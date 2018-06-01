مفتي مصر: إذا كانت زاوية انخفاض الشمس بمقدار 19.5 درجة فإن توقيت الفجر صحيح، وطفل يحاول احتضان ترامب
ملخص
- الناشطات المعتقلات في السعودية على "غلاف فوغ أرابيا" بالفوتوشوب
- ماليزيا تريد من الشعب التبرع للاقتصاد، فأنشأت "صندوقا"
- إستاد تشيلسي في أزمة بسبب "تأشيرة إقامة"
- الأردن: مظاهرات ضد رفع أسعار المحروقات وقانون ضريبة الدخل
- ومفتي مصر: إذا كانت زاوية انخفاض الشمس بمقدار 19.5 درجة، ومحور دوران الأرض 23.5 درجة، فإن توقيت الفجر صحيح
- وطفل يحاول احتضان ترامب
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
جيسبي كونتي يؤدي القسم الدستوري رئيسا للوزارة الإيطالية الائتلافية الجديدة
أدى جيسبي كونتي القسم الدستوري رئيسا للوزارة الإيطالية الائتلافية الجديدة أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريللي
كما أدى القسم نائبا رئيس الوزراء اللذان يتزعمان الحزبين المناهضين للمؤسسة السياسية والمشاركين في الائتلاف.
وبالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء، يتولى لويجي دي مايو زعيم حزب "حركة النجوم الخمس" حقيبة التنمية الاقتصادية بينما يتولى ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف المناهض للهجرة حقيبة الداخلية.
وبعد فشل المحاولة الأولى لتشكيل الحكومة بسبب تسمية خبير اقتصادي مناهض لعملة اليورو وزيرا للمالية، يتولى حقيبة المالية الآن "جيوفاني تريا المعروف بتأييده لليورو.
هجمات بروكسل: القضاء البلجيكي يصدر حكما بإدانة التونسي سفيان الأياري
أدان قاض بلجيكي التونسي سفيان أياري شريك المشتبه به صلاح عبد السلام وذلك بتهم إرهاب متصلة بهجمات بروكسل الانتحارية في آذار/ مارس من العام 2016 .
والأياري هو تاسع شخص تتم إدانته في هذه الهجمات التي استهدفت مطار بروكسل ومحطة قطار الأنفاق وأدت إلى مقتل 32 شخصا.
ويعتقد ان الأياري سبق أن قاتل في سوريا.
وكان حكم على صلاح عبدالسلام في نيسان أبريل الماضي بالسجن 22 عاما بتهمة محاولة قتل ضباط شرطة في عملية قادت الى توقيفه.
طفل يحاول احتضان ترامب
خطف طفل في الثامنة من عمره الأضواء أمس أثنا توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا جديدا حول حق المصابين بأمراض مستعصية في تناول أدوية لا تزال في طور التجريب. وحاول الطفل غوردان ماكلين، أكثر من مرة احتضان ترامب الذي التفت إليه في النهاية.
بعد تحقيق بي ي سي عربي عن إدمانه في مصر، تحقيق جديد عن إدمان الترامادول في نيجيريا
تحدثت بي بي سي مع شباب في نيجيريا يشاركون في الحرب ضد تنظيم "بوكو حرام" المتشدد عن إدمانهم على مسكن الترامادول القوي.
ووصف مدمنون إنه يهربون من حقيقة الحرب عن طريق ذلك المسكن القوي الذي يمنحهم شعورا بالقوة ويجعلهم أكثر تحملا ويقظة. وعلى الرغم من أن الترامادول يصرف بوصفة طبية في نيجيريا، إلا أن الامدادات غير القانونية تغرق البلاد.
وشاهدت بي بي سي شحنة قادمة من الهند صادرتها السلطات، وتبلغ قيمتها 600 ألف دولار أمريكي.
يمكنكم قراءة تحقيق بي بي سي عربي ربع حبة ترامادول
مفتي مصر: إذا كانت زاوية انخفاض الشمس بمقدار 19.5 درجة، ومحور دوران الأرض 23.5 درجة، فإن توقيت الفجر صحيح
استند مفتي مصر الدكتور شوقي علام على قواعد فلكية وجغرافية علمية للتأكيد على صحة مواقيت الصلاة والصيام استنادا على توقيت الفجر في مصر.
السبب هو تشكيك البعض على وسائل التواصل الاجتماعي في صحة توقيت الفجر في مصر مقارنة بمكة بالمملكة العربية السعودية.
