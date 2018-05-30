الساحر ديفيد كوبرفيلد لن يدفع تعويضات بعد "إخفاء" شخص، ودراسة عرض مغربي اليوم لاستضافة مونديال 2026

الساحر ديفيد كوبرفيلد لن يدفع تعويضات بعد "إخفاء" شخص
دراسة عرض مغربي اليوم لاستضافة مونديال 2026
تقدم علمي في علاج نوع خبيث من ورم سرطاني بالمخ
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تقدم علمي في علاج نوع خبيث من ورم سرطاني بالمخ
أعرب علماء عن اعتقادهم بأنهم حققوا تقدما كبيرا
في مجال محاربة أحد انواع سرطان المخ والمعروف باسم غليو بلاس توما Glioblastoma.
وقام العلماء بتطوير لقاح مضاد للمرض مستخلص من الجهاز المناعي للمريض.وأظهرت نتائج التجارب التي ستمرت على مدار أحد عشر
عاما أن المرضى الذين تلقوا المصل عاشوا لفترات تزيد بقيمة الضعف عن تلك التي عاشها
المرضى الذين تم علاجهم بالطرق التقليدية.
اللجنة الفنية في الفيفا تجتمع اليوم لمناقشة عروض الاستضافة والمغرب يأمل في الفوز
قبل قرابة أسبوعين من انطلاق نهائيات كأس العالم
لكرة القدم في روسيا، تجتمع اليوم اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبحث عروض منافسة لاستضافة بطولة عام2026.
الدول المرشحة هي: الولايات المتحدة وكندا
والمكسيك (عرض مشترك) - والمغرب.
يعتقد المغرب أن هناك فرصة حقيقية لاستضافة كأس
العالم، ولكن يقول الخبراء أن هناك نقصا في البنية التحتية، إذ تحتاج العديد من الملاعب
إلى ترميمات شاملة، وهذا يعكس حجم الاستثمارالذي يجب على المغرب القيام به.
الساحر ديفيد كوبرفيلد لن يدفع تعويضات بعد "إخفاء" شخص
قررت هيئة محلفين في ولاية نيفادا
الأمريكية عدم إلزام الساحر الأمريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد بدفع تعويضات لمواطن
بريطاني شارك في إحدى فقراته التي تضمنت خدعة بصرية أخفى خلالها 13 شخصا على خشبة
المسرح.
وخلص أعضاء الهيئة إلى أن كوبرفيلد،
الساحر الأعلى أجرا في العالم، اتسم بالإهمال لكنه غير ملزم بدفع 400 ألف دولار
للبريطاني غافين كوكس كتعويض عن إصابات لحقت به أثناء الفقرة في لاس فيغاس.
واضطر محامو كوبرفيلد إلى الكشف عن سر
الخدعة أمام القضاء بعد إصرار من القاضي لمعرفة التفاصيل كاملة.
وتبين أن السر وراء إخفاء الخدعة،
المعروفة باسم 13 لأنه يشارك فيها 13 شخصا من بين الجمهور، يكمن في اصطحاب
المشاركين والمشاركات إلى ممرات أرضية تحت خشبة المسرح المتصل بأحد الفنادق، على
أن "يُظهرهم" مرة أخرى بعد عودتهم من الباب الخلفي.
وقال هيئة المحلفين أن كوكس سقط خلال
اقتياده مع الآخرين، وأظهرت النتائج الطبية خلعا في كتفه.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تقدم علمي في علاج نوع خبيث من ورم سرطاني بالمخ
أعرب علماء عن اعتقادهم بأنهم حققوا تقدما كبيرا في مجال محاربة أحد انواع سرطان المخ والمعروف باسم غليو بلاس توما Glioblastoma.
وقام العلماء بتطوير لقاح مضاد للمرض مستخلص من الجهاز المناعي للمريض.وأظهرت نتائج التجارب التي ستمرت على مدار أحد عشر عاما أن المرضى الذين تلقوا المصل عاشوا لفترات تزيد بقيمة الضعف عن تلك التي عاشها المرضى الذين تم علاجهم بالطرق التقليدية.
اللجنة الفنية في الفيفا تجتمع اليوم لمناقشة عروض الاستضافة والمغرب يأمل في الفوز
قبل قرابة أسبوعين من انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، تجتمع اليوم اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبحث عروض منافسة لاستضافة بطولة عام2026.
الدول المرشحة هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (عرض مشترك) - والمغرب.
يعتقد المغرب أن هناك فرصة حقيقية لاستضافة كأس العالم، ولكن يقول الخبراء أن هناك نقصا في البنية التحتية، إذ تحتاج العديد من الملاعب إلى ترميمات شاملة، وهذا يعكس حجم الاستثمارالذي يجب على المغرب القيام به.
الساحر ديفيد كوبرفيلد لن يدفع تعويضات بعد "إخفاء" شخص
قررت هيئة محلفين في ولاية نيفادا الأمريكية عدم إلزام الساحر الأمريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد بدفع تعويضات لمواطن بريطاني شارك في إحدى فقراته التي تضمنت خدعة بصرية أخفى خلالها 13 شخصا على خشبة المسرح.
وخلص أعضاء الهيئة إلى أن كوبرفيلد، الساحر الأعلى أجرا في العالم، اتسم بالإهمال لكنه غير ملزم بدفع 400 ألف دولار للبريطاني غافين كوكس كتعويض عن إصابات لحقت به أثناء الفقرة في لاس فيغاس.
واضطر محامو كوبرفيلد إلى الكشف عن سر الخدعة أمام القضاء بعد إصرار من القاضي لمعرفة التفاصيل كاملة.
وتبين أن السر وراء إخفاء الخدعة، المعروفة باسم 13 لأنه يشارك فيها 13 شخصا من بين الجمهور، يكمن في اصطحاب المشاركين والمشاركات إلى ممرات أرضية تحت خشبة المسرح المتصل بأحد الفنادق، على أن "يُظهرهم" مرة أخرى بعد عودتهم من الباب الخلفي.
وقال هيئة المحلفين أن كوكس سقط خلال اقتياده مع الآخرين، وأظهرت النتائج الطبية خلعا في كتفه.