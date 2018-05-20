السعودية تحاول ترحيل نصف مليون إثيوبي، والمغرب يرد على غواتيمالا بشأن القدس

قال مسؤولون إثيوبيون إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على إطلاق سراح محتجزين إثيوبيين من سجونها، بعد موافقة المملكة العربية السعودية على إجراء مماثل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن حكومته لاتزال تنتظر لتعرف رقم المحتجزين الذين ستفرج عنهم الإمارات.

وأضاف أحمد أنه تم ترحيل 690 سجين من أصل ألف أفرجت عنهم السعودية.

يذكر أن اعتقال العديد منهم تم بتهمة الإقامة غير الشرعية.

ويحاول المسؤولون السعوديون ترحيل مايقرب من نصف مليون أثيوبي معظمهم ذهب إلى السعودية بحثا عن فرص عمل إما في الخدمات المنزلية أو في أعمال البناء.