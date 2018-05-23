حبس صحفي في مصر 10 سنوات "للحصول على أسرار عسكرية"، وترامب "لا يُغير" هاتفه

حبس صحفي في مصر 10 سنوات "للحصول على أسرار عسكرية"
ترامب "لا يُغير" هاتفه
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تنظيم الدولة الإسلامية يقتل أكثر من 30 جنديا من القوات السورية في تدمر
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 30 فردا من الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران قُتلوا يوم أمس عندما هاجم مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية موقعا عسكريا قرب مدينة تدمر وسط سوريا.
وأضاف المرصد أن مقاتلي التنظيم استخدموا مهاجمين انتحاريين ومركبات مدرعة في الهجوم الذي وقع عند الفجر قرب سد جنوب شرقي المدينة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين من إيران ومن جنسيات أخرى بين القتلى.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد السكان السابقين في ريف حمص الشرقي قرب تدمر والذي على اتصال بسكان المدينة قوله إن المتشددين خرجوا من مخابئ في الامتداد الشاسع للصحراء التي كانوا يسيطرون عليها من قبل.
الولايات المتحدة "تتصل" بالصدر
قال مساعد بارز لرجل الدين الشيعي العراقي مقتدى
الصدر إن الولايات المتحدة تواصلت عبر "وسطاء" مع أعضاء في كتلة تحالف سائرون
التي يدعمها الصدر والتي تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال ضياء الأسدي، المساعد الكبير للصدر، إنه لا
توجد محادثات مباشرة مع الأمريكيين لكن جرى استخدام وسطاء لفتح قنوات مع أعضاء من تحالف
سائرون.
وأضاف أن الأمريكيين سألوا عن موقف التيار الصدري
عندما يتولى السلطة وهل سيعيد تشكيل جناحه العسكري "جيش المهدي".
ولن يتولى الصدر رئاسة الحكومة لأنه لم يترشح بنفسه،
لكن من المرجح أن يلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الجديدة.
ترامب "لا يغير" هاتفه
قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يرفض تغيير
هاتفيه الرسميين أو تزويدهما بتطبيقات ضرورية لضمان عدم اختراقهما للتجسس على
اتصالاته ورسائله.
وقال مسؤولان بارزان لموقع "بولتيكو" الأمريكي، المتخصص في
تغطية الشؤون السياسية الأمريكية، إن ترامب قال للجهات المسؤولة عن الأمن الإلكتروني إنه "شئ مزعج
للغاية" أن يقوم بتغيير هاتفيه، وهما من طراز آي فون، كل 30 يوما كإجراء
احتياطي كما كان يفعل سلفه باراك أوباما تجاوبا مع التعليمات الأمنية.
ويستخدم ترامب أحد الهاتفين في إجراء الاتصالات والآخر في كتابة
تغريداته على تويتر وتصفح بعض مواقع الأخبار المفضلة لديه.
حبس صحفي في مصر 10 سنوات "للحصول على أسرار عسكرية"
قضت محكمة عسكرية مصرية بسجن الصحفي والباحث في شؤون سيناء والجماعات
الإسلامية، إسماعيل الإسكندراني، عشر سنوات بتهم الحصول على أسرار عسكرية ونشرها
والانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
واعتقلت السلطات المصرية الإسكندراني، 35 عاما، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وظل قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
كما قضت محكمة الجنايات العسكرية، بالقاهرة، بحبس متهم آخر، يدعى وليد محارب، عشر
سنوات بعد إدانته بالتهم ذاتها بالإضافة إلى الحصول على أموال من الخارج.
ويمكن للمتهمين الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أحالت نيابة أمن الدولة
العليا قضية اﻹسكندراني إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، وذلك بعد تجاوزه مدة
عامين -الحد اﻷقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستهداف صحفيين يغطون قضايا
حساسة مثل التطورات في سيناء فضلا عن اتهامها لجهاز الأمن الوطني باستخدام سلطات
واسعة للقبض على نشطاء وباحثين وصحفيين ووضعهم على قوائم ترقب الوصول ومنعهم من
السفر.
