تحذيرات أوروبية من هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية، ورجل مقطوع الساقين يتسلق أعلى قمة إفريست

يحذر اليوم مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية آندرو باركر من أن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى لتنفيذ هجمات مدمرة وأكثر تعقيدا من قبل في أوروبا، بعد خسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها في الشرق الأوسط.

ويبلغ باركر في خطاب يلقيه في برلين مديري الأجهزة الأمنية الأوروبية بضرورة الإبقاء على شراكة أمنية وثيقة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لإفشال أي هجمات لعناصر التنظيم.

ويحذر باركر روسيا من أنها تعزل نفسها بعد حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج جنوبي انكلترا.

وباركر هو أول مسؤول في جهاز الاستخبارات البريطانية يلقي خطابا عاما خارج الأراضي البريطانية.