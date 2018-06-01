ترامب يناقش "إصلاح السجون" مع كيم كاردشيان، وفي السعودية، "الرُبع" لم يعد خاليا
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ملخص
- في أمريكا، تمثال للمسيح "كاثوليكي" أكثر من اللازم
- ترامب يناقش "إصلاح السجون" مع كيم كاردشيان
- الأسد: يجب أن نتفادى "الحماقة الأمريكية"، ولا توجد قوات إيرانية في سوريا
- البرلمان الدنماركي يقر قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
- زين الدين زيدان يعلن استقالته من تدريب نادي ريال مدريد
- وفي السعودية، "الرُبع" لم يعد خاليا
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بواسطة أحمد ماهر
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جدارية لمحمد صلاح بميدان تايمز في نيويورك
ظهرت في ميدان تايمز بمدينة نيويورك الأمريكية جدارية للاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح. وتقول تقارير صحفية إن الجدارية رسمها معجبون لصلاح بعد إصابته في المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد في نهائي كأس أبطال أوروبا السبت الماضي.
ونشر صلاح مقطع فيديو يظهر الجدارية على حسابه بانستغرام.
وكان نجم ليفربول، الملقب بالملك المصري، قد اضطر للخروج، وهو يبكي، من المباراة بعد 30 دقيقة فقط بسبب الإصابة بعد التحام قوي مع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.
البرلمان الإسباني يناقش مقترحا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء
ناقش البرلمان الإسباني مقترحا يهدف لسحب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي.
سجل طلب حجب الثقة الحزب الإشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة في خضم أحكام بالسجن صدرت على عدد كبير من قادة الحزب الشعبي الحاكم في قضية فساد كبرى.
ويقول الاشتراكيون إن القضية أفقدت راخوي، الذي يقود حكومه أقلية بعد إعادة انتخابه قبل عامين، مصداقيتًه.
وينتظر أن تجُرى عمليةٌ التصويت من قبلِ اعضاء البرلمان في اليوم التالي لبحثهم المقترح.
واشنطن تقرر فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الفولاذ والالمنيوم من الدول الأوروبية
أعلن ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي، أن الولايات المتحدة قررت المضي قدما في فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الفولاذ والألومنيوم من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك اعتبارا من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش صباح غد الجمعة.
وقال روس إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من اقتراح اتفاق يقنع واشنطن بجدوى الاستمرار في إعفاء دوله من الرسوم الجمركية الإضافية، وإن إعادة التفاوض مع المكسيك وكندا على تعديل اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
في السعودية، "الربع" لم يعد خاليا
غمرت مياه الأمطار في الأيام الأخيرة منطقة "الربع الخالي" الصحراوية في المملكة العربية السعودية وعمان تحديدا بسبب إعصار "مكونو" الذي ضرب مدينة صلالة العمانية قبل أيام.
وتحولت أجزاء كبيرة من المنطقة الصحراوية الخالية من السكان تقريبا إلى بحيرات بسبب السيول.
ووفقا للموسوعة البريطانية، فإن الربع الخالي هو مساحة صحرواية شاسعة تتشاركها السعودية واليمن وعمان والإمارات، لكن تقع أغلبها في السعودية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة حوالي 650 ألف كيلو متر مربع، وهي أكبر تجمع في العالم للكثبان الرملية المتحركة. كما أن غالبية أجزائها غير مأهولة بالسكان وتعد من الأكثر الأماكن جفافا في العالم.
