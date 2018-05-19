الزفاف الملكي البريطاني: زواج الأمير هاري وميغان ماركل

في الوقت الذي تحتفل فيه الأسرة المالكة في بريطانيا بزفاف الأمير هاري السادس في ترتيب العرش فإن الأمر يتجاوز مجرد الزواج الملكي بالنسبة للكثيرين.

ويعتبر الكثيرون أن هذا الزفاف عبارة عن قصة خيالية. وبالنسبة لبعض السود من البريطانيين فإن الزفاف يشرح انهيار الحواجز في بريطانيا الحديثة.

ويقول كيني ماككينلي، البالغ من العمر 60 عاما والذي جاء بالقطار من اسكتلندا إلى ويندسور:" في هذه اللحظة نشهد العائلة المالكة تولد من جديد."