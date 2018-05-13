حماس تتوجه إلى مصر لبحث مظاهرات غزة ضد إسرائيل

انتشرت عناصر من الشرطة المصرية بشكل ملحوظ داخل محطات مترو الأنفاق في العاصمة المصرية وبالقرب منها ، تحسبًا لأي احتجاجات على قرار بدأ تطبيقه قبل يومين برفع أسعار تعريفة الركوب التي بلغت ثلاثة أضعافها وتغيير نظام التذكرة الموحدة إلى نظام المناطق.

وجاء هذا الإنتشار في محطات المرج والسادات وشبرا الخيمة وحلوان وجامعة القاهرة بعد احتجاجات للعشرات أمس في بعض المحطات، قامت على إثرها قوات الأمن بالقبض على 21 شخصا من عدة محطات، أبرزها المرج والسادات في ميدان التحرير.

وقال وزير النقل المصري هشام عرفات لوسائل إعلام محلية إنه لا رجعة في قرار زيادة التعريفة، موضحا أن الحكومة لا تزال تدعم تعريفة ركوب المترو بأكثر من 50 بالمئة من قيمتها.

وكانت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي قد دعت إلى مقاطعة مترو أنفاق القاهرة، الذي يستخدمه أكثر من ثلاثة مليون ونصف مليون راكب يوميا، بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار التذاكر وتغيير نظام التعريفة.

وأظهرت تعليقات ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا كبيرا من القرار، فيما تقدم محامي مصري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بإلغاءه.