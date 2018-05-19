الزفاف الملكي البريطاني: زواج الأمير هاري وميغان ماركل

وقال هاري حينئذ إنه لم يسمع قط عن زوجته
المستقبلية أو شاهد مسلسلها التلفزيوني، وقالت ميغان إنها لم تكن تعرف أي شيء عن
الأمير.
لكنه كان حبا من النظرة الأولى وبعد موعدين فقط
اصطحب هاري ميغان إلى بوتسوانا لقضاء عطلة والتخييم تحت النجوم.
وقال هاري في مقابلة لإعلان الخطبة في نوفمبر/
تشرين الثاني :" إن وقوعي في غرام ميغان بهذه السرعة المدهشة أكد لي أن هذا
ترتيب القدر، كان كل شيء مثاليا، دخلت هذه المرأة الجميلة حياتي فجأة وكذلك دخلت
أنا حياتها."
تقديرات غير رسمية: الكعك 50 ألفا، الزهور 110 آلاف جنيه، الطعام 286 ألف جنيه إسترليني
لم تعلن العائلة الملكية أي تفاصيل بشأن خططه للإنفاق
على الزفاف.
ولا يمثل ذلك في الواقع أي مفاجأة، وذلك لأن التكلفة
الرسمية لزفاف الأمير وليام وكاثرين لم يكشف عنها حتى الآن.
ويضعنا ذلك في دائرة التقديرات غير الرسمية، التي
يجب التعامل معها بكل حذر.
ويقول موقع، "برايدبوك" البريطاني، المتخصص
في تنظيم حفلات الزفاف، إن إجمالي تكلفة الحفل قد تصل إلى 32 مليون جنيه إسترليني،
بما في ذلك التأمين.
وقدر الموقع تكاليف الكعك بـ 50 ألفا، والزهور بـ
110 آلاف جنيه إسترليني، بينما قدر الطعام بـ 286 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى
بنود أخرى.
واتصلت وحدة تدقيق الحقائق بمالك الشركة التي تدير
الموقع، هميش شيبراد، لتسأله عن الطريقة التي استخدمتها الشركة للوصول إلى هذه التقديرات.
وأوضح شيبراد أن الرقم البالغ 32 مليون جنيه إسترليني
استند إلى افتراض أن العائلة المالكة دفعت كلفة كل شيء بسعر السوق.لكن مع غياب أي بيانات
رسمية، يظل الأمر ضمن دائرة التخمين.
منح هاري وميغان لقبي "دوق" و "دوقة"..فما المقصود بهذا اللقب؟
قبل مراسم الزفاف بساعات منحت الملكة إليزابيث
الثانية الأمير هاري، واسمه الرسمي الأمير هنري، لقب دوق ساسكس وهو ما يعني حصول ميغان
على لقب دوقة ساسكس أيضا.
والدوق هو المنزلة الأعلى بين مراتب النبلاء الخمس.
وإذا كان الدوق عضوا في القوات المسلحة أو رجال الدين أو سفيرا، فإن رتبته تسبق لقبه.
على سبيل المثال، "الميجور جنرال دوق ...". أما زوجة الدوق، فدائما ما توصف
عند تقديمها بالدوقة أو "دوقة ...".
أعداد غفيرة تحتشد في شوارع مدينة ويندسور البريطانية لمشاهدة الزفاف
تحتشد اعداد غفيرة في شوارع مدينة ويندسور البريطانية
استعدادا للاحتفال بزفاف الامير هاري والممثلة الاميركية السابقة ميغان ماركل.
وينظم الزفاف في قصر ويندسور الذي يعد أحد مقرات
الإقامة الرئيسية للملكة اليزابيث الثانية. وسيصاحب ولي العهد الأمير تشارلز ماركل
على ممر العرس بدلا من والدها الذي لن يتمكن من الحضور لأسباب قيل إنها صحية.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و وليد بدران
time_stated_uk
العائلة المالكة تولد من جديد
في الوقت الذي تحتفل فيه الأسرة المالكة في بريطانيا بزفاف الأمير هاري السادس في ترتيب العرش فإن الأمر يتجاوز مجرد الزواج الملكي بالنسبة للكثيرين.
ويعتبر الكثيرون أن هذا الزفاف عبارة عن قصة خيالية. وبالنسبة لبعض السود من البريطانيين فإن الزفاف يشرح انهيار الحواجز في بريطانيا الحديثة.
ويقول كيني ماككينلي، البالغ من العمر 60 عاما والذي جاء بالقطار من اسكتلندا إلى ويندسور:" في هذه اللحظة نشهد العائلة المالكة تولد من جديد."
نصائح قبل تصميم فستان زفاف ملكي
تقول مصممة فساتين الزفاف العالمية كارولين كاستيغليانو إنه يجب الأخذ في الاعتبار بعض النصائح المهمة قبل تصميم فستان زفاف لأي امرأة تتزوج من عائلة ملكية، إليكم ملخصا لأهم ما قالته لبي بي سي:
شخصية العروس
التقاليد الملكية الراسخة في البلد الذي يقام فيه العرس
مكان حفل الزفاف
الانصات جيدا لرأي العروس
أمام قلعة ويندسور
بادر الكثيرون للاحتشاد أمام قلعة ويندسور لمشاهدة فعاليات حفال زفاف هاري وميغان ومن بينهم شيرلي بيرين، من لندن، التي احتلت موقعا حيويا أمام مدخل القلعة.
