"خطورة عالية" في عرض المغرب لمونديال 2016، لكنه اجتاز مرحلة التقييم، وعبور نهر دجلة في العراق "سيرا على الأقدام" بسبب الجفاف
ملخص
- المغرب يصل مرحلة التصويت لتنظيم كأس العالم 2026، لكن عرضه به "خطورة عالية"
- عبور نهر دجلة في العراق "سيرا على الأقدام" بسبب الجفاف
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بواسطة أحمد ماهر
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عبور نهر دجلة في العراق "سيرا على الأقدام" بسبب الجفاف
تراجعت مناسيب المياه في نهر دجلة بالعراق إلى درجة أنه يمكن العبور إلى الضفة الأخرى من النهر سيرا على الأٌقدام في بعض مناطقه مثل العاصمة بغداد، كما تظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعاني العراق من شح في الموارد المائية في نهري دجلة والفرات خاصة في المناطق الزراعية.
وتنبع 70 في المئة من المياه المتدفقة إلى العراق من خارج حدوده، وهو دولة المصب في حوض نهري دجلة والفرات.
ويرجع انحسار المياه بسبب السدود في دولة المنبع تركيا، وفقا للحكومة العراقية، ولكن تركيا تقول إنها تعاني أيضا من موجات جفاف وأن بناء السدود مسألة أمن قومي.
المغرب يصل مرحلة التصويت لتنظيم كأس العالم 2026، لكن عرضه به "خطورة عالية"
اجتاز عرض المغرب المقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026 مرحلة التقييم الفني لكنه سجل "خطورة عالية" في تقييم الملاعب والمواصلات وأماكن الإقامة.
ويتنافس المغرب مع عرض مشترك من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الذي اجتاز أيضا تلك المرحلة متفوقا على المغرب بفارق الدرجات.
فسجل المغرب 2.7 درجة، فيما حصل العرض المشترك على 4 درجات واجتاز مرحلة تقييم المخاطر.
وتقول لجنة التقييم إن الملاعب الخمسة في المغرب تحتاج إلى "ترميمات وتحديثات فائقة" كما أنه في طور التخطيط لإنشاء تسعة ملاعب أخرى.
وسيصوت مجلس أعضاء الفيفا المكون من 207 أعضاء على اختيار الفائز بتنظيم البطولة في 13 يونيو/حزيران. ويحتاج أي عرض الحصول على 104 أصوات للفوز.