تحذيرات أوروبية من هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية، ورجل مقطوع الساقين يتسلق أعلى قمة إفريست

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرين متظاهرا أصيبوا اليوم في مسيرات في غزة على الحدود مع إسرائيل بينهم 4 في حالة حرجة.
يأتي ذلك وسط غضب فلسطيني إزاء عزم الولايات المتحدة فتح سفارتها اليوم في القدس.
الجولة التاسعة من محادثات أستانة حول سوريا تنطلق اليوم
من المقرر أن تنطلق اليوم الجولة التاسعة من محادثات آستانة، بحضور الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي للصراع السوري.
وتستمر المحادثات يومين تحت إشراف الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران.
مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية يحذر أوروبا من تنظيم الدولة الإسلامية
يحذر اليوم مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية آندرو باركر من أن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى لتنفيذ هجمات مدمرة وأكثر تعقيدا من قبل في أوروبا، بعد خسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها في الشرق الأوسط.
ويبلغ باركر في خطاب يلقيه في برلين مديري الأجهزة الأمنية الأوروبية بضرورة الإبقاء على شراكة أمنية وثيقة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لإفشال أي هجمات لعناصر التنظيم.
ويحذر باركر روسيا من أنها تعزل نفسها بعد حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج جنوبي انكلترا.
وباركر هو أول مسؤول في جهاز الاستخبارات البريطانية يلقي خطابا عاما خارج الأراضي البريطانية.
رجل مبتور الساقين يتسلق قمة إفريست
أصبح متسلق صيني أول رجل مبتور الساقين يتمكن من تسلق قمة إفريست من الحانب النيبالي.
وقطعت ساقا تشاي بويو قبل أربعين عاما.
وعانى المتسلق من نكسة قبل ستة أشهر عندما حظرت السلطات في نيبال على المتسلقين مبتوري الساقين محاولة تسلق القمة، ولكن محكمة ألغت قرار الحكومة.
وقبل عامين اضطر المتسلق الصيني إلى إنهاء محاولة تسلق قبل مئتي متر من قمة إفريست بسبب سوء الأحوال الجوية.
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إصابة 20 متظاهرا على الحدود بين غزة وإسرائيل
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرين متظاهرا أصيبوا اليوم في مسيرات في غزة على الحدود مع إسرائيل بينهم 4 في حالة حرجة.
يأتي ذلك وسط غضب فلسطيني إزاء عزم الولايات المتحدة فتح سفارتها اليوم في القدس.
الجولة التاسعة من محادثات أستانة حول سوريا تنطلق اليوم
من المقرر أن تنطلق اليوم الجولة التاسعة من محادثات آستانة، بحضور الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي للصراع السوري.
وتستمر المحادثات يومين تحت إشراف الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران.
مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية يحذر أوروبا من تنظيم الدولة الإسلامية
يحذر اليوم مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية آندرو باركر من أن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى لتنفيذ هجمات مدمرة وأكثر تعقيدا من قبل في أوروبا، بعد خسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها في الشرق الأوسط.
ويبلغ باركر في خطاب يلقيه في برلين مديري الأجهزة الأمنية الأوروبية بضرورة الإبقاء على شراكة أمنية وثيقة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لإفشال أي هجمات لعناصر التنظيم.
ويحذر باركر روسيا من أنها تعزل نفسها بعد حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج جنوبي انكلترا.
وباركر هو أول مسؤول في جهاز الاستخبارات البريطانية يلقي خطابا عاما خارج الأراضي البريطانية.
رجل مبتور الساقين يتسلق قمة إفريست
أصبح متسلق صيني أول رجل مبتور الساقين يتمكن من تسلق قمة إفريست من الحانب النيبالي.
وقطعت ساقا تشاي بويو قبل أربعين عاما.
وعانى المتسلق من نكسة قبل ستة أشهر عندما حظرت السلطات في نيبال على المتسلقين مبتوري الساقين محاولة تسلق القمة، ولكن محكمة ألغت قرار الحكومة.
وقبل عامين اضطر المتسلق الصيني إلى إنهاء محاولة تسلق قبل مئتي متر من قمة إفريست بسبب سوء الأحوال الجوية.