وتقول بيرين:" نجحت في الحصول على موقع مميز ولم أكن بحاجة لقضاء الليل هنا."
مع أطيب تمنيات تريزا ماي
ربما لا تكون رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مدعوة اليوم، حيث لم يتم دعوة أي من السياسيين، ولكن ذلك لم يحل دون إرسالها أطيب التمنيات لهاري وميغان ولجميع من يحضرون الحفل.
فستان الزفاف: "مفاجأة للجميع"
تقول جو إيلفن، رئيسة تحرير مجلة "يو" المتخصصة في شؤون الموضة، إن فستان ميغان سيكون مفاجأة، خاصة أنه لم يفصح عن اسم المصمم أو المصممة حتى الآن.
لكن طرحت في الأيام الأخيرة أسماء بعض أشهر مصممي الأزياء مثل ستيلا ماكارتني أو بيوت الأزياء العالمية مثل "رالف أند روسو" و "بيربيري".
من أول نظرة..
اليوم السبت 19 مايو/آيار 2018 يتزوج الأمير هاري وميغان ماركل في حفل ملكي يشاهده العالم كله.
هذا هو المشهد الأخيرة في علاقة الأمير البريطاني والممثلة الأمريكية في قصة أشبه بقصص الخيال، فكيف كانت البداية؟
التقى هاري بميغان لأول مرة في موعد رتبه صديق مشترك في يوليو/ تموز 2016.
خطوبة الأمير هاري وميغان ماركل "تكسر" التقاليد الملكية البريطانية
وقال هاري حينئذ إنه لم يسمع قط عن زوجته المستقبلية أو شاهد مسلسلها التلفزيوني، وقالت ميغان إنها لم تكن تعرف أي شيء عن الأمير.
لكنه كان حبا من النظرة الأولى وبعد موعدين فقط اصطحب هاري ميغان إلى بوتسوانا لقضاء عطلة والتخييم تحت النجوم.
وقال هاري في مقابلة لإعلان الخطبة في نوفمبر/ تشرين الثاني :" إن وقوعي في غرام ميغان بهذه السرعة المدهشة أكد لي أن هذا ترتيب القدر، كان كل شيء مثاليا، دخلت هذه المرأة الجميلة حياتي فجأة وكذلك دخلت أنا حياتها."
تقديرات غير رسمية: الكعك 50 ألفا، الزهور 110 آلاف جنيه، الطعام 286 ألف جنيه إسترليني
لم تعلن العائلة الملكية أي تفاصيل بشأن خططه للإنفاق على الزفاف.
ولا يمثل ذلك في الواقع أي مفاجأة، وذلك لأن التكلفة الرسمية لزفاف الأمير وليام وكاثرين لم يكشف عنها حتى الآن.
ويضعنا ذلك في دائرة التقديرات غير الرسمية، التي يجب التعامل معها بكل حذر.
ويقول موقع، "برايدبوك" البريطاني، المتخصص في تنظيم حفلات الزفاف، إن إجمالي تكلفة الحفل قد تصل إلى 32 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك التأمين.
وقدر الموقع تكاليف الكعك بـ 50 ألفا، والزهور بـ 110 آلاف جنيه إسترليني، بينما قدر الطعام بـ 286 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى بنود أخرى.
واتصلت وحدة تدقيق الحقائق بمالك الشركة التي تدير الموقع، هميش شيبراد، لتسأله عن الطريقة التي استخدمتها الشركة للوصول إلى هذه التقديرات.
وأوضح شيبراد أن الرقم البالغ 32 مليون جنيه إسترليني استند إلى افتراض أن العائلة المالكة دفعت كلفة كل شيء بسعر السوق.لكن مع غياب أي بيانات رسمية، يظل الأمر ضمن دائرة التخمين.
منح هاري وميغان لقبي "دوق" و "دوقة"..فما المقصود بهذا اللقب؟
قبل مراسم الزفاف بساعات منحت الملكة إليزابيث الثانية الأمير هاري، واسمه الرسمي الأمير هنري، لقب دوق ساسكس وهو ما يعني حصول ميغان على لقب دوقة ساسكس أيضا.
والدوق هو المنزلة الأعلى بين مراتب النبلاء الخمس. وإذا كان الدوق عضوا في القوات المسلحة أو رجال الدين أو سفيرا، فإن رتبته تسبق لقبه. على سبيل المثال، "الميجور جنرال دوق ...". أما زوجة الدوق، فدائما ما توصف عند تقديمها بالدوقة أو "دوقة ...".
أعداد غفيرة تحتشد في شوارع مدينة ويندسور البريطانية لمشاهدة الزفاف
تحتشد اعداد غفيرة في شوارع مدينة ويندسور البريطانية استعدادا للاحتفال بزفاف الامير هاري والممثلة الاميركية السابقة ميغان ماركل.
وينظم الزفاف في قصر ويندسور الذي يعد أحد مقرات الإقامة الرئيسية للملكة اليزابيث الثانية. وسيصاحب ولي العهد الأمير تشارلز ماركل على ممر العرس بدلا من والدها الذي لن يتمكن من الحضور لأسباب قيل إنها صحية.