ترامب

ترامب يقيم مأدبة رمضانية لأول مرة، و"سوشي الصراصير" أحدث صيحة لمحبي الطعام الآسيوي

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ملخص

  1. • الرئيس الأمريكي يقيم مأدبة رمضانية لأول مرة.
  2. • ممثل بريطاني يتحول إلى "بطل" بعد مواجهة مع لصوص.
  3. • "مقتل 9 مهاجرين غرقا" قبالة السواحل التركية.

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مع ظهور المطاعم التي تبيع أطباق الصراصير في جميع أنحاء الصين ، فقد أصبح هناك تصور لمستقبل تصبح فيه الحشرة المكروهة حلًا لنقص الغذاء في العالم.

وتشهد الأسواق الأسيوية تزايدا في الحماس التجاري للصراصير وموقفا أكثر انفتاحا على الحشرات، وهو ما دفع المزيد من الناس إلى تجربة كيف يبدو طعم الحشرات المختلفة أو المنتجات المشتقة عنها.

وبدأت مطاعم في الصين في بيع أطباق من سوشي الصراصير، في الوقت الذي وجدت دراسة أن حليب الصراصير يمكن أن يكون مفيدا لصحة الانسان، إذ يحتوي على ثلاثة أضعاف كمية الطاقة التي تزودها الألبان لجسم الانسان كما انه غني بالأحماض الأمينية الأساسية.

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رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي يوم السبت سحب مشروع قانون لإصلاح الضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي كان قد أثار أكبر موجة احتجاجات في أكثر من خمس سنوات ضد رفع الأسعار وقال إن تقرير مصيره يعود إلى البرلمان.

وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية ضد مشروع القانون بالقرب من مقر مجلس الوزراء ليوم رابع مرددين هتافات معارضة للحكومة ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.

جانب من الاحتجاجات في الأردن
MAZRAAWI/AFP/Getty Images

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تقول وسائل إعلام في تركيا إن 9 مهاجرين قتلوا غرقا بعد انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة أنطاليا.

وبحسب التقارير، فقد أنقذ حرس السواحل التركية 5 أشخاص. ولا يزال يجري البحث عن شخص آخر

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أصبح الممثل البريطاني بنديكت كومبرباتش بطلا في العالم الواقعي بعد أن واجه أربعة لصوص هاجموا دراجا في العاصمة لندن.

وذكرت صحيفة (ذا صن) أن كومبرباتش، الشهير بتجسيد شخصية شيرلوك هولمز، قفز من سيارة أجرة كان يستقلها وركض لمساعدة الرجل الذي يعمل في توصيل الوجبات إلى المنازل بعد أن أحاط به عدد من اللصوص.

ووقعت محاولة السرقة في مارليبون هاي ستريت وهو يقع بالقرب من منزل هولمز في القصص الخيالية في بيكر ستريت.

الممثل البريطاني بنديكت كومبرباتش
PA

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عاجلعشاء على شرف "رمضان" في البيت الأبيض

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف مأدبة عشاء الأسبوع المقبل احتفالا بشهر رمضان، وهو بذلك يعيد تقليد للبيت الأبيض كان قد تخلى عنه خلال العام الأول في منصبه.

ومن المتوقع أن يعقد العشاء يوم الأربعاء. لكن قائمة الضيوف لم تكن متاحة، بحسب الصحيفة.

ولدى ترامب تاريخ طويل في الإدلاء بتصريحات ملتهبة ضد المسلمين. وخلال حملته ، أخبر أحد الصحفيين بأنه يعتقد "أن الإسلام يكرهنا".

وألمح ترامب مرارا وتكرارا إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما قد يكون مسلما، وفي عام 2015 قال إنه سيفكر جديا في إغلاق المساجد. وفي أواخر ذلك العام ، نادى "بمنع كامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة" ، وعند تأديته اليمين رئيسًا للولايات المتحدة، أصدر سلسلة من قرارات حظر السفر التي استهدفت في الغالب دولا إسلامية.

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