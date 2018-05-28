شريط فيديو يظهر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار على امرأة فلسطينية شمالي القدس

أعلن أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري ألتراس "وايت نايتس" حل الرابطة بشكل نهائي.

وقام أعضاء الرابطة بالتجمع في ملعب القاهرة وأعلنوا حل الرابطة وحرق الشعار الخاص بها.

وأصدرت رابطة "وايت نايتس" بيانا أكدت خلاله على احترام الدولة المصرية نافية أي إساءة لرموزها تمت عبر الحساب الرسمي للرابطة، مشيرة إلى أن الحساب تم اختراقه مؤخرا.

كان أعضاء رابطة الأهلي "ألتراس أهلاوي" قد أعلنوا حل الرابطة الخاصة بهم في إجراء مشابه قبل أيام.

وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أصدرت حكما بحظر روابط مشجعي الفرق الرياضية واعتبرتها "كيانات غير شرعية" تناهض سلطات الدولة ومن غير المقبول منها إصدار أية بيانات.

كما نصت إحدى مواد "قانون الرياضة" الجديد على حظر روابط الألتراس وتجريم أنشطتها.