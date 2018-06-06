سيرجيو راموس: صلاح جذبني من ذراعي أولا، وعرض أزياء دون عارضات في السعودية

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ملخص

  1. سيرجيو راموس: صلاح جذبني أولا من ذراعي
  2. عرض أزياء دون عارضات في السعودية

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عرض أزياء دون عارضات في السعودية

قررتإحدى دور الازياء في السعودية تنظيم عرض ازياء ومجوهرات عالمية - على غرار شركة أزياء "Dolce & Gabbana" العالمية التي استخدمت طريقة جديدة للمرة الأولى في عرض حقائب اليد - حيث استعانت الشركة بطائرات دون طيار بدلا من العارضات في حمل الحقائب أمام الجمهور وعدسات المصورين.

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سيرجيو راموس: صلاح جذبني أولا من ذراعي،

دافع لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس عن نفسه بعد الحملات التي شنت ضده في مواقع التواصل الاجتماعي إثر إصابة مهاجم ليفربول ولاعب منتخب مصر محمد صلاح.

وقال راموس في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية إن صلاح هو الذي جذبه من الذراع أولا قبل أن يسقطا سويا على الأرض.

وتعرض صلاح إلى إصابة في الكتف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خسرها ليفربول أمام ريال مدريد في كييف بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وأضاف راموس أن موضوع إصابة صلاح أخذ مساحة كبيرة جدا في النقاش على نحو مفتعل، وأنه حرص على التحدث مع صلاح عبر الرسائل وأكد له صلاح أنه في حالة جيدة.

وسخر من التقارير التي اتهمته بالتسبب في إصابة حارس ليفربول بارتجاج في المخ، قائلا يبدو أنه سيتحمل مسؤولية كل صغيرة وكبيرة حدثت في تلك المباراة.

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