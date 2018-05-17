قطر رفضت دفع مليون دولار لمحامي ترامب

نشرت صحيفة واشنطن بوست تحقيقا تقول فيه إن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول الحصول على أكثر من مليون دولار من الحكومة القطرية في أواخر عام 2016 مقابل تقديم النصيحة والتقرب من إدارة الرئيس ترامب.

وأضافت الصحيفة التي نسبت هذه المعلومات لعدة مصادر على صلة بالحادثة أن قطر رفضت عرض كوهين الذي قدم على هامش لقاء حدث في برج ترامب بين وزير الخارجية القطري ومايكل فيلين الذي أصبح لاحقا المستشار الأول لشؤون الأمن القومي في إدارة ترامب.

وتقول الصحيفة إن كوهين لم يحضر اللقاء المذكور ولكنه تحدث بشكل منفصل لأحد أعضاء الوفد القطري وهو أحمد الرميحي الذي كان يشغل منصب رئيس صندوق الثروة السيادي القطري وهو مؤسسة استثمارية.

وذكرت الصحيفة أن الرميحي قال يوم أمس في مقابلة عبر الهاتف إن كوهين طلب في البداية الأموال ولكن الرميحي رفض وذلك قبل عدة أيام من اللقاء في برج ترامب، ولكن عندما قابل الرميحي كوهين في فندق في نيويورك أعاد كوهين طلب المبلغ.

وتقول الصحيفة أن كوهين ومحاميه لم يردا على طلبات للتعليق، وكذلك رفضت السفارة القطرية في واشنطن التعليق على الموضوع.