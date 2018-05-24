قاضية أمريكية تأمر ترامب بعدم حظر متابعين له على تويتر، وفي كاليفورنيا، تخصيص يوم للاحتفال بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز

أمرت قاضة فيدرالية في ولاية مانهاتن الأمريكية الرئيس دونالد ترامب بالتوقف عن حظر متابعين له على تويتر إذا عبروا عن رأيهم فيما يكتبه على حسابه الشخصي.

وقالت القاضية ناعومي ريس إن تويتر منتدى عام لإبداء الرأي في سياسات وتصريحات الرئيس الأمريكي وحظره لبعض المتابعين الذين لا يتفقون مع أرائه أو يسخرون منها، ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير. ولكن القاضية لم تصدر أمرا لترامب برفع الحظر الذي فرضه قبل صدور الحكم الأخير على بعض متابعيه.

ورفع سبعة أمريكيين الدعوى القضائية لعدم مواقفة المسؤولين في البيت الأبيض في يونيو/حزيران الماضي على رفع الحظر عن حساباتهم.

ويعتبر ترامب مستخدما نشطا لحسابه الشخصي على تويتر الذي يتابعه أكثر من 52 مليون شخص.