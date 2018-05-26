ريال مدريد × ليفربول...تغطية حية لنهائي دوري أبطال أوروبا

يقام مساء اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا بين حامل اللقب، ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويعد ريال مدريد الأكثر تتويجاً فىتاريخ المسابقة برصيد اثني عشر لقباً ، بينما حصل ليفربول على خمسة ألقاب في تاريخه.

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