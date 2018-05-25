الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى "الاعتراف بدورها" في إسقاط طائرة الركاب الماليزية عام 2014

قضية "فساد" رئيس وزراء ماليزيا السابق: 22 موظفا، وثلاثة أيام لعد مبالغ نقدية في منازله
صرحت الشرطة في ماليزيا بأنها ضبطت أكياسا من المبالغ
النقدية في منازل لها صلة برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وأن 22 من موظفي المصارف
أمضوا ثلاثة أيام في عدها.
وبلغ إجمالي الأوراق النقدية، التي شملت ستا وعشرين
عملة مختلفة، 29 مليون دولار أمريكي. ويخضع نجيب حاليا للتحقيق في تهم بالفساد
واختلاس أموال عامة تقدر بمئات الملايين من الدولارت.
يأتي ذلك في إطار المداهمات التي قامت بها قوات
الأمن في كوالا لمبورضمن تحقيقات في قضية فساد كبرى تلاحق نجيب الذي يواجه مزاعم تتضمن
اختلاسه حوالي 700 مليون دولار، وهي المزاعم التي يستمر في نفيها. وكانت القضية سببا
في خسارة رزاق الانتخابات الأخيرة أمام منافسه وحليفه السابق مهاتير محمد.
عاجلالاتحاد الأوروبي والناتو يدعوان روسيا إلى "الاعتراف بمسؤوليتها" عن إسقاط الطائرة الماليزية
عاجلالولايات المتحدة تطلب من روسيا "الاعتراف" بدورها في إسقاط طائرة الركاب الماليزية عام 2014
هارفي واينستين يسلم نفسه للشرطة واتهامه رسميا بالاغتصاب
وصل هارفي واينستين، المنتج السينمائي الأمريكي إلى شرطة نيويورك اليوم لتسليم نفسه. ووجهت الشرطة له رسميا تهما عدة من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي وارتكاب انتهاكات جنسية.
و ينفى واينستين قيامه بأي ممارسة جنسية مع أي امرأة من دون موافقتها.
وكشف هاشتاغ #أنا_أيضا me_too# العديد من الروايات لنساء اتهمن واينستين ورجالا آخرين بالتحرش الجنسي والاغتصاب
انفجار بالقرب من أحد أشهر فنادق مدينة بنغازي الليبية
قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات
في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية
مساء أمس.
وقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر
فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد يوم من الصيام في
رمضان.
يذكر أن بنغازي الواقعة شرقي
البلاد تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه خليفة حفتر الذي ظل يحارب إسلاميين
متشددين بعضهم على صلة بتنظيمي ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة، وخصوما آخرين
في المدينة ذاتها حتى أواخر العام الماضي.
اتهام رسمي من هولندا وأستراليا: روسيا "مسؤولة قانونيا" عن إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014
اتهمت هولندا وأستراليا رسميا اليوم روسيا
بإسقاط طائرة الركاب الماليزية في يوليو/تموز عام 2014 .
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إنه بناء
على نتائج تقرير المحققين الذي نشر أمس فإن هولندا وأستراليا متأكدتان اليوم أن روسيا
مسؤولة عن نشر صواريخ من طراز "بوك"
التي استخدمت في إسقاط الطائرة .
ورفضت وزارة الخارجية الروسية ما قاله فريق التحقيق،
الذي يقوده محققون هولنديون، من أن وحدة من الجيش الروسي هي مصدر إطلاق الصاروخ
الذي أسقط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا،ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.
وقتل جميع ركاب الطائرة "إم أتش 17"،
وعددهم 298 شخصا من بينهم 193 هولنديا و27 أستراليا و43 ماليزيا، وكانت في طريقها
من مدينة امستردام الهولندية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.
الإيرلنديون يصوتون اليوم في استفتاء حول السماح بالإجهاض
يصوت الإيرلنديون اليوم على استفتاء حول شرعية الإجهاض.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى انقسام حاد خاصة بين النساء حول السماح بالإجهاض.