زين الدين زيدان: ريال مدريد يحتاج إلى تغيير حتى يستمر في النجاح
أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان مع رئيس نادي ريال مدريد:
- الفريق يحتاج إلى تغيير حتى يستمر في النجاح
- بعد هذه السنوات الثلاث أعتقد أن مغادرة ريال مدريد هو القرار الصائب
- لا أبحث عن نادٍ آخر ولن أدرب في أي مكان خلال الموسم القادم
وودع لاعبون في ريال مدريد زيدان بكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي
عاجلالبرلمان الدنماركي يقر قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
- 75 صوتا مقابل 30
- غرامة مالية للمخالفات تصل إلى حوالي 150$
- دول أوروبية أخرى حظرت النقاب من بينها بلجيكا وفرنسا
زئير الأسد لإعادة الفيلة إلى الغابة
من برنامج "فور تك" على شاشة بي بي سي عربي.
عادةَ ما يقود الفيلة خارج الغابة في الهند هو قلة الماء وذلك يسبب اصطداماً بينها وبين البشر الذين يعيشون بقربها. لذلك استخدمت السلطات طائران من دون طيار مزودة بمكبرات صوت بها تسجيلات لزئير الأسد لمنعها من الوصول إلى السكك الحديدية والأراضي الزراعية.
ويستطيع شرطي الغابة التحكم بالطائرة من مسافة 5 كم وهو جالس في مكتبه.
الأسد: يجب أن نتفادى "الحماقة الأمريكية"، ولا توجد قوات إيرانية في سوريا
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن سوريا بحاجة لتفادي ما وصفه بـ "الحماقة الأمريكية" لتحقيق الاستقرار.
وفي مقابلة مع تلفزيون "روسيا اليوم"، قال الأسد إنه لا توجد قوات إيرانية في سوريا بل يوجد ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السوري.
وحول وصف الرئيس الأمريكي له بـ "الأسد الحيوان"، قال الرئيس السوري إن إن شخصا مثل ترامب "لا يحرك أي مشاعر بالنسبة لي."
التحضير للقمة بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي
تتواصل اللقاءات في اماكن مختلفة في العالم لوضع اللمسات النهائية للقمة التاريخية التي ستجمع الرئيسين الامريكي والكوري الشمالي في سنغافورة المقررة في الثاني عشر من الشهر المقبل.
مسؤولون التقوا في سنغافورة لمناقشة الإجراءات اللوجستية لعقد القمة ، كما عقدت لقاءات في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، كما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الكوري الشمالي في بيونغ يانغ.
وفي نيويورك تتواصل المحادثات بين وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيووكيم يونغ تشول أحد كبار مساعدي الرئيس الكوري الشماليفي إطار التحضير للقمة المقبلة.
ترامب يناقش "إصلاح السجون" مع كيم كاردشيان
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان. وعقب اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض، كتب ترامب في تغريدة له وصورة مع المممثلة الأمريكية "إنه كان لقاءا عظيما".
وأضاف إنه تحدث مع كاردشيان حول إصلاح نظام السجون وقانون العقوبات.
وخلال اللقاء، توسطت كاردشيان لدى ترامب للعفو عن امرأة تمضي حكمًا بالسجن المؤبد بسبب جريمة مخدرات.
وقالت إنه تأمل أن يعفو الرئيس الأمريكي عن اليس ماري غونسون، 63 عاما، بعد أن قضت 21 عاما في السجن.
في أمريكا، تمثال للمسيح "كاثوليكي" أكثر من اللازم
تعتزم كنيسة معمدانية في ولاية جنوب كارولينا الأمريكية إزالة تمثال للمسيح نظرا لأنه "كاثوليكي أكثر من اللازم" بحسب مسؤولي الكنيسة.
ويقول قساوسة في كنيسة "ريد بانك" المعمدانية، في خطاب نقلت متقطفات منه صحف ووكالات أنباء أمريكية، إن القطعة الفنية المصنوعة يدويا، لا تتفق مع مكان عبادتهم، على حد قولهم. ويبلغ ارتفاع التمثال مترين ويجسد المسيح بذراعين مرحبين بالزائرين.
لكن مدافعين عن التمثال يقولون، في خطاب آخر، إنه يجسد تعاليم المسيح المتسامحة إذ شُيد خارج حوائط الكنيسة لمد الجسور مع الآخرين.