السيسي يصدر عفوا عن عدد من السجناء الشباب في مصر، غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس
ملخص
- السيسي يصدر عفوا عن عدد من السجناء الشباب في مصر
- أخر اجتماع لحكومة الحريري في لبنان
- غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس
- منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تؤكد هجوما بغاز الكلور على مدينة سورية
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إيران تندد بلائحة العقوبات الأمريكية الجديدة
قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنّ ردود الفعل العالمية أظهرت إخفاق الولايات المتحدة في بلوغها الأهداف التي خططت لها خلال الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي وإن إدراج رئيس البنك المركزي الإيراني في لائحة العقوبات الأمريكية جاء للتعويض عن هذا الإخفاق.
وندّد قاسمي بالإجراء الذي قامت به وزارة الخزانة الأمريكية في إعلانها لائحة الحظر الجديد المفروض على إيران واعتبر هذه الخطوة استمراراً للسلوك غير الحكيم والسياسات العدائية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني والتي استمرت طيلة العقود الماضية بتسميات متنوعة.
ونوّه قاسمي إلى أن الحكومة الأمريكية وإثر فشلها وجرّاء التداعيات المدمرة الناتجه عن أخطائها وتنبواتها المغلوطه الفادحه بعد الانسحاب من المعاهدة باتت تسعى الآن عبر إجراءات مخربة كهذه إلى التأثير على قرار باقي الأعضاء الموقعين على الاتفاق وعلى قرار سائر دول العالم.
السيسي يصدر عفوا عن عدد من السجناء الشباب في مصر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قراراً بالعفو عن 332 سجينا من الشباب وأصحاب الحالات الصحية الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية.
وقالت مصادر بالرئاسة المصرية إن من بين الشباب المفرج عنهم في العفو الرئاسي نشطاء أدينوا في قضايا تظاهر.
أخر اجتماع لحكومة الحريري في لبنان
تعقد الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة سعد الحريري اجتماعها الأخير اليوم قبل أن يقدم الحريري استقالته وحكومته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حيث سيعمد هذا الأخير إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
استقالة الحريري هي إجراء دستوري متبع في لبنان بعد كل انتخابات نيابية، إذ تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس نيابي جديد.
وكان لبنان شهد مؤخرا انتخابات نيابية، هي الأولى منذ ٩ سنوات بعد تمديدين للمجلس النيابي السابق أديا إلى مضاعفة ولايته الأصلية.
نمو الإنتاج الصناعي التركي 7.6 بالمائة
أعلن معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفع بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي معدل في ضوء عوامل التقويم في شهر مارس/ آذار الماضي.
وذكر المعهد أن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة عن الشهر السابق في مارس/ آذار.
غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس
افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس اليوم وذلك بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية هناك.
وحضر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتاح السفارة في مجمع إداري بالقدس الغربية.
منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تؤكد هجوما بغاز الكلور على مدينة سورية
أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية استخدام غاز الكلور في هجمات على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمالي سورية.
وقالت المنظمة إن الهجمات استهدفت المدينة الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شهر فبراير/شباط الماضي.
وأضافت المنظمة أن وجود اسطوانات الكلور الفارغة وعينات من البيئة وشهادات شهود أكدت استخدام الغاز السام في الهجمات.
ولم تحدد الوكالة من يقف وراء الهجمات.
وفي الهجوم المذكور أصيب 15 مدنيا ونقلوا إلى المستشفى وهم يعانون من صعوبات في التنفس وذلك بعد غارة جوية على المدينة.
وتنفي عادة الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيمياوية في الهجوم على معارضيها.