في الصين، أجهزة مراقبة في فصول مدرسية، وفي ماليزيا، حقيبة الزوجة "دليل" في قضية فساد، والحشيش شعار مدينة في إستونيا

يتوقع أن يصل عدد المصابين بالخرف في المملكة المتحدة إلى مليون شخص في غضون عشر سنوات.

ومن أجل ذلك بدأ علماء وفنانون مشروعا يحمل اسم "موسيقى من أجل الحياة" للتصدي للأفكار النمطية المرتبطة بالمرض ومن أجل معرفة كيفية تأثيره على الإبداع وذلك عن طريق الموسيقى والرسم.

الرسمُ هو طريقة قوية، بحسب المتخصصين، تساعد المصابين بخرف الشيخوخة على التعبير عن أنفسهم. وبدأت جامعة "كوليدج لندن" دراسة للتوصل إلى فهم أكبر للمرض وأنواعه، إذ يقول المتخصصون إن هناك مئة نوع من الخرف توثر على الإدراك والعقل والجسم.

ويحدث المرض على نحو تدريجي ليؤثر لاحقا عندما يتمكن من المرضى على إدراكهم ووسائل تواصلهم وذاكرتهم.