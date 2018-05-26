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ريال مدريد × ليفربول...تغطية حية لنهائي دوري أبطال أوروبا

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ملخص

  1. تغطية مباشرة لاستعدادت مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، فى نهائي دوري أبطال أوروبا
  2. التشكيلة المتوقعة للفريقين لنهائي دوري أطبال أوروبا
  3. ستقام المباراة على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر

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مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب

قضى وقتا طويلا لاعبا ومدربا لفريق ماينز الألماني، ثم صنع أمجاده مع بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يتألق مع ليفربول حاليا.

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طاقم تحكيم المباراة

حكم المباراة هو الصربي ميلوراد مازيتش، ويساعده ميلوفان ريستيتش ، وداليبور دجوردفيتش

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حكم المباراة الصربي ميلوراد مازيتش

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الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف

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ستقام المباراة على ملعب أولمبيسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وتبلغ سعة الاستاد 63،000 متفرج ومتفرجة.

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التشكيلة المتوقعة لليفربول

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – فان دايك – لوفرين – أندي روبرتسون

خط الوسط: هندرسون – فينالدوم – ميلنر

خط الهجوم: ماني – فيرمينيو – محمد صلاح

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التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو.

الوسط: كروس، مودريتش، إيسكو، كاسيميرو.

الهجوم: بنزيمة، رونالدو.

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ريال مدريد × ليفربول

يقام مساء اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا بين حامل اللقب، ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويعد ريال مدريد الأكثر تتويجاً فىتاريخ المسابقة برصيد اثني عشر لقباً ، بينما حصل ليفربول على خمسة ألقاب في تاريخه.

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Getty Images
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Getty Images

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