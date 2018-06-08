نصيحة بوتين لأحفاده "لا تكذبوا"، والنساء تشكل غالبية الحكومة الجديدة في إسبانيا

AFP ستورمي دانيلز.

قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رودي جولياني إن ستورمي دانيلز، التي تدعي أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006، لا تستحق الاحترام لأنها ممثلة أفلام إباحية.

وأضاف أثناء مشاركته في مؤتمر بمدينة تل أبيب الإسرائيلية أنه يحترم "النساء الجميلات اللاتي لهن قيمة، ولا أحترم امرأة تبيع جسدها للاستغلال الجنسي."

وقال جولياني إنه يكن احتراما "للمجرمين. لكن لا أحترم نجمة أفلام إباحية كما أحترم امرأة لها وظيفة تترقى من خلالها، وأحترم المرأة التي تحترم نفسها." وينفي ترامب إقامة علاقة جنسية مع دانيلز.

ووصف محامي دانيلز، مايكل افاناتي، تصريحات غولياني بأنها "مثيرة للاشمئزاز وحقيرة".

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه يكن كامل الاحترام لموكلته لأنها "امرأة شجاعة وقوية وذكية. إنها من أكثر الناس مصداقية."