في الصين، أجهزة مراقبة في فصول مدرسية، وفي ماليزيا، حقيبة الزوجة "دليل" في قضية فساد، والحشيش شعار مدينة في إستونيا
ملخص
- في الصين، أجهزة مراقبة في فصول مدرسية
- حقائب يد زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق قد تكون "دليل إدانة" ضده
- الحشيش شعار مدينة في إستونيا
- الاتحاد الأوروبي يبدأ في تفعيل تشريع خاصا لحماية المصالح الاقتصادية مع إيران
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بواسطة أحمد ماهر
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عاجلالاتحاد الأوروبي يبدأ في تفعيل تشريع خاص لحماية المصالح الاقتصادية مع إيران
قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها بدأت رسميا عملية تفعيل قانون قديم لحماية مصالح الشركات الأوروبية في إيران.
وهدد الاتحاد الأوروبي عام 1996 بتنفيذ هذا التشريع الذي يلزم الشركات الأوروبية بعد الامتثال للعقوبات الاقتصادية الأمريكية ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ وقتها بعد أن توصلت الأطراف المعنية إلى حل الأزمة عبر المفاوضات.
إليكم قائمة بأبرز الشركات الأوروبية التي من الممكن أن تتأثر بالعقوبات الأمريكية على إيران:
مئة نوع مختلف من الخرف
يتوقع أن يصل عدد المصابين بالخرف في المملكة المتحدة إلى مليون شخص في غضون عشر سنوات.
ومن أجل ذلك بدأ علماء وفنانون مشروعا يحمل اسم "موسيقى من أجل الحياة" للتصدي للأفكار النمطية المرتبطة بالمرض ومن أجل معرفة كيفية تأثيره على الإبداع وذلك عن طريق الموسيقى والرسم.
الرسمُ هو طريقة قوية، بحسب المتخصصين، تساعد المصابين بخرف الشيخوخة على التعبير عن أنفسهم. وبدأت جامعة "كوليدج لندن" دراسة للتوصل إلى فهم أكبر للمرض وأنواعه، إذ يقول المتخصصون إن هناك مئة نوع من الخرف توثر على الإدراك والعقل والجسم.
ويحدث المرض على نحو تدريجي ليؤثر لاحقا عندما يتمكن من المرضى على إدراكهم ووسائل تواصلهم وذاكرتهم.
الحشيش شعار مدينة في إستونيا
دعت مدينة كانبي في جمهورية إستونيا، شمالي أوروبا، سكانها إلى التصويت عبر الإنترنت لاختيار شعارهم المفضل لمدينتهم وكانت النتيجة بعد احتساب غالبية الأصوات أوراق نبات القنب (الحشيش).
وتعنى كلمة "كانب" في اللغة الإستونية "القنب" واتخذت أوراقه شعارا رمزيا للمنطقة لسنوات قبل اعتماده رسميا إثر الاستفتاء الأخير، إذ امتثل المسؤولون المحليون لرغبة الجماهير.
حقائب يد زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق قد تكون "دليل إدانة" ضده
ضبطت الشرطة الماليزية فجر اليوم الجمعة 284 صندوقا فيه 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات خلال عملية مداهمة لأحد المجمعات للشقق السكنية الفاخرة في وسط العاصمة كوالالمبور في إطار التحقيق حول اتهامات بتورط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وزوجته في قضية فساد واختلاس أموال.
وتقول الشرطة إن بعض هذه الحقائب تعود لزوجة نجيب، روسمة منصور. وانتتقدت منصور في الصحافة المحلية كثيرا بسبب ما وصفه صحفيون بشغفها برحلات التسوق الفاخرة وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن.
وأعلنت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 أيار/مايو، عزمها على استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي "1ام دي بي"، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 وبه حاليا دين يبلغ نحو عشرة مليارات دولار.
وكان نجيب يترأس ائتلافا يحكم البلاد منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957 غير أنه مني بهزيمة في الانتخابات الأخيرة. وبعد تنصيب مهاتير، منعت السلطات الماليزية نجيب من السفر فيما كان يستعد لمغادرة البلاد.
في الصين، أجهزة مراقبة في مدرسة ابتدائية
ثبتت مدرسة ثانوية في الصين كاميرات مراقبة في فصولها لتسجيل جميع حركات وتعبيرات وغفوات وتصرفات الطلبة والطالبات لكي تتأكد أنهم منتبهون ويتصرفون بطريقة لائقة طيلة وقت الدوام الدراسي.
وتعمل الكاميرات في المدرسة، التي تقع في مقاطعة "تشيشيانغ" شرقي الصين،بتقنية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي.
وسيعتمد المدرسون والمدرسات على تحليل الصور لقراءة تعبيرات وجوه الطلبة خاصة أثناء شرح الدروس.
وتعد الصين واحدة من الدول التي تعتمد بصفة رئيسية على أجهزة مراقبة حديثة في كل مكان تقريبا، للحد من الجريمة بصفة رئيسية ولكن يقول حقوقيون إنها من أكثر الدول انتهاكا لخصوصية مواطنيها إذ تسجل قرابة 170 مليون كاميرة إلكترونية كل صغيرة وكبيرة تحدث في شوارع المدن الكبرى تحديدا، كما أن السلطات متهمة من قبل منظمات حقوقية بمراقبة المعارضين والناشطين السياسيين سواء في الحياة أو على شبكة الإنترنت.