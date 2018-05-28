أعلن أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري ألتراس "وايت نايتس" حل الرابطة بشكل نهائي. وقام أعضاء الرابطة بالتجمع في ملعب القاهرة وأعلنوا حل الرابطة وحرق الشعار الخاص بها. وأصدرت رابطة "وايت نايتس" بيانا أكدت خلاله على احترام الدولة المصرية نافية أي إساءة لرموزها تمت عبر الحساب الرسمي للرابطة، مشيرة إلى أن الحساب تم اختراقه مؤخرا. كان أعضاء رابطة الأهلي "ألتراس أهلاوي" قد أعلنوا حل الرابطة الخاصة بهم في إجراء مشابه قبل أيام. وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أصدرت حكما بحظر روابط مشجعي الفرق الرياضية واعتبرتها "كيانات غير شرعية" تناهض سلطات الدولة ومن غير المقبول منها إصدار أية بيانات. كما نصت إحدى مواد "قانون الرياضة" الجديد على حظر روابط الألتراس وتجريم أنشطتها.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
حل رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري
أعلن أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري ألتراس "وايت نايتس" حل الرابطة بشكل نهائي.
وقام أعضاء الرابطة بالتجمع في ملعب القاهرة وأعلنوا حل الرابطة وحرق الشعار الخاص بها.
وأصدرت رابطة "وايت نايتس" بيانا أكدت خلاله على احترام الدولة المصرية نافية أي إساءة لرموزها تمت عبر الحساب الرسمي للرابطة، مشيرة إلى أن الحساب تم اختراقه مؤخرا.
كان أعضاء رابطة الأهلي "ألتراس أهلاوي" قد أعلنوا حل الرابطة الخاصة بهم في إجراء مشابه قبل أيام.
وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أصدرت حكما بحظر روابط مشجعي الفرق الرياضية واعتبرتها "كيانات غير شرعية" تناهض سلطات الدولة ومن غير المقبول منها إصدار أية بيانات.
كما نصت إحدى مواد "قانون الرياضة" الجديد على حظر روابط الألتراس وتجريم أنشطتها.
عاجلفرنسا تمنح لاجئا من مالي الجنسية الفرنسية بعد إنقاذه طفلا بطريقة بطولية
تعرف على القصة
"رجل عنكبوت" أفريقي يثير إعجاب الفرنسيين بعد إنقاذ طفل كاد يسقط من الدور الرابع
شريط فيديو يظهر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار على امرأة فلسطينية شمالي القدس
أظهر شريط فيديو إطلاق الشرطة الإسرائيلية النيران على امرأة فلسطينية كانت تسير عند منطقة القطار الخفيف قرب بلدة شعفاط المحاذية لمستوطنة بسغات زئيف شمالي القدس.
وقد نقلت المرأة إلى المستشفى للعلاج.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إن قواتها اتبعت الإجراءات القانونية عند الاشتباه بالمرأة وطالبتها بالتوقف قبل إطلاق الرصاص في الهواء ثم على ساقها.
لكنّ الشريط يُظهر عدم إطلاق الشرطة لأي طلقات تحذيرية ولم تُعطَ المرأة وقتا للوقوف.
هذا ولم تفصح الشرطة عن سبب الاشتباه في المرأة.