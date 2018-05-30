الساحر ديفيد كوبرفيلد لن يدفع تعويضات بعد "إخفاء" شخص، ودراسة عرض مغربي اليوم لاستضافة مونديال 2026

قررت هيئة محلفين في ولاية نيفادا الأمريكية عدم إلزام الساحر الأمريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد بدفع تعويضات لمواطن بريطاني شارك في إحدى فقراته التي تضمنت خدعة بصرية أخفى خلالها 13 شخصا على خشبة المسرح.

وخلص أعضاء الهيئة إلى أن كوبرفيلد، الساحر الأعلى أجرا في العالم، اتسم بالإهمال لكنه غير ملزم بدفع 400 ألف دولار للبريطاني غافين كوكس كتعويض عن إصابات لحقت به أثناء الفقرة في لاس فيغاس.

واضطر محامو كوبرفيلد إلى الكشف عن سر الخدعة أمام القضاء بعد إصرار من القاضي لمعرفة التفاصيل كاملة.

وتبين أن السر وراء إخفاء الخدعة، المعروفة باسم 13 لأنه يشارك فيها 13 شخصا من بين الجمهور، يكمن في اصطحاب المشاركين والمشاركات إلى ممرات أرضية تحت خشبة المسرح المتصل بأحد الفنادق، على أن "يُظهرهم" مرة أخرى بعد عودتهم من الباب الخلفي.

وقال هيئة المحلفين أن كوكس سقط خلال اقتياده مع الآخرين، وأظهرت النتائج الطبية خلعا في كتفه.