حبس صحفي في مصر 10 سنوات "للحصول على أسرار عسكرية"، وترامب "لا يُغير" هاتفه

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 30 فردا من الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران قُتلوا يوم أمس عندما هاجم مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية موقعا عسكريا قرب مدينة تدمر وسط سوريا.

وأضاف المرصد أن مقاتلي التنظيم استخدموا مهاجمين انتحاريين ومركبات مدرعة في الهجوم الذي وقع عند الفجر قرب سد جنوب شرقي المدينة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين من إيران ومن جنسيات أخرى بين القتلى.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد السكان السابقين في ريف حمص الشرقي قرب تدمر والذي على اتصال بسكان المدينة قوله إن المتشددين خرجوا من مخابئ في الامتداد الشاسع للصحراء التي كانوا يسيطرون عليها من قبل.