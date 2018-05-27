مقتل أربعة جنود روسيين في معارك بشرقي سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية أن أربعة عسكريين روس قتلوا في المعارك ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت الوزارة إن اكثر من أربعين من مقاتلي التنظيم قتلوا في المعارك.

وكان التنظيم قد اعلن عن قتل وأسر عدد من الجنود الحكوميين والروس في معارك دير الزور.