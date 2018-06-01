مفتي مصر: إذا كانت زاوية انخفاض الشمس بمقدار 19.5 درجة فإن توقيت الفجر صحيح، وطفل يحاول احتضان ترامب

تحدثت بي بي سي مع شباب في نيجيريا يشاركون في الحرب ضد تنظيم "بوكو حرام" المتشدد عن إدمانهم على مسكن الترامادول القوي.

ووصف مدمنون إنه يهربون من حقيقة الحرب عن طريق ذلك المسكن القوي الذي يمنحهم شعورا بالقوة ويجعلهم أكثر تحملا ويقظة. وعلى الرغم من أن الترامادول يصرف بوصفة طبية في نيجيريا، إلا أن الامدادات غير القانونية تغرق البلاد.

وشاهدت بي بي سي شحنة قادمة من الهند صادرتها السلطات، وتبلغ قيمتها 600 ألف دولار أمريكي.

يمكنكم قراءة تحقيق بي بي سي عربي ربع حبة ترامادول