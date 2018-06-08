نصيحة بوتين لأحفاده "لا تكذبوا"، والنساء تشكل غالبية الحكومة الجديدة في إسبانيا
ملخص
- اشرب قهوتك في كوريا الجنوبية برغوة صورة "كيم جونغ-أون"
- "نسخة طبق الأصل" من محمد صلاح في العراق
- رويترز: مسودة لخطة سلام في اليمن برعاية الأمم المتحدة
- رئيس الوزراء الأردني المكلف يتعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل
- ونصيحة بوتين لأحفاده "لا تكذبوا"
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ترامب يقول إنه لن يقابل زعيم كوريا الشمالية "لمجرد التقاط الصور التذكارية"
اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاء القمة المقرر بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستعقد في موعدها المقرر في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وجاءت تصريحات ترامب لدى ترحيبه برئيس وزراء اليابان شينزو آبي في واشنطن.
وقال ترامب إن القمة لن تكون مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية.
محامي ترامب: ستورمي دانيلز لا تستحق الاحترام "لأنها نجمة أفلام إباحية"
قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رودي جولياني إن ستورمي دانيلز، التي تدعي أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006، لا تستحق الاحترام لأنها ممثلة أفلام إباحية.
وأضاف أثناء مشاركته في مؤتمر بمدينة تل أبيب الإسرائيلية أنه يحترم "النساء الجميلات اللاتي لهن قيمة، ولا أحترم امرأة تبيع جسدها للاستغلال الجنسي."
وقال جولياني إنه يكن احتراما "للمجرمين. لكن لا أحترم نجمة أفلام إباحية كما أحترم امرأة لها وظيفة تترقى من خلالها، وأحترم المرأة التي تحترم نفسها." وينفي ترامب إقامة علاقة جنسية مع دانيلز.
ووصف محامي دانيلز، مايكل افاناتي، تصريحات غولياني بأنها "مثيرة للاشمئزاز وحقيرة".
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه يكن كامل الاحترام لموكلته لأنها "امرأة شجاعة وقوية وذكية. إنها من أكثر الناس مصداقية."
رئيس وزراء جديد في مصر
كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الإسكان في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
وشغل مصطفى مدبولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ مارس آذار 2014 في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ثم أعيد اختياره لتولي نفس الحقيبة الوزارية في حكومة شريف إسماعيل حتى استقالة الحكومة قبل يومين.
وسير مدبولي أعمال رئاسة الوزراء بالإنابة خلال فترة علاج شريف إسماعيل في الخارج.
نتنياهو: الاتفاق النووي مع إيران "ميت" بالفعل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يحاول إقناع المسؤوليين الأوروبيين بالتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران لأنه "ميت" بالفعل.
وفي مقابلة خاصة مع برنامج "نيوزنايت" على شاشة بي بي سي نيوز، قال نتنياهو إن الاتفاق سينهار بسبب صرامة العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي ستعيد الولايات المتحدة فرضها على إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.
مفوضية الانتخابات العراقية تعترض على اعتماد الفرز اليدوي لأصوات الناخبين
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنها ستستخدم حقها القانوني والدستوري بالطعن على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب أمس .
وأوضحت أنها أدت واجبها الرسمي بصورة مهنية وشفافة دون السماح لأي جهة بالتدخل والتأثير بصلب قراراتها.
وكان مجلس النواب صادق على تعديل قانون الانتخابات لعام 2013 والذي بموجبه دعا المجلس الى اعتماد العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي لعموم العراق.
كما قررالمجلس انتداب تسعة قضاة للإشراف على تلك العملية.
بالفيديو: سيارة تسير للخلف لمسافة ميل في شارع رئيسي بأمريكا
التقطت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع بولاية أوهايو الأمريكية مشهدا غير مألوف لسيارة دفع رباعي يقودها سائقها للخلف عكس اتجاه الحركة.
ولم تعرف الشرطة السبب وراء تصرف السائق ولكن تعتقد أن عطلا حدث في ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
نصيحة بوتين لأحفاده "لا تكذبوا"
نصح الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أحفاده بعدم الكذب، ردا على سؤال من أحد المشاركين في حواره التلفزيوني السنوي مع الشعب عن النصيحة التي يمكن أن يسديها للأطفال كأب وجد.