ففي الوقت الراهن ينص الدستور على منع الأم الحامل
إنهاء حملها، حتى في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، إلا في حال كانت حياتها في خطر مما يؤدي بنحو ثلاث
آلاف امرأة للاتجاه إلى مستشفيات الخارج سنويا.
ويتوقع أن تقبل المرأة تحديدا على التصويت اليوم. وغردت إحدى الإيرلنديات على حسابها بتويتر قائلة إن مرضها بالسرطان وعجزها عن السير لن يثنيها عن تصويتها اليوم وستذهب إلى مركز للاقتراع على كرسي متحرك.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
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استمرار إغلاق ثاني أكبر مطار في عُمان بسبب إعصار "مكونو"
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية العُمانية، ان اعصار مكونوMekunu الذي خلف دمارا كبيرا في جزيرة سقطرى اليمنية، قد زادت قوته عند توجهه الى جنوب سلطنة عمان مصحوبا برياح عاتية.
وأضافت أن تأثير العاصفة سيستمر على صلالة المدينة الرئيسية في محافظة ظفار وكذلك على المحافظة نفسها مع سرعة رياح تبلغ مئة وسبعين كيلومترًا في الساعة.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني العُماني إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة ثاني أكبر مطارات البلاد، الى يوم السبت بسبب الإعصار.
كما حثت السلطات العُمانيةالسكان على البقاء في منازلهم.
وكان ما لا يقل عن سبعة عشر شخصا قد فقدوا كما تم إجلاء المئات بعد أن ضرب الإعصار جزيرة سقطرى في اليمن يوم الخميس ما تسبب في فيضانات وأضرار مادية كبيرة، وتم إعلان الجزيرة منطقة منكوبة.
ما هي توقعاتكم لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وريـال مدريد؟
يقام مساء غد السبت نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى فى العاصمة الأوكرانية كييف.
وستتركز الأنظار على مهاجمي الفريقين المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ رشحت وسائل إعلام عالمية النجمين لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
وحقق ريال مدريد الفوز باللقب 12 مرة، من بينها الأعوام الثلاثة الأخيرة، فيما فاز ليفربول بالبطولة خمس مرات.
قضية "فساد" رئيس وزراء ماليزيا السابق: 22 موظفا، وثلاثة أيام لعد مبالغ نقدية في منازله
صرحت الشرطة في ماليزيا بأنها ضبطت أكياسا من المبالغ النقدية في منازل لها صلة برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وأن 22 من موظفي المصارف أمضوا ثلاثة أيام في عدها.
وبلغ إجمالي الأوراق النقدية، التي شملت ستا وعشرين عملة مختلفة، 29 مليون دولار أمريكي. ويخضع نجيب حاليا للتحقيق في تهم بالفساد واختلاس أموال عامة تقدر بمئات الملايين من الدولارت.
يأتي ذلك في إطار المداهمات التي قامت بها قوات الأمن في كوالا لمبورضمن تحقيقات في قضية فساد كبرى تلاحق نجيب الذي يواجه مزاعم تتضمن اختلاسه حوالي 700 مليون دولار، وهي المزاعم التي يستمر في نفيها. وكانت القضية سببا في خسارة رزاق الانتخابات الأخيرة أمام منافسه وحليفه السابق مهاتير محمد.
عاجلالاتحاد الأوروبي والناتو يدعوان روسيا إلى "الاعتراف بمسؤوليتها" عن إسقاط الطائرة الماليزية
عاجلالولايات المتحدة تطلب من روسيا "الاعتراف" بدورها في إسقاط طائرة الركاب الماليزية عام 2014
هارفي واينستين يسلم نفسه للشرطة واتهامه رسميا بالاغتصاب
وصل هارفي واينستين، المنتج السينمائي الأمريكي إلى شرطة نيويورك اليوم لتسليم نفسه. ووجهت الشرطة له رسميا تهما عدة من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي وارتكاب انتهاكات جنسية.
و ينفى واينستين قيامه بأي ممارسة جنسية مع أي امرأة من دون موافقتها.
