السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مدينة جازان، ومصر تبحث عن مزيد من النفط

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. مصر تعلن عن مزايدتين عالميتين لاستكشاف النفط والغاز في عشرات المواقع
  2. السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مدينة جازان

تغطية مباشرة

time_stated_uk

وزير الخارجية الأمريكي يوضح سياسة بلاده تجاه إيران اليوم

يلقي وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو خطابه الرسمي الأول حول الساسية الأمريكية الخارجية في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يركّز في خطابه على إيران، وأن يستعرض خارطة طريق ديبلوماسية يدعو فيها الأوروبيين إلى الضغط على إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال إن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

وقف إطلاق نار مؤقت بين تنظيم الدولة الإسلامية والحكومة السورية في جنوبي دمشق

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لأسباب إنسانية دخل حيز التنفيذ للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق.

وكانت السلطات السورية دأبت على نفي ما يتردد بأن مسلحي المنطقة شرعوا في المغادرة بموجب اتفاق للانسحاب معها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أمس الأحد إن القوات الحكومية تواصل القتال لسحق آخر جيوب المسلحين المحاصرين في جنوب العاصمة السورية.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

مصر تعلن عن مزايدتين عالميتين لاستكشاف النفط والغاز في عشرات المواقع

قال وزير البترول المصري طارق الملا في بيان أن بلاده ستطرح مزايدتين لاستكشاف النفط والغاز هذا العام.

وذكر الملا في بيان أن إحدى المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول وتشمل 11 قطاعا، بينما تطرح الثانية الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتغطي 16 قطاعا.

وقال الملا في البيان إن مزايدة هيئة البترول ستشمل "خمس قطاعات بالصحراء الغربية وقطاعين بوادي النيل وثلاثة قطاعات بخليج السويس وقطاعا واحدا بالصحراء الشرقية.

أما مزايدة إيجاس فتشمل "13 قطاعا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات بدلتا النيل الأرضية".

ماذا تعرف عن حقل الغاز ظهر؟

هل يحقق "ظُهر" الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لمصر؟

إسرائيل تعلن عن توقيع صفقة "تاريخية" لتصدير الغاز إلى مصر

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مدينة جازان

قال التحالف الذي تقوده السعودية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن فوق مدينة جازان في جنوب المملكة.

وفي وقت سابق قال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على مطار جازان دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت الصاروخ فوق جازان. واتهم الحوثيين باستهداف المناطق السكنية.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى