ش

الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى "الاعتراف بدورها" في إسقاط طائرة الركاب الماليزية عام 2014

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. إيران تعطي مهلة للاتحاد الأوروبي لـ "تعويضها" عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
  2. اتهام رسمي من هولندا وأستراليا: روسيا "مسؤولة قانونيا" عن اسقاط الطائرة الماليزية عام 2014
  3. الولايات المتحدة تدعو روسيا "الاعتراف" بدورها في إسقاط طائرة الركاب الماليزية عام 2014
  4. الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق قانون حماية الخصوصية
  5. الإيرلنديون يصوتون اليوم في استفتاء حول السماح بالإجهاض
  6. توجيه تهمة الاغتصاب رسميا إلى المنتج الأمريكي هارفي واينستين
  7. قضية "فساد" رئيس وزراء ماليزيا السابق: 22 موظفا، وثلاثة أيام لعد مبالغ نقدية في منازله
  8. وما هي توقعاتكم لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وريـال مدريد؟

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر

time_stated_uk

استمرار إغلاق ثاني أكبر مطار في عُمان بسبب إعصار "مكونو"

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية العُمانية، ان اعصار مكونوMekunu الذي خلف دمارا كبيرا في جزيرة سقطرى اليمنية، قد زادت قوته عند توجهه الى جنوب سلطنة عمان مصحوبا برياح عاتية.

وأضافت أن تأثير العاصفة سيستمر على صلالة المدينة الرئيسية في محافظة ظفار وكذلك على المحافظة نفسها مع سرعة رياح تبلغ مئة وسبعين كيلومترًا في الساعة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني العُماني إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة ثاني أكبر مطارات البلاد، الى يوم السبت بسبب الإعصار.

كما حثت السلطات العُمانيةالسكان على البقاء في منازلهم.

وكان ما لا يقل عن سبعة عشر شخصا قد فقدوا كما تم إجلاء المئات بعد أن ضرب الإعصار جزيرة سقطرى في اليمن يوم الخميس ما تسبب في فيضانات وأضرار مادية كبيرة، وتم إعلان الجزيرة منطقة منكوبة.

View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

ما هي توقعاتكم لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وريـال مدريد؟

a
AFP

يقام مساء غد السبت نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى فى العاصمة الأوكرانية كييف.

وستتركز الأنظار على مهاجمي الفريقين المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ رشحت وسائل إعلام عالمية النجمين لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وحقق ريال مدريد الفوز باللقب 12 مرة، من بينها الأعوام الثلاثة الأخيرة، فيما فاز ليفربول بالبطولة خمس مرات.

View more on twitter
View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

قضية "فساد" رئيس وزراء ماليزيا السابق: 22 موظفا، وثلاثة أيام لعد مبالغ نقدية في منازله

صرحت الشرطة في ماليزيا بأنها ضبطت أكياسا من المبالغ النقدية في منازل لها صلة برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وأن 22 من موظفي المصارف أمضوا ثلاثة أيام في عدها.

وبلغ إجمالي الأوراق النقدية، التي شملت ستا وعشرين عملة مختلفة، 29 مليون دولار أمريكي. ويخضع نجيب حاليا للتحقيق في تهم بالفساد واختلاس أموال عامة تقدر بمئات الملايين من الدولارت.

يأتي ذلك في إطار المداهمات التي قامت بها قوات الأمن في كوالا لمبورضمن تحقيقات في قضية فساد كبرى تلاحق نجيب الذي يواجه مزاعم تتضمن اختلاسه حوالي 700 مليون دولار، وهي المزاعم التي يستمر في نفيها. وكانت القضية سببا في خسارة رزاق الانتخابات الأخيرة أمام منافسه وحليفه السابق مهاتير محمد.

ش
EPA
نجيب أثناء مغادرته مقر هيئة مكافحة الفساد في العاصمة الماليزية. (24 مايو/آيار، 2018)

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

عاجلالاتحاد الأوروبي والناتو يدعوان روسيا إلى "الاعتراف بمسؤوليتها" عن إسقاط الطائرة الماليزية

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

عاجلالولايات المتحدة تطلب من روسيا "الاعتراف" بدورها في إسقاط طائرة الركاب الماليزية عام 2014

a
Getty Images
حطام قمرة القيادة في قاعة للعرض بإحدى القواعد العسكرية الهولندية.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

هارفي واينستين يسلم نفسه للشرطة واتهامه رسميا بالاغتصاب

وصل هارفي واينستين، المنتج السينمائي الأمريكي إلى شرطة نيويورك اليوم لتسليم نفسه. ووجهت الشرطة له رسميا تهما عدة من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي وارتكاب انتهاكات جنسية.

و ينفى واينستين قيامه بأي ممارسة جنسية مع أي امرأة من دون موافقتها.