وتضامن صحفيون ونشطاء مصريون مع الإسكندراني بإنشاء صفحات لمتابعة قضيته على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "الحرية لإسماعيل الإسكندراني والصحافة ليست جريمة."
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تنظيم الدولة الإسلامية يقتل أكثر من 30 جنديا من القوات السورية في تدمر
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 30 فردا من الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران قُتلوا يوم أمس عندما هاجم مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية موقعا عسكريا قرب مدينة تدمر وسط سوريا.
وأضاف المرصد أن مقاتلي التنظيم استخدموا مهاجمين انتحاريين ومركبات مدرعة في الهجوم الذي وقع عند الفجر قرب سد جنوب شرقي المدينة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين من إيران ومن جنسيات أخرى بين القتلى.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد السكان السابقين في ريف حمص الشرقي قرب تدمر والذي على اتصال بسكان المدينة قوله إن المتشددين خرجوا من مخابئ في الامتداد الشاسع للصحراء التي كانوا يسيطرون عليها من قبل.
الولايات المتحدة "تتصل" بالصدر
قال مساعد بارز لرجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر إن الولايات المتحدة تواصلت عبر "وسطاء" مع أعضاء في كتلة تحالف سائرون التي يدعمها الصدر والتي تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال ضياء الأسدي، المساعد الكبير للصدر، إنه لا توجد محادثات مباشرة مع الأمريكيين لكن جرى استخدام وسطاء لفتح قنوات مع أعضاء من تحالف سائرون.
وأضاف أن الأمريكيين سألوا عن موقف التيار الصدري عندما يتولى السلطة وهل سيعيد تشكيل جناحه العسكري "جيش المهدي".
ولن يتولى الصدر رئاسة الحكومة لأنه لم يترشح بنفسه، لكن من المرجح أن يلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الجديدة.
ترامب "لا يغير" هاتفه
قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يرفض تغيير هاتفيه الرسميين أو تزويدهما بتطبيقات ضرورية لضمان عدم اختراقهما للتجسس على اتصالاته ورسائله.
وقال مسؤولان بارزان لموقع "بولتيكو" الأمريكي، المتخصص في تغطية الشؤون السياسية الأمريكية، إن ترامب قال للجهات المسؤولة عن الأمن الإلكتروني إنه "شئ مزعج للغاية" أن يقوم بتغيير هاتفيه، وهما من طراز آي فون، كل 30 يوما كإجراء احتياطي كما كان يفعل سلفه باراك أوباما تجاوبا مع التعليمات الأمنية.
ويستخدم ترامب أحد الهاتفين في إجراء الاتصالات والآخر في كتابة تغريداته على تويتر وتصفح بعض مواقع الأخبار المفضلة لديه.
حبس صحفي في مصر 10 سنوات "للحصول على أسرار عسكرية"
قضت محكمة عسكرية مصرية بسجن الصحفي والباحث في شؤون سيناء والجماعات الإسلامية، إسماعيل الإسكندراني، عشر سنوات بتهم الحصول على أسرار عسكرية ونشرها والانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
واعتقلت السلطات المصرية الإسكندراني، 35 عاما، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وظل قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. كما قضت محكمة الجنايات العسكرية، بالقاهرة، بحبس متهم آخر، يدعى وليد محارب، عشر سنوات بعد إدانته بالتهم ذاتها بالإضافة إلى الحصول على أموال من الخارج.
ويمكن للمتهمين الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية اﻹسكندراني إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، وذلك بعد تجاوزه مدة عامين -الحد اﻷقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستهداف صحفيين يغطون قضايا حساسة مثل التطورات في سيناء فضلا عن اتهامها لجهاز الأمن الوطني باستخدام سلطات واسعة للقبض على نشطاء وباحثين وصحفيين ووضعهم على قوائم ترقب الوصول ومنعهم من السفر.
وتضامن صحفيون ونشطاء مصريون مع الإسكندراني بإنشاء صفحات لمتابعة قضيته على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "الحرية لإسماعيل الإسكندراني والصحافة ليست جريمة."