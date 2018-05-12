انتخابات العراق: 7 آلاف مرشح ومرشحة، و320 حزبا وائتلافا لشغل 329 مقعدا في البرلمان
ملخص
- الناخبون العراقيون يصوتون لاختيار 329 نائبا ونائبة في البرلمان
- يتنافس في الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح ومرشحة يمثلون 320 حزبا وقائمة وائتلافا
- العبادي يخفف حظر التجوال ويقرر فتح الأجواء والمطارات العراقية
- تعطل أجهزة التصويت في الأنبار، كبرى محافظات العراق
- مقتدى الصدر: سائرون نحو الإصلاح والتغيير
- المالكي: هناك نوايا حقيقية للتلاعب في نتائج الانتخابات
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مقتدى الصدر: سائرون نحو الإصلاح والتغيير
عراقيون: "ربما يتغير الحال السئ إلى الأفضل، من يدري"
تعطل أجهزة التصويت في الأنبار، كبرى محافظات العراق
قال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي إن أجهزة التصويت تعطلت في أغلب مدن المحافظة.
وقال العيساوي، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية إن تعطل أجهزة التصويت حرم غالبية الناخبين من الادلاء باصواتهم.
العبادي يخفف حظر التجوال ويقرر فتح الأجواء والمطارات العراقية
وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح الاجواء والمطارات العراقية. كما قرر العبادي تخفيف حظر التجوال ورفعه عن المركبات، في جميع المحافظات.
المالكي يحذر من تزوير الانتخابات
شاهد فيديو لبي بي سي عربي من العاصمة العراقية بغداد عن الإجراءات الأمنية لتأمين الانتخابات
هل ستحسم نتيجة الانتخابات تشكيل الحكومة القادمة؟
ووفقا للدستور، يجب الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة خلال مدة أقصاها تسعين يوما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.
ولا يتوقع خبراء الشأن العراقي أن يتمكن أي من الائتلافات والأحزاب المتنافسة من نيل الأغلبية البسيطة، وهي مئة وخمسة وستون مقعدا لذا فإن تشكيل الحكومة القادمة قد يستغرق شهورا.
إغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدوية لأربع وعشرين ساعة وتعليق السفر بين المحافظات
الهاجس الامني بدا واضحا في هذه الانتخابات بعد تحذير السفارة الامريكية في بغداد من احتمال وقوع هجمات على المراكز الانتخابية، وتهديد خلايا نائمة لتنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية بشن هجمات عليها.
وقررت السلطات العراقية إغلاق كافة المطارات والمنافذ الحدودية لاربع وعشرين ساعة، وتعليق السفر بين المحافظات، وفرض قيود على حركة المركبات بهدف تأمين الانتخابات.
أكثر من 7 آلاف مرشح ومرشحة يتنافسون في الانتخابات
يتنافس في الانتخابات أكثر من سبعة آلاف مرشح يمثلون ثلاثمئة وعشرين حزبا وقائمة وائتلافا، لشغل ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدا في البرلمان.
ويقود رئيس الوزراء حيدر العبادي ائتلاف النصر، الذي يواجه منافسة قوية من سلفه نوري المالكي الذي يقود ائتلاف دولة القانون.
دائرة المنافسة تشمل أيضا تحالف الفتح المرتبط بالحشد الشعبي، الذي يقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري، وتحالف سائرون الذي يقوده التيار الصدري، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى ائتلاف الوطنية وتحالف بغداد، وتهيمن عليهما أحزاب وشخصيات سنية.
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العراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار مجلس نواب جديد
يواصل الناخبون العراقيون الادلاء بأصواتهم لاختيار لاختيار أعضاء البرلمان في أول انتخابات تشريعية منذ إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول.
وينتخب العراقيون في هذا الاقتراع، 329 نائبا ، يمثلون أعضاء مجلس النواب المقبل لولاية مدتها أربع سنوات.