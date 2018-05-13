حماس تتوجه إلى مصر لبحث مظاهرات غزة ضد إسرائيل
ملخص
- إسرائيل تضاعف عدد جنودها على حدود غزة تحسبا لاحتجاجات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
- الشرطة الماليزية تحقق في قضايا فساد يتهم بها رئيس الوزراء السابق
- إيران تحكم بإعدام ثمانية أشخاص بسبب الهجوم على ضريح الخميني
- ترامب يثني على كوريا الشمالية الذكية والكريمة
- حماس تتوجه إلى مصر لبحث مظاهرات غزة ضد إسرائيل
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السلطات المصرية تعزز تواجدها الأمني في محطات مترو الأنفاق تحسبا لاحتجاجات
انتشرت عناصر من الشرطة المصرية بشكل ملحوظ داخل محطات مترو الأنفاق في العاصمة المصرية وبالقرب منها ، تحسبًا لأي احتجاجات على قرار بدأ تطبيقه قبل يومين برفع أسعار تعريفة الركوب التي بلغت ثلاثة أضعافها وتغيير نظام التذكرة الموحدة إلى نظام المناطق.
وجاء هذا الإنتشار في محطات المرج والسادات وشبرا الخيمة وحلوان وجامعة القاهرة بعد احتجاجات للعشرات أمس في بعض المحطات، قامت على إثرها قوات الأمن بالقبض على 21 شخصا من عدة محطات، أبرزها المرج والسادات في ميدان التحرير.
وقال وزير النقل المصري هشام عرفات لوسائل إعلام محلية إنه لا رجعة في قرار زيادة التعريفة، موضحا أن الحكومة لا تزال تدعم تعريفة ركوب المترو بأكثر من 50 بالمئة من قيمتها.
وكانت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي قد دعت إلى مقاطعة مترو أنفاق القاهرة، الذي يستخدمه أكثر من ثلاثة مليون ونصف مليون راكب يوميا، بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار التذاكر وتغيير نظام التعريفة.
وأظهرت تعليقات ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا كبيرا من القرار، فيما تقدم محامي مصري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بإلغاءه.
مجموعات "جبل الهيكل اليهودي" تدخل باحات المسجد الأقصى
قالت مجموعات "جبل الهيكل اليهودي" إن أكثر من 1620 يهوديا زاروا باحات المسجد الأقصى حتى ساعات ظهر الأحد.
ويعد هذا الرقم قياسيا للزواراليهود للحرم الشريف منذ حرب عام 1967. وتخطط مجموعات "الهيكل" لإعادة بناء هيكل سليمان الذي تزعم أنه كان في موقع الحرم الشريف.
وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والعاملين بالوقف الإسلامي من جهة والمتطرفين اليهود، واعتدى شرطي بالضرب على فلسطيني حاول منع اليهود من الصلاة في باحات الأقصى.
وتحتفل إسرائيل اليوم بيوم القدس السنوي بإقامة ما يسمى بمسيرة العلم، الذي يصادف هذا العام الذكرى الحادية والخمسين لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية.
وتمر هذه المسيرة عبر الحي الإسلامي في القدس القديمة.
وتأتي هذه المواجهات العنيفة قبل يوم على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وقرب حلول شهر رمضان.
عاجلالرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي
حماس تتوجه إلى مصر لبحث مظاهرات غزة ضد إسرائيل
قال مصدر مصري مطلع إن وفداً من قيادات حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية يصل القاهرة اليوم للقاء القائم بأعمال مدير المخابرات العامة.
وأوضح المصدر أن مصر وجهت الدعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية للتباحث في الغضب الشعبي المتصاعد في غزة خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية للقدس وخطط التظاهر في ذكرى النكبة.
ويتوقع أن يجرى اللقاء في وقت لاحق اليوم الأحد.
وفي وقت سابق أفادت إدارة معبر رفح في تصريحٍ مقتضب بمغادرة الوفد عبر بوابة المعبر، فيما قالت قناة القدس التابعة لحماس أن الوفد يضم هنية وخليل الحية.
وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وجهها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى هنية.
وبحسب وكالة "قدس برس انترناشيونال"، فإن الزيارة ستستغرق عدة ساعات، وستجرى خلالها مباحثات ثنائية حول "مسيرات العودة" المقرّر انطلاقها عشية ذكرى النكبة الفلسطينية، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.
ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمُطلع "هناك قلق إسرائيلي وإقليمي ودولي من مسيرات العودة، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها، ما استدعى طلب واشنطن وتل أبيب تدخّل مصر لدى حركة حماس لوقف الفعاليات، أو ضمان عدم اقتحام المسيرات للحدود الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة".
ترامب يثني على كوريا الشمالية الذكية والكريمة
أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان كوريا الشمالية أنها ستبدأ في تفكيك برنامجها النووي في غضون أسبوعين.
وغرد ترامب على موقع تويتر واصفا قرار بيونغ يانغ باللفتة الذكية والكريمة.
إيران تحكم بإعدام ثمانية أشخاص بسبب الهجوم على ضريح الخميني
قضت محكمة إيرانية بإعدام ثمانية أشخاص بسبب علاقتهم بهجمات العام الماضي على مجلس الشورى وضريح الخميني.
وكانت الهجمات قد اسفرت عن مقتل ثمانية عشر شخصا في عملية وصفت بأنها الأولى التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في إيران.
ويمكن الطعن بهذا الحكم القضائي أمام المحكمة العليا.
ولا تزال التحقيقات جارية مع العديد من المشتبه في علاقتهم بتلك الهجمات.
الشرطة الماليزية تحقق في قضايا فساد يتهم بها رئيس الوزراء السابق
قالت الشرطة الماليزية إنها صادرت شريط فيديو صوّرته كاميرات أمنية في شقة سكنية فاخرة له صلات برئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق.
وقال قائد الشرطة في كوالالمبور إنهم يحققون في تقارير تفيد بأن سيارة تحمل شعارًا حكوميًا سلمت صناديق للشقة السكنية تحمل حقائب يدوية ثمينة ل (رحمه منصور) زوجة رزاق.
وذكرت الأنباء أن الشرطة تبحث أيضا عن وثائق حساسة.
وحظر رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد خصمه الذي خسر الانتخابات من مغادرة البلاد وذلك للاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد.
ويتهم نجيب رزاق بتحويل سبعة ملايين دولار ولكنه ينفي هذه التهم.
إسرائيل تضاعف عدد جنودها على حدود غزة تحسبا لاحتجاجات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
تقول إسرائيل إنها ضاعفت عدد جنودها عند حدودها مع قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، لمواجهة أي احتجاجات من جانب الفلسطينيين على افتتاح السفارة الأميركية في القدس غدا الاثنين.
ويتزامن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع استمرار مسيرات العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل.
وفي وقت سابق أغلقت إسرائيل معبرا حيويا مع قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أغلق المعبر من أجل الصيانة لأنه تعرض لأضرار شديدة بسبب احتجاجات الفلسطينيين.