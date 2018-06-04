السفير البريطاني في مصر يوزع تمرا في الشارع قبل الإفطار، وقصة الرجل الذي "يقف خلف" كيم جونغ-أون

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن حصيلة ضحايا غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين السبت قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس جنوب شرقي البلاد قد ارتفعت إلى ثمانية وأربعين شخصا معظمهم من التونسيين.

وكانت قوات خفر السواحل التونسية قد تمكنت من إنقاذ ثمانية وستين شخصا - بينهم ثمانية أجانب - ممن كانوا على متن القارب.

وقال وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني إن بلاده لن تبقى البوابة المفتوحة للمهاجرين واللاجئين الساعيين للوصول إلى أوروبا، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى بلاده.