وكشف هاشتاغ #أنا_أيضا me_too# العديد من الروايات لنساء اتهمن واينستين ورجالا آخرين بالتحرش الجنسي والاغتصاب
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انفجار بالقرب من أحد أشهر فنادق مدينة بنغازي الليبية
قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية مساء أمس.
وقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد يوم من الصيام في رمضان.
يذكر أن بنغازي الواقعة شرقي البلاد تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه خليفة حفتر الذي ظل يحارب إسلاميين متشددين بعضهم على صلة بتنظيمي ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة، وخصوما آخرين في المدينة ذاتها حتى أواخر العام الماضي.
نسر "ينقذ" أرنبا من ثعلب
اتهام رسمي من هولندا وأستراليا: روسيا "مسؤولة قانونيا" عن إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014
اتهمت هولندا وأستراليا رسميا اليوم روسيا بإسقاط طائرة الركاب الماليزية في يوليو/تموز عام 2014 .
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إنه بناء على نتائج تقرير المحققين الذي نشر أمس فإن هولندا وأستراليا متأكدتان اليوم أن روسيا مسؤولة عن نشر صواريخ من طراز "بوك" التي استخدمت في إسقاط الطائرة .
ورفضت وزارة الخارجية الروسية ما قاله فريق التحقيق، الذي يقوده محققون هولنديون، من أن وحدة من الجيش الروسي هي مصدر إطلاق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا،ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.
وقتل جميع ركاب الطائرة "إم أتش 17"، وعددهم 298 شخصا من بينهم 193 هولنديا و27 أستراليا و43 ماليزيا، وكانت في طريقها من مدينة امستردام الهولندية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.
الإيرلنديون يصوتون اليوم في استفتاء حول السماح بالإجهاض
يصوت الإيرلنديون اليوم على استفتاء حول شرعية الإجهاض. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى انقسام حاد خاصة بين النساء حول السماح بالإجهاض.
ففي الوقت الراهن ينص الدستور على منع الأم الحامل إنهاء حملها، حتى في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، إلا في حال كانت حياتها في خطر مما يؤدي بنحو ثلاث آلاف امرأة للاتجاه إلى مستشفيات الخارج سنويا.
ويتوقع أن تقبل المرأة تحديدا على التصويت اليوم. وغردت إحدى الإيرلنديات على حسابها بتويتر قائلة إن مرضها بالسرطان وعجزها عن السير لن يثنيها عن تصويتها اليوم وستذهب إلى مركز للاقتراع على كرسي متحرك.
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق قانون حماية الخصوصية
يدخل اليوم حيز التنفيذ قانون أوروبي جديد يوصف بأنه الأكثر صرامة في العالم لحماية خصوصية البيانات الشخصية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحمل القانون الجديد اسم "تنظيم حماية البيانات العامة" وسيفرض عقوبات مالية ضخمة تصل لمئات الملايين من الدولارات على الشركات والمؤسسات التي تنتهك بنوده، ومن أهمها:
وخلال الأيام الماضية، أرسلت الشركات العالمية والمؤسسات الخاصة والحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي رسائل للمستخدمين تنبهم بالقانون الجديد والتزامها ببنوده كاملة.
إيران تعطي مهلة للاتحاد الأوروبي لـ "تعويضها" عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز إن طهران تريد أن تعطي الدول الأوروبية التي أبرمت معها الاتفاق النووي عام 2015 مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم حزمة تشجيعية اقتصادية.
وقال المسؤول إن طهران تريد من تلك الدول تعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
ووافقت إيران عام 2015 على صفقة طويلة الأمد بشأن برنامجها النووي مع مجموعة القوى العالمية الخمس وهي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري انسحاب بلاده من الاتفاق، وقال وزير خارجيته مايك بومبيو إن العقوبات التي رفعت عن إيران عقب الاتفاق النووي في 2015 سيعاد فرضها.
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إيران تحدد قائمة شروطها للالتزام بالاتفاق النووي