وتلقى بوتين أكثر من ميلونين سؤال، بحسب وسائل إعلام روسية. وعن الدور الروسي في سوريا، قال بوتين إن وجود قواته هناك "فرصة رائعة" للتدريب ولاختبار قدراتهم، وإنه لا حاجة لقوات الجيش أن تخوض المزيد من العمليات العسكرية في سوريا في الوضع الراهن.
شيخ الأزهر: على المؤمن ألا يخشى الجن أبدا
قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن الجن لا يستطيع أن يخترق المؤمن "لا من قريب ولا من بعيد" لأنه "يستضعف الإنسان الضعيف فقط".
وقال الطيب، في برنامج يقدمه في إحدى القنوات الفضائية المصرية، إن الحكايات عن تلبس الجن للإنسان هي "خيالات" لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن قوة الجن هي في "الوسوسة والإضلال".
وأوصى شيخ الأزهر "المؤمن" بالأذكار لكي يستطيع أن "يقهر" الجن.
رئيس الوزراء الأردني المكلف يتعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل
قال رئيس الوزراء الاردني المكلف عمر الرزاز أن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الأسبوع المقبل. وقال الرزاز إن الحكومة قررت بعد إجراء المشاورات مع مجلس النواب أن تسحب قانون مشروع الضريبة.
وأشار إلى أن سحب القانون سيأتي بعد أداء الحكومة القسم الأسبوع المقبل.
و دعا منظمو التظاهرات الاحتجاجية إلى مليونية أمام مقر رئاسة الوزراء وسط العاصمة عمان مساء اليوم.
رويترز: مسودة لخطة سلام في اليمن برعاية الأمم المتحدة
قالت وكالة رويترز للأنباء إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن، مارتن جريفيث،وضع مسودة لخطة سلام في اليمن، لم يعلن عنها بعد، ستطرح في "إطار عمل للمفاوضات" بحلول منتصف الشهر الحالي، كما من الممكن إدخال تعديلات على هذه الوثيقة.
وتدعو الخطة الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف عمليات القصف التي تستهدفهم من قبل التحالف بقيادة السعودية.
وتشير مسودة وثيقة السلام، حسب رويترز، الى ان مجلسا عسكريا وطنيا سيشرف على خطوات انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة وعلى تسليم الأسلحة، بما فيها الصواريخ الباليستية.
كما تضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية، تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية، ويقودها رئيس وزراء متفق عليهالمسودة تنص أيضا على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.
النساء تشكل غالبية الحكومة الجديدة في إسبانيا...11 إمرأة من بين 17 عضوا
اختار رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانتشيث أعضاء حكومته التي شكلت النساء غالبية أعضائها، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وفي مؤتمر صحفي قال إن الحكومة الجديدة تؤيد المساواة بين الجنسين وتنتمي لأجيال مختلفة ومنفتحة على العالم لكنها متمسكة بالاتحاد الأوروبي.
"نسخة طبق الأصل" من محمد صلاح في العراق
بمجرد ظهور حسين علي كاظم، 20 عاما، في أحد شوراع بغداد أو المقاهي أو ملاعب كرة القدم، حتى يتجمع حوله المعجبون لالتقاط سيلفي معه بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.
ويلعب كاظم أيضا كرة القدم في صفوف أحد الأندية المحلية في بغداد.
ويقول لوكالة الأنباء الفرنسية إنه اشترى قميصا أصليا يشبه القميص الذي يرتديه محمد صلاح في ليفربول "من موزع معتمد" في العراق "مقابل 40 دولارا" تعب كثيرا في ادخارهم نظرا لأنه يعول أيضا عائلته الكبيرة.
اشرب قهوتك في كوريا الجنوبية برغوة صورة "كيم جونغ-أون"
يقدم مقهى في كوريا الجنوبية قهوة اللاتيه برغوتها الغنية بالكريمة مرسوما عليها وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون الذي ارتفعت شعبيته في الأسابيع الأخيرة بعد القمة التي جمعته مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان.
ويقول صاحب المقهى إنه يريد أن ينشر السلام عن طريق رسم صورة كيم على وجه القهوة الصباحية، كما يمنح رواد المقهى فرصة رسم صورتهم بجانبه.
والتقى زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية في لقطة تاريخية عندما عبرا الخط الفاصل بين البلدين في أبريل/نيسان. ثم التقيا مرة أخرى الشهر الماضي المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.