السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مدينة جازان، ومصر تبحث عن مزيد من النفط

يلقي وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو خطابه الرسمي الأول حول الساسية الأمريكية الخارجية في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يركّز في خطابه على إيران، وأن يستعرض خارطة طريق ديبلوماسية يدعو فيها الأوروبيين إلى الضغط على إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال إن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.