إسرائيل تعلن أنها أول بلد ينفذ هجمات بالشبح الأمريكية، والعراق يحكم على بلجيكي من أصول مغربية بالإعدام شنقا
ملخص
- إسرائيل تعلن أنها أول بلد ينفذ هجمات بالشبح الأمريكية
- العراق يحكم على بلجيكي من أصول مغربية بالإعدام شنقا
- هجوم على قاعدة عسكرية في ليبية يوقع عشرات القتلى
- مقتل العشرات من الشرطة في معارك مع طالبان شرقي أفغانستان
- كوريا الشمالية تستبعد صحفيي جارتها الجنوبية من جولة على موقع التجارب النووية
- وزير الخارجية الفلسطيني يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم إسرائيل"
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وزير الخارجية الفلسطيني يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم إسرائيل"
طلب وزير الخارجية المصري رياض المالكي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التحقيق فيما وصفه بجرائم إسرائيل.
وأخبر المالكي فاتو بنسودا المدعية العامة الرئيسية في محكمة الجنايات الدولية بالجرائم التي اقترفتها إسرائيل ومنها بحسب قوله التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأراضي واستهداف المحتجين العزل وخاصة في قطاع غزة.
ويريد الوفد الفلسطيني من المدعية بنسودا تشديد التحقيق الأولي التي افتتحته قبل ثلاث سنوات بشأن الوضع في غزة.
بدوره وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الخطوة الفلسطينية هذه بالعمل الشائن.
كوريا الشمالية تستبعد صحفيي جارتها الجنوبية من جولة على موقع التجارب النووية
وصل عدد من الصحفيين الغربيين والصينيين إلى كوريا الشمالية ليشهدوا إغلاق موقع التجارب النووية الرئيسي في البلاد.
لكن الصحفيين من كوريا الجنوبية تم استبعادهم من الزيارة بعد رفض كوريا الشمالية الموافقة على قائمة بالأشخاص سلمت لها يوم أمس الاثنين.
وكانت بيونغ يانغ قد وعدت في القمة التي عقدت بين الكوريتين في أبريل نيسان الماضي بدعوة صحفيين وخبراء لحضور عملية تفكيك الموقع.
وأعربت كوريا الجنوبية عن أسفها من عدم السماح لصحفييها من زيارة الموقع.
وكان البيت الأبيض قد أشار إلى مواصلة تمسكه بموقف متشدد حيال كوريا الشمالية قبيل القمة المرتقبة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر القادم.
مقتل العشرات من الشرطة في معارك مع طالبان شرقي أفغانستان
قتل أربعة عشر شرطياً على الأقل في شرقي أفغانستان خلال قتال عنيف مع مسلحي حركة طالبان.
وتقول حركة طالبان إنها سيطرت على منطقتين في ولاية غزني.
لكن مسؤولين في الولاية يشككون في هذه المعلومات ويقولون إن المعركة من أجل السيطرة على المنطقة لا تزال مستمرة.
وتقع المنطقتين بالقرب من عاصمة الولاية مدينة غزني.
هجوم على قاعدة عسكرية في ليبية يوقع عشرات القتلى
قتل عشرات الجنود وأصيب آخرون في هجومين متزامنين على بوابتين للواء المشاة 152 إلى الجنوب من مدين أجدابيا اليوم.
وقال موقع تابع لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني إن المهاجمين أحرقوا إحدى البوابات وسيطروا عليها.
وأغلقت السلطات الطريق من أجدابيا إلى جالو بعد الهجومين.
العراق يحكم على بلجيكي من أصول مغربية بالإعدام شنقا
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بالإعدام شنقا بحق طارق جدعون المعروف بأبي حمزة البلجيكي، حسبما نشر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي .
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن " الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة نظرت في قضية المتهم طارق جدعون والمكنى بأبي حمزة البلجيكي المنتمي لتنظيم داعش والمشارك بعمليات عدة والمسؤول عن تدريب ما يعرفون باشبال الخلافة ".
وأوضح المتحدث الرسمي أن " البلجيكي هو من أصول مغاربية ويعد من أبرز العناصر الأجانب المطلوبين والذين قاتلوا في سوريا والعراق في صفوف التنظيم المتشدد ".
مشيرا أن" الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005 ".
إسرائيل تعلن أنها أول بلد ينفذ هجمات بالشبح الأمريكية
أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي إن إسرائيل أول بلد يستخدم المقاتلة الشبح أمريكية الصنع من طراز إف-35 في شن هجمات.
كما نقلت وسائل إعلام عن الميجر جنرال أميكام نوركين قوله "نطلق المقاتلة إف-35 في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهاجمنا (بها) بالفعل مرتين على جبهتين مختلفتين".