حاول علام إثبات صحة توقيت الفجر في مصر مستندا على ما وصفه بالحقائق العلمية المعمول بها في مصر. إليكم بعضا منها كما ورد في بيانه الرسمي:
ماليزيا تريد من الشعب التبرع للاقتصاد، فأنشأت "صندوقا"
قرر رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الوطني عن طريق جمع تبرعات من الشعب للمساعدة في سد الدين العام الهائل لموازنة الدولة.
وخصصت وزارة المالية حسابا مصرفيا خاصا بالصندوق الجديد لتلقي التبرعات. وبلغ الدين العام الإجمالي قرابة 251 مليار دولار.
وأطلقت السلطات على الصندوق الجديد اسم "ساعدوا ماليزيا". وتعهد مهاتير بمحاربة الفساد وبدأ بإعادة فتح التحقيق مع رئيس سلفه نجيب رزاقالذي يواجه اتهامات مع مسؤولين آخرين باختلاس مليارات الدولارات من صندوق تمويل استثماري للدولة أنشئ في عام 2009.
وكان الهدف من الصندوق هو تحويل العاصمة كولالمبور إلى مركز مالي، وإنعاش الاقتصاد عبر بعض الاستثمارات الاستراتيجية.
البرلمان الإسباني يقرر سحب الثقة عن الحكومة
صوت البرلمان الإسباني اليوم على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي.
وقبيل إجراء التصويت أقر راخوي بالهزيمة وأبلغ المشرعين أنه سيكون أول من يهنىء خلفه زعيمالاشتراكيين المعارض بيدرو سانشيز.
وسيشكل الحزب الاشتراكي الذي طرح التصويت بسحب الثقة عن راخوي الحكومة المقبلة وسيصبح رئيسه بيدرو سانشيز رئيسا للوزراء .
الأردن: مظاهرات ضد رفع أسعار المحروقات وقانون ضريبة الدخل
خرجت مظاهرات في عدد من المدن الأردنية احتجاجا على رفع أسعار البترول وقانون ضريبة الدخل الجديد الذي أعلنته الحكومة.
وأوقف مواطنون مركباتهم في الطرق في تلك المدن، ومن بينها العاصمة عمان، وهتف المعتصمون مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب وتغيير سياسة رفع الأسعار.
وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، كما قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة رفع أسعار الكهرباء.
إستاد تشيلسي في أزمة بسبب "تأشيرة إقامة"
قرر رئيس نادي تشيلسي لكرة القدم الروسي رومان أبراموفيتش تعليق إنفاق مليار جنيه استرليني لتحديث وتطوير نادي تشيلسي لكرة القدم بسبب "المناخ الحالي غير الملائم للاستثمار" بحسب بيان على موقع النادي.
ولم تجدد وزارة الداخلية البريطانية حتى الآن تأشيرة إقامة الملياردير أبراموفيتش الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية منذ أيام.
ويستطيع المواطنون الإسرائيليون زيارة المملكة المتحدة والبقاء فيها لستة أشهر بجوزات من دون تأشيرة، ولكن لا يحق العمل لهم.
وخصص أبراموفيتش مليار جنيه استرليني لتوسيع وتطوير ملعب تشيلسي بالعاصمة البريطانية لندن، ليتسع إلى حوالي 66 ألف متفرج ومتفرجة. وواجه أبراموفيتش عدة تأجيلات في تجديد تأشيرة إقامته من فئة "مستثمر" في بريطانيا بعد انتهائها منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
ويأتي تعذر حصول أبراموفيتش على تأشيرة "مستثمر" جديدة وسط توتر العلاقات بين لندن وموسكو إثر تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته في جنوب إنجلترا.
الناشطات المعتقلات في السعودية على "غلاف فوغ أرابيا" بالفوتوشوب
احتجت ناشطات سعوديات على تخصيص النسخة العربية من مجلة فوغ الأمريكية غلاف عددها المقبل لأميرة سعودية جالسة خلف مقود سيارة قبل أيام من السماح للمرأة في السعودية بالقيادة.
واستخدمن تقنية "الفوتوشوب" لوضع صور ناشطات سعوديات مثل لجين الهذلول، بدلا من صورة الأميرة هيفاء بنت عبدالله آل سعود، كانت السلطات اعتقلتهن خلال الأيام الماضية.
وأفرجت السلطات عن بعض الناشطات لكنها لا تزال تعتقل آخريات. وتقول منظمات حقوقية إن سبب الاعتقال هو دفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام الولاية.