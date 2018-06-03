ترامب يقيم مأدبة رمضانية لأول مرة، و"سوشي الصراصير" أحدث صيحة لمحبي الطعام الآسيوي

مع ظهور المطاعم التي تبيع أطباق الصراصير في جميع أنحاء الصين ، فقد أصبح هناك تصور لمستقبل تصبح فيه الحشرة المكروهة حلًا لنقص الغذاء في العالم.

وتشهد الأسواق الأسيوية تزايدا في الحماس التجاري للصراصير وموقفا أكثر انفتاحا على الحشرات، وهو ما دفع المزيد من الناس إلى تجربة كيف يبدو طعم الحشرات المختلفة أو المنتجات المشتقة عنها.

وبدأت مطاعم في الصين في بيع أطباق من سوشي الصراصير، في الوقت الذي وجدت دراسة أن حليب الصراصير يمكن أن يكون مفيدا لصحة الانسان، إذ يحتوي على ثلاثة أضعاف كمية الطاقة التي تزودها الألبان لجسم الانسان كما انه غني بالأحماض الأمينية الأساسية.