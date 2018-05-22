إسرائيل تعلن أنها أول بلد ينفذ هجمات بالشبح الأمريكية، والعراق يحكم على بلجيكي من أصول مغربية بالإعدام شنقا

وصل عدد من الصحفيين الغربيين والصينيين إلى كوريا الشمالية ليشهدوا إغلاق موقع التجارب النووية الرئيسي في البلاد.

لكن الصحفيين من كوريا الجنوبية تم استبعادهم من الزيارة بعد رفض كوريا الشمالية الموافقة على قائمة بالأشخاص سلمت لها يوم أمس الاثنين.

وكانت بيونغ يانغ قد وعدت في القمة التي عقدت بين الكوريتين في أبريل نيسان الماضي بدعوة صحفيين وخبراء لحضور عملية تفكيك الموقع.

وأعربت كوريا الجنوبية عن أسفها من عدم السماح لصحفييها من زيارة الموقع.

وكان البيت الأبيض قد أشار إلى مواصلة تمسكه بموقف متشدد حيال كوريا الشمالية قبيل القمة المرتقبة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر القادم.