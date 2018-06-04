السفير البريطاني في مصر يوزع تمرا في الشارع قبل الإفطار، وقصة الرجل الذي "يقف خلف" كيم جونغ-أون

ارتفاع حصيلة غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة صفاقس التونسية إلى 48
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن
حصيلة ضحايا غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين السبت قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة
لولاية صفاقس جنوب شرقي البلاد قد ارتفعت إلى ثمانية وأربعين شخصا معظمهم من
التونسيين.
وكانت قوات خفر السواحل التونسية
قد تمكنت من إنقاذ ثمانية وستين شخصا - بينهم ثمانية أجانب - ممن كانوا على متن
القارب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي
الجديد ماتيو سالفيني إن بلاده لن تبقى البوابة المفتوحة للمهاجرين واللاجئين
الساعيين للوصول إلى أوروبا، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير
الشرعية إلى بلاده.
الرجل الذي "يقف خلف" كيم جونغ-أون
أثار نائب رئيس كوريا الشمالية فضول الكثيرين مؤخرا بعد ظهوره في أكثر
من مناسبة هامة خلفه، فضلا عن إيفاده الأسبوع الماضي إلى واشنطن لتسليم الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب رسالة من كيم جونغ-أون على الرغم من وجود اسمه على قائمة
أمريكية بالعقوبات على أفراد في النظام الحاكم في بيونغ يانغ.
إنه الجنرال كيم يونغ-شول، رئيس الاستخبارات الكورية الشمالية السابق.
إليكم بعض المعلومات عنه:
-يعرف
بأنه الذراع اليمنى لرئيس كوريا الشمالية
-وصفه
ترامب بأنه ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية
-من
مواليد 1946 وترقى مناصب عسكرية رفيعة
-عينه كيم
جونغ-أون نائبا للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم
-ترأس وفد
بلاده في المفاوضات مع كوريا الجنوبية
-معروف
باستخدام لغة حادة مع الولايات المتحدة، فتعهد ذات مرة بتحويلها إلى "بحر من
النيران".
السفير البريطاني في مصر يوزع تمرا في الشارع قبل الإفطار
اعتاد السفير البريطانى بمصر جون كاسن أن
يستخدم العامية المصرية في تغريداته أو تعليقاته في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن
قضايا مختلفة تهم المصريين. كما فاجأ الكثيرين بتصرفات من الثقافة المصرية أو
بقيامه بتصرفات شعبية، وكتابة هشتاغات للتعبير عن رأيه في موضوع منتشر على تويتر
أو فيسبوك مثل "جدع_يا_ابومكة" لدعم مهاجم ليفربول ومنتخب مصر محمد
صلاح.
ووضع أمس مقطع فيديو له ولموظفين في السفارة
البريطانية أثناء قيامهم بإعداد وتوزيع التمر على الصائمين في أحد شوارع القاهرة.
وقال على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية
بفيسبوك: " تعلمنا تقليدًا جديدا من تقاليد رمضان في مصر: الخروج إلى الشوارع
قبل الإفطار لتوزيع التمر على الناس أثناء مرورهم من جانبنا."
بينما
غرد بالعامية المصرية قائلا: " كل ما تقعد في مصر أكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد
احلى. عمرك ما تجيب آخرها (دائما مليئة بالعادات والتقاليد). أول مرة أوزع تمر على
الصائمين قبل الافطار".
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ارتفاع حصيلة غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة صفاقس التونسية إلى 48
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن حصيلة ضحايا غرق القارب الذي كان يقل مهاجرين السبت قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس جنوب شرقي البلاد قد ارتفعت إلى ثمانية وأربعين شخصا معظمهم من التونسيين.
وكانت قوات خفر السواحل التونسية قد تمكنت من إنقاذ ثمانية وستين شخصا - بينهم ثمانية أجانب - ممن كانوا على متن القارب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني إن بلاده لن تبقى البوابة المفتوحة للمهاجرين واللاجئين الساعيين للوصول إلى أوروبا، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى بلاده.
الرجل الذي "يقف خلف" كيم جونغ-أون
أثار نائب رئيس كوريا الشمالية فضول الكثيرين مؤخرا بعد ظهوره في أكثر من مناسبة هامة خلفه، فضلا عن إيفاده الأسبوع الماضي إلى واشنطن لتسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة من كيم جونغ-أون على الرغم من وجود اسمه على قائمة أمريكية بالعقوبات على أفراد في النظام الحاكم في بيونغ يانغ.
إنه الجنرال كيم يونغ-شول، رئيس الاستخبارات الكورية الشمالية السابق. إليكم بعض المعلومات عنه:
-يعرف بأنه الذراع اليمنى لرئيس كوريا الشمالية
-وصفه ترامب بأنه ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية
-من مواليد 1946 وترقى مناصب عسكرية رفيعة
-عينه كيم جونغ-أون نائبا للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم
-ترأس وفد بلاده في المفاوضات مع كوريا الجنوبية
-معروف باستخدام لغة حادة مع الولايات المتحدة، فتعهد ذات مرة بتحويلها إلى "بحر من النيران".
السفير البريطاني في مصر يوزع تمرا في الشارع قبل الإفطار
اعتاد السفير البريطانى بمصر جون كاسن أن يستخدم العامية المصرية في تغريداته أو تعليقاته في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا مختلفة تهم المصريين. كما فاجأ الكثيرين بتصرفات من الثقافة المصرية أو بقيامه بتصرفات شعبية، وكتابة هشتاغات للتعبير عن رأيه في موضوع منتشر على تويتر أو فيسبوك مثل "جدع_يا_ابومكة" لدعم مهاجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.
ووضع أمس مقطع فيديو له ولموظفين في السفارة البريطانية أثناء قيامهم بإعداد وتوزيع التمر على الصائمين في أحد شوارع القاهرة.
وقال على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بفيسبوك: " تعلمنا تقليدًا جديدا من تقاليد رمضان في مصر: الخروج إلى الشوارع قبل الإفطار لتوزيع التمر على الناس أثناء مرورهم من جانبنا."
بينما غرد بالعامية المصرية قائلا: " كل ما تقعد في مصر أكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد احلى. عمرك ما تجيب آخرها (دائما مليئة بالعادات والتقاليد). أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الافطار".