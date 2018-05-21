السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مدينة جازان، ومصر تبحث عن مزيد من النفط

مصر تعلن عن مزايدتين عالميتين لاستكشاف النفط والغاز في عشرات المواقع
السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مدينة جازان
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وزير الخارجية الأمريكي يوضح سياسة بلاده تجاه إيران اليوم
يلقي وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو خطابه الرسمي الأول حول الساسية الأمريكية الخارجية في وقت لاحق اليوم.
ومن المتوقع أن يركّز في خطابه على إيران، وأن يستعرض خارطة طريق ديبلوماسية يدعو فيها الأوروبيين إلى الضغط على إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال إن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقف إطلاق نار مؤقت بين تنظيم الدولة الإسلامية والحكومة السورية في جنوبي دمشق
نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لأسباب إنسانية دخل حيز التنفيذ للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق.
وكانت السلطات السورية دأبت على نفي ما يتردد بأن مسلحي المنطقة شرعوا في المغادرة بموجب اتفاق للانسحاب معها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أمس الأحد إن القوات الحكومية تواصل القتال لسحق آخر جيوب المسلحين المحاصرين في جنوب العاصمة السورية.
مصر تعلن عن مزايدتين عالميتين لاستكشاف النفط والغاز في عشرات المواقع
قال وزير البترول المصري طارق الملا في بيان أن بلاده ستطرح مزايدتين لاستكشاف النفط والغاز هذا العام.
وذكر الملا في بيان أن إحدى المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول وتشمل 11 قطاعا، بينما تطرح الثانية الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتغطي 16 قطاعا.
وقال الملا في البيان إن مزايدة هيئة البترول ستشمل "خمس قطاعات بالصحراء الغربية وقطاعين بوادي النيل وثلاثة قطاعات بخليج السويس وقطاعا واحدا بالصحراء الشرقية.
أما مزايدة إيجاس فتشمل "13 قطاعا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات بدلتا النيل الأرضية".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
وزير الخارجية الأمريكي يوضح سياسة بلاده تجاه إيران اليوم
يلقي وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو خطابه الرسمي الأول حول الساسية الأمريكية الخارجية في وقت لاحق اليوم.
ومن المتوقع أن يركّز في خطابه على إيران، وأن يستعرض خارطة طريق ديبلوماسية يدعو فيها الأوروبيين إلى الضغط على إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال إن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقف إطلاق نار مؤقت بين تنظيم الدولة الإسلامية والحكومة السورية في جنوبي دمشق
نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لأسباب إنسانية دخل حيز التنفيذ للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق.
وكانت السلطات السورية دأبت على نفي ما يتردد بأن مسلحي المنطقة شرعوا في المغادرة بموجب اتفاق للانسحاب معها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أمس الأحد إن القوات الحكومية تواصل القتال لسحق آخر جيوب المسلحين المحاصرين في جنوب العاصمة السورية.
مصر تعلن عن مزايدتين عالميتين لاستكشاف النفط والغاز في عشرات المواقع
قال وزير البترول المصري طارق الملا في بيان أن بلاده ستطرح مزايدتين لاستكشاف النفط والغاز هذا العام.
وذكر الملا في بيان أن إحدى المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول وتشمل 11 قطاعا، بينما تطرح الثانية الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتغطي 16 قطاعا.
وقال الملا في البيان إن مزايدة هيئة البترول ستشمل "خمس قطاعات بالصحراء الغربية وقطاعين بوادي النيل وثلاثة قطاعات بخليج السويس وقطاعا واحدا بالصحراء الشرقية.
أما مزايدة إيجاس فتشمل "13 قطاعا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات بدلتا النيل الأرضية".
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السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مدينة جازان
قال التحالف الذي تقوده السعودية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن فوق مدينة جازان في جنوب المملكة.
وفي وقت سابق قال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على مطار جازان دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ونسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت الصاروخ فوق جازان. واتهم الحوثيين باستهداف المناطق السكنية.