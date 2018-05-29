مقاهي ستاربكس تغلق أبوابها لتدريب موظفيها على تجنب التحيز والتمييز العنصري
ملخص
- ستاربكس تدرب موظفيها على تفادي السلوك العنصري والتحيز
- الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا لحركة الجهاد الاسلامي في منطقة غزة
- مقتل ثلاثة بينهم رجلا أمن في عملية ذات شبه ارهابية في بلجيكا
- الأمم المتحدة تدعو السعودية إلى تقديم معلومات عن الأمير نواف آل رشيد
- مصرف سويسري يتوقف عن اجراء معاملات مالية جديدة مع ايران
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مصرف سويسري يتوقف عن اجراء معاملات مالية جديدة مع ايران
قال مصرفBCP السويسري أنه سيتوقف عن القيام بأي معاملات مالية جديدة مع ايران بعد مطالبة الولايات المتحدة الشركات الغربية بالتوقف عن التعامل مع ايران أو مواجهة عقوبات امريكية.
وقال المصرف في بيان له الثلاثاء أنه بدأ يقلص نشاكه في ايران من 8 مايو/آيار حسب تعليمات وزارة الخزانة الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الايراني واعادت فرض عقوبات مشددة على ايران.
الأمم المتحدة تدعو السعودية الى تقديم معلومات عن الأمير نواف آل رشيد
قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز ثروسيلن إن على السلطات السعودية تقديم معلومات بشأن الأمير السعودي نواف طلال آل رشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو أيار وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب.
كما طالبت المسؤولة الأممية السعودية بتقديم معلومات بشأن محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.
من هو نواف الرشيد الذي سلمته الكويت إلى السعودية؟
واضافت إن من حق النشطاء الحصول على "التمثيل القانوني وامعرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والتواصل مع أسرهم والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت".
مقتل ثلاثة بينهم رجلا أمن في عملية ذات شبه ارهابية في بلجيكا
يتولى محققون مختصون في مجال الارهاب في بلجيكا التحقيق حادث اطلاق نار وقع صباح الثلاثاء في مدينة لييج البلجيكية.
وقتل المهاجم ثلاثة اشخاص قبل ان تقتله الشرطة. ومن بين القتلى رجلا أمن.
وذكرت الانباء ان المهاجم فر من موقع الحادث بعد أن قتل رجلي الامن ولجأ الى مدرسة وأخد عامل تنظيفات رهينة لكن القوات الخاصة وصلت الى المدرسة وقضت على المهاجم.
الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا لحركة الجهاد الاسلامي في منطقة غزة
قامت الطائرات الاسرائيلية بقصف موقع لحركة الجهاد الاسلامي في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة دون أن ترد انباء عن ضحايا او خسائر.
وكان مسلحون فلسطينيون أطلقوا صباح اليوم الثلاثاء رشقات من الصواريخ المحلية تجاه مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة وردت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بإطلاق عشرات الصواريخ لاعتراض تلك الرشقات ما أدى لدوى انفجارات عنيفة.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان له” متابعة لإطلاق الصافرات صباح اليوم تم رصد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة الى عدة مناطق في إسرائيل تم اعتراض بعض القذائف الصاروخية".
وتجدر الإشارة الي ان منطقة الحدود الشرقية لقطاع غزة مع اسرائيل تشهد توترات عنيفة منذ عدة ايام كان اخرها بالامس حيث قصفت المدفعية الاسرائيلة موقعا لحماس ما أدى لمقتل احد عناصرها وقبل يومين ايضا قتلت إسرائيل 3 من عناصر الجهاد الاسلامي شرق رفح.
هذا ويستعد منظموا تظاهرات مسيرات العودة صباح اليوم للانطلاق في اول رحلة بحرية من ميناء غزة البحري في محاولة كما قالوا لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عام.
175 ألف موظف في ستاربكس بأمريكا يخضعون للتدريب لتجنب السلوك والعنصري والتحيز
قالت سلسلة مقاهي "ستارباكس" الأمريكية أن 175 ألف عامل يعملون في أكثر من 8000 فرع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة سيشاركون في الجلسة التدريبية حول التحيز والعنصرية وضرورة أن تحتفي الشركة بالتنوع.
جاء ذلك في أعقاب حادث وقع في أحد فروعها في مدينة فيلادلفيا حيث تم استدعاء الشرطة للقبض على شخصين من أصول أفريقية، راشون نيلسون و دونتي روبنسون، أثناء انتظارهما صديقا لهما في المقهى ولم يطلبا أي مشروب بعد أن تم منعهما من استخدام دورة المياه.
وقد سجل أحد زبائن المقهى واقعة القبض على "نيلسون" و"روبنسون" وتم التعامل مع الحادث باعتباره عنصريا مما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز الحادث التحيز العنصري الذي يقول الأمريكيون من أصول أفريقية إنهم يواجهونه في المطاعم ومختلف الأماكن العامة في الولايات المتحدة.