قاضية أمريكية تأمر ترامب بعدم حظر متابعين له على تويتر، وفي كاليفورنيا، تخصيص يوم للاحتفال بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز

قاضية أمريكية تأمر ترامب بعدم حظر متابعين له على تويتر
تكريم ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لـ "شجاعتها"
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وسائل إعلام سورية: التحالف الدولي استهدف موقعين للجيش السوري غربي نهر الفرات
قالت وكالة سانا السورية للأنباء إن طائرات
حربية تابعة للتحالف الدولي استهدفت موقعين للجيش السوري وقالت إن الضربات وقعت قرب
منشآة للطاقة غربي نهر الفرات.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن اثني عشر مقاتلا
من القوات الموالية للجيش السوري قتلوافي
غارات للتحالف الدولي شرق البلاد.
وفي المقابل نفى المتحدث باسم القيادة المركزية
الأمريكية وجود أي أنباء عن ضربة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية
سورية أو قوات موالية للجيش السوري.
تكريم ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لـ "شجاعتها"
قرر المجلس المحلي في مدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية
تخصيص يوم 23 مايو/آيار للاحتفال بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشجاعتها
في التحدث عن علاقتها المزعومة السابقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأقام المجلس احتفالا لمنح دانيلز، واسمها الحقيقي غريغوري كليفورد "مفتاح المدينة"، وهو تقليد رمزي للشخصيات
العامة التي دأب المجلس على تكريمها.
ويقول المجلس على صفحته الرسمية بفيسبوك إن
دانيلز أثبتت نفسها كإنسانة شجاعة عندما "واجهت السلطة بالحقيقية ولم تكترث
بالتهديدات لحياتها" على حد زعمه.
وتزعم دانيلز أنها أٌامت علاقة جنسية مع ترامب
عام 2006 بعد وقت قصير من انجاب ميلانيا، زوجة ترامب، لابنهما بارون. وينفي ترامب إقامة
علاقة مع دانيلز.
قاضية أمريكية تأمر ترامب بعدم حظر متابعين له على تويتر
أمرت قاضة فيدرالية في ولاية مانهاتن الأمريكية
الرئيس دونالد ترامب بالتوقف عن حظر متابعين له على تويتر إذا عبروا عن رأيهم فيما
يكتبه على حسابه الشخصي.
وقالت القاضية ناعومي ريس إن تويتر منتدى عام
لإبداء الرأي في سياسات وتصريحات الرئيس الأمريكي وحظره لبعض المتابعين الذين لا
يتفقون مع أرائه أو يسخرون منها، ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الخاص
بحرية التعبير. ولكن القاضية لم تصدر أمرا لترامب برفع الحظر الذي فرضه قبل صدور
الحكم الأخير على بعض متابعيه.
ورفع سبعة أمريكيين الدعوى القضائية لعدم
مواقفة المسؤولين في البيت الأبيض في يونيو/حزيران الماضي على رفع الحظر عن
حساباتهم.
ويعتبر ترامب مستخدما نشطا لحسابه الشخصي على
تويتر الذي يتابعه أكثر من 52 مليون شخص.
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time_stated_uk
وسائل إعلام سورية: التحالف الدولي استهدف موقعين للجيش السوري غربي نهر الفرات
قالت وكالة سانا السورية للأنباء إن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي استهدفت موقعين للجيش السوري وقالت إن الضربات وقعت قرب منشآة للطاقة غربي نهر الفرات.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن اثني عشر مقاتلا من القوات الموالية للجيش السوري قتلوافي غارات للتحالف الدولي شرق البلاد.
وفي المقابل نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية وجود أي أنباء عن ضربة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية سورية أو قوات موالية للجيش السوري.
تكريم ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لـ "شجاعتها"
قرر المجلس المحلي في مدينة ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية تخصيص يوم 23 مايو/آيار للاحتفال بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشجاعتها في التحدث عن علاقتها المزعومة السابقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأقام المجلس احتفالا لمنح دانيلز، واسمها الحقيقي غريغوري كليفورد "مفتاح المدينة"، وهو تقليد رمزي للشخصيات العامة التي دأب المجلس على تكريمها.
ويقول المجلس على صفحته الرسمية بفيسبوك إن دانيلز أثبتت نفسها كإنسانة شجاعة عندما "واجهت السلطة بالحقيقية ولم تكترث بالتهديدات لحياتها" على حد زعمه.
وتزعم دانيلز أنها أٌامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006 بعد وقت قصير من انجاب ميلانيا، زوجة ترامب، لابنهما بارون. وينفي ترامب إقامة علاقة مع دانيلز.
قاضية أمريكية تأمر ترامب بعدم حظر متابعين له على تويتر
أمرت قاضة فيدرالية في ولاية مانهاتن الأمريكية الرئيس دونالد ترامب بالتوقف عن حظر متابعين له على تويتر إذا عبروا عن رأيهم فيما يكتبه على حسابه الشخصي.
وقالت القاضية ناعومي ريس إن تويتر منتدى عام لإبداء الرأي في سياسات وتصريحات الرئيس الأمريكي وحظره لبعض المتابعين الذين لا يتفقون مع أرائه أو يسخرون منها، ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير. ولكن القاضية لم تصدر أمرا لترامب برفع الحظر الذي فرضه قبل صدور الحكم الأخير على بعض متابعيه.
ورفع سبعة أمريكيين الدعوى القضائية لعدم مواقفة المسؤولين في البيت الأبيض في يونيو/حزيران الماضي على رفع الحظر عن حساباتهم.
ويعتبر ترامب مستخدما نشطا لحسابه الشخصي على تويتر الذي يتابعه أكثر من 52 مليون شخص.