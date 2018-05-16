السيسي يصدر عفوا عن عدد من السجناء الشباب في مصر، غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس

قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنّ ردود الفعل العالمية أظهرت إخفاق الولايات المتحدة في بلوغها الأهداف التي خططت لها خلال الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي وإن إدراج رئيس البنك المركزي الإيراني في لائحة العقوبات الأمريكية جاء للتعويض عن هذا الإخفاق.

وندّد قاسمي بالإجراء الذي قامت به وزارة الخزانة الأمريكية في إعلانها لائحة الحظر الجديد المفروض على إيران واعتبر هذه الخطوة استمراراً للسلوك غير الحكيم والسياسات العدائية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني والتي استمرت طيلة العقود الماضية بتسميات متنوعة.

ونوّه قاسمي إلى أن الحكومة الأمريكية وإثر فشلها وجرّاء التداعيات المدمرة الناتجه عن أخطائها وتنبواتها المغلوطه الفادحه بعد الانسحاب من المعاهدة باتت تسعى الآن عبر إجراءات مخربة كهذه إلى التأثير على قرار باقي الأعضاء الموقعين على الاتفاق وعلى قرار سائر دول العالم.