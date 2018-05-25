الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى "الاعتراف بدورها" في إسقاط طائرة الركاب الماليزية عام 2014

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية العُمانية، ان اعصار مكونوMekunu الذي خلف دمارا كبيرا في جزيرة سقطرى اليمنية، قد زادت قوته عند توجهه الى جنوب سلطنة عمان مصحوبا برياح عاتية.

وأضافت أن تأثير العاصفة سيستمر على صلالة المدينة الرئيسية في محافظة ظفار وكذلك على المحافظة نفسها مع سرعة رياح تبلغ مئة وسبعين كيلومترًا في الساعة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني العُماني إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة ثاني أكبر مطارات البلاد، الى يوم السبت بسبب الإعصار.

كما حثت السلطات العُمانيةالسكان على البقاء في منازلهم.

وكان ما لا يقل عن سبعة عشر شخصا قد فقدوا كما تم إجلاء المئات بعد أن ضرب الإعصار جزيرة سقطرى في اليمن يوم الخميس ما تسبب في فيضانات وأضرار مادية كبيرة، وتم إعلان الجزيرة منطقة منكوبة.