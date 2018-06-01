ترامب يناقش "إصلاح السجون" مع كيم كاردشيان، وفي السعودية، "الرُبع" لم يعد خاليا

ناقش البرلمان الإسباني مقترحا يهدف لسحب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

سجل طلب حجب الثقة الحزب الإشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة في خضم أحكام بالسجن صدرت على عدد كبير من قادة الحزب الشعبي الحاكم في قضية فساد كبرى.

ويقول الاشتراكيون إن القضية أفقدت راخوي، الذي يقود حكومه أقلية بعد إعادة انتخابه قبل عامين، مصداقيتًه.

وينتظر أن تجُرى عمليةٌ التصويت من قبلِ اعضاء البرلمان في اليوم التالي لبحثهم المقترح.