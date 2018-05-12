انتخابات العراق: 7 آلاف مرشح ومرشحة، و320 حزبا وائتلافا لشغل 329 مقعدا في البرلمان

الهاجس الامني بدا واضحا في هذه الانتخابات بعد تحذير السفارة الامريكية في بغداد من احتمال وقوع هجمات على المراكز الانتخابية، وتهديد خلايا نائمة لتنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية بشن هجمات عليها.

وقررت السلطات العراقية إغلاق كافة المطارات والمنافذ الحدودية لاربع وعشرين ساعة، وتعليق السفر بين المحافظات، وفرض قيود على حركة المركبات بهدف تأمين الانتخابات.