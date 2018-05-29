مقاهي ستاربكس تغلق أبوابها لتدريب موظفيها على تجنب التحيز والتمييز العنصري

قال مصرفBCP السويسري أنه سيتوقف عن القيام بأي معاملات مالية جديدة مع ايران بعد مطالبة الولايات المتحدة الشركات الغربية بالتوقف عن التعامل مع ايران أو مواجهة عقوبات امريكية.

وقال المصرف في بيان له الثلاثاء أنه بدأ يقلص نشاكه في ايران من 8 مايو/آيار حسب تعليمات وزارة الخزانة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الايراني واعادت فرض عقوبات مشددة على ايران.