقا كيف أتى بهذا الرقم، ولم يستشهد بأية بيانات رسمية لإثبات كلامه. كما لم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بيانات أو تعليقات توضح كيف حصل ترامب على هذا الرقم.
ويعتقد أن ترامب اقتبس هذا الرقم من دراسة أجرتها جامعة براون الأمريكية، ولكنها كانت تشير إلى الكلفة الإجمالية المتوقعة للوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وأفغانستان، والمشاركة في عمليات عسكرية هناك، بالإضافة إلى كلفة رعاية قدامى المحاربين في الولايات المتحدة في غضون الأربعين عاما المقبلة.