وكشف هاشتاغ #أنا_أيضا me_too# العديد من الروايات لنساء اتهمن واينستين ورجالا آخرين بالتحرش الجنسي والاغتصاب

يمكنكم أيضا قراءة:

View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

انفجار بالقرب من أحد أشهر فنادق مدينة بنغازي الليبية

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية مساء أمس.

وقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد يوم من الصيام في رمضان.

يذكر أن بنغازي الواقعة شرقي البلاد تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه خليفة حفتر الذي ظل يحارب إسلاميين متشددين بعضهم على صلة بتنظيمي ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة، وخصوما آخرين في المدينة ذاتها حتى أواخر العام الماضي.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

نسر "ينقذ" أرنبا من ثعلب

View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

اتهام رسمي من هولندا وأستراليا: روسيا "مسؤولة قانونيا" عن إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014

اتهمت هولندا وأستراليا رسميا اليوم روسيا بإسقاط طائرة الركاب الماليزية في يوليو/تموز عام 2014 .

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إنه بناء على نتائج تقرير المحققين الذي نشر أمس فإن هولندا وأستراليا متأكدتان اليوم أن روسيا مسؤولة عن نشر صواريخ من طراز "بوك" التي استخدمت في إسقاط الطائرة .

ورفضت وزارة الخارجية الروسية ما قاله فريق التحقيق، الذي يقوده محققون هولنديون، من أن وحدة من الجيش الروسي هي مصدر إطلاق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا،ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.

وقتل جميع ركاب الطائرة "إم أتش 17"، وعددهم 298 شخصا من بينهم 193 هولنديا و27 أستراليا و43 ماليزيا، وكانت في طريقها من مدينة امستردام الهولندية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

تقول هيئة التحقيق المشتركة إن تلك الأجزاء من صاروخ روسي عثر عليها في مكان تحطم الطائرة، وإن هذا الصاروخ، من طراز "بوك"، مسؤول عن إسقاط الطائرة.
EPA
تقول هيئة التحقيق المشتركة إن تلك الأجزاء من صاروخ روسي عثر عليها في مكان تحطم الطائرة، وإن هذا الصاروخ، من طراز "بوك"، مسؤول عن إسقاط الطائرة.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

الإيرلنديون يصوتون اليوم في استفتاء حول السماح بالإجهاض

يصوت الإيرلنديون اليوم على استفتاء حول شرعية الإجهاض. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى انقسام حاد خاصة بين النساء حول السماح بالإجهاض.

ففي الوقت الراهن ينص الدستور على منع الأم الحامل إنهاء حملها، حتى في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، إلا في حال كانت حياتها في خطر مما يؤدي بنحو ثلاث آلاف امرأة للاتجاه إلى مستشفيات الخارج سنويا.

ويتوقع أن تقبل المرأة تحديدا على التصويت اليوم. وغردت إحدى الإيرلنديات على حسابها بتويتر قائلة إن مرضها بالسرطان وعجزها عن السير لن يثنيها عن تصويتها اليوم وستذهب إلى مركز للاقتراع على كرسي متحرك.

View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق قانون حماية الخصوصية

يدخل اليوم حيز التنفيذ قانون أوروبي جديد يوصف بأنه الأكثر صرامة في العالم لحماية خصوصية البيانات الشخصية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحمل القانون الجديد اسم "تنظيم حماية البيانات العامة" وسيفرض عقوبات مالية ضخمة تصل لمئات الملايين من الدولارات على الشركات والمؤسسات التي تنتهك بنوده، ومن أهمها:

  • ضمان معرفة المستخدمين وفهمهم وموافقتهم على البيانات التي تم جمعها عنهم.
  • تقييد كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها من قبل شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي
  • توضيح سبب جمع البيانات وما إذا كان سيتم استخدامها أو تزويد طرف ثالث بها

وخلال الأيام الماضية، أرسلت الشركات العالمية والمؤسسات الخاصة والحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي رسائل للمستخدمين تنبهم بالقانون الجديد والتزامها ببنوده كاملة.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

إيران تعطي مهلة للاتحاد الأوروبي لـ "تعويضها" عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز إن طهران تريد أن تعطي الدول الأوروبية التي أبرمت معها الاتفاق النووي عام 2015 مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم حزمة تشجيعية اقتصادية.

وقال المسؤول إن طهران تريد من تلك الدول تعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ووافقت إيران عام 2015 على صفقة طويلة الأمد بشأن برنامجها النووي مع مجموعة القوى العالمية الخمس وهي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري انسحاب بلاده من الاتفاق، وقال وزير خارجيته مايك بومبيو إن العقوبات التي رفعت عن إيران عقب الاتفاق النووي في 2015 سيعاد فرضها.

يمكنكم أيضا قراءة:

إيران تحدد قائمة شروطها للالتزام بالاتفاق النووي

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي.
EPA
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى