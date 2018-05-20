السعودية تحاول ترحيل نصف مليون إثيوبي، والمغرب يرد على غواتيمالا بشأن القدس
ملخص
- منظمات دولية تندد باحتجاز ناشطين في حقوق المرأة في السعودية
- المغرب يوقف خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس
- الإمارات والسعودية توافقان على إطلاق سراح إثيوبيين
- أوروبا تريد استمرار تصدير النفط الإيراني بعد العقوبات الأمريكية
- العبادي يدعو العراقيين للقبول بنتائج الانتخابات
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الإمارات والسعودية توافقان على إطلاق سراح إثيوبيين
قال مسؤولون إثيوبيون إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على إطلاق سراح محتجزين إثيوبيين من سجونها، بعد موافقة المملكة العربية السعودية على إجراء مماثل.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن حكومته لاتزال تنتظر لتعرف رقم المحتجزين الذين ستفرج عنهم الإمارات.
وأضاف أحمد أنه تم ترحيل 690 سجين من أصل ألف أفرجت عنهم السعودية.
يذكر أن اعتقال العديد منهم تم بتهمة الإقامة غير الشرعية.
ويحاول المسؤولون السعوديون ترحيل مايقرب من نصف مليون أثيوبي معظمهم ذهب إلى السعودية بحثا عن فرص عمل إما في الخدمات المنزلية أو في أعمال البناء.
أوروبا تريد استمرار تصدير النفط الإيراني بعد العقوبات الأمريكية
يزور مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة إيران لمناقشة كيفية تقديم أوروبا للدعم لضمان استمرار تصدير النفط الإيراني في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.
ويجتمع ميجيل أرياس كانتي مع مسؤولين إيرانيين لتحديد خطط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على مشتريات الغاز والنفط من طهران.
وأكد كانتي التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم توقيعه بين إيران والقوى العالمية، واصفاً إياه بأنه أساسي لتحقيق السلام في المنطقة.
العبادي يدعو العراقيين للقبول بنتائج الانتخابات
دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكتل العراقية إلى القبول بنتائج الانتخابات في البلاد، واللجوء إلى السبل القانونية في حال الاعتراض عليها.
جاء هذا في لقاء جمع العبادي بزعيم كتلة "سائرون" مقتدى الصدر، بعد فوز كتلة الأخير في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على 54 مقعدا.
منظمات دولية تندد باحتجاز ناشطين في حقوق المرأة في السعودية
دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى الإفراج عن ما لايقل عن سبعة ناشطين في مجال حقوق المرأة احتجزتهم السلطات السعودية مؤخرا.
وحددت المنظمتان هوية ستة منهم وهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وعائشة المانع وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة..
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة فرع هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط "يبدو أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك".
ولكن الحكومة السعودية قالت في بيان إنه تم القبض على سبعة أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج. ولم يقدم البيان تفاصيل.
ونددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بحملة تشويه عامة من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة للحكومة لتشويه سمعة الناشطين الذين ظهرت وجوههم على الانترنت وعلى الصفحات الأولى للصحف مع وصفهم بالخونة.
من هن السعوديات المعتقلات؟
المغرب يوقف خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس
قال لحسن العمراني نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية الرباط إن الرباط علقت خططا لشراكة توأمة مع غواتيمالا سيتي احتجاجا على نقل غواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وقال العمراني من حزب العدالة والتنمية لرويترز إن القرار جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وافتتحت جواتيمالا سفارة في الرباط وهي الثانية في أفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني 2017.