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النمسا تطرد عشرات الأئمة وتغلق مساجد لمواجهة "الإسلام السياسي"، و50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للأرجنتين، والصدر يشكل تحالفا سياسيا في العراق

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ملخص

  1. النمسا ستغلق 7 مساجد وستطرد عشرات الأئمة لمواجهة "الإسلام السياسي"
  2. 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للأرجنتين
  3. الصدر يشكل تحالفا سياسيا في العراق
  4. الديلي تليغراف البريطانية: انشقاق أمير إماراتي وطلبه اللجوء إلى قطر عبر سفارتها في لندن

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الديلي تليغراف البريطانية: انشقاق أمير إماراتي وطلبه اللجوء إلى قطر عبر سفارتها في لندن

قالت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن ابن حاكم إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة انشق وطلب اللجوء إلى قطر عبر سفارتها في لندن.

وقالت مصادر مقربة من الأمير المنشق، الشيخ راشد بن حمد الشرقي، ومصدر دبلوماسي وصفته الصحيفة بأنه "رفيع المستوى"، إن الأمير، 31 عاما، سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة بالفعل منذ ثلاثة أسابيع.

وفي 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، قطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة والمواصلات التي تربطها بقطر.

واتهمتها تلك الدول بدعم الإرهاب، وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة، والسعي إلى توثيق علاقاتها بإيران.

ونفت قطر ذلك ورفضت الالتزام بقائمة طويلة من المطالب.

صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسومة على أرضية حمام سباحة في جامعة قطر. وفي الصورة، أحد أفراد الأمن يغطس لتوقيع اسمه بجوار الصورة في إطار حملة لدعمه في مواجهة الإمارات، والسعودية، والبحرين ومصر.
AFP
صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسومة على أرضية حمام سباحة في جامعة قطر. وفي الصورة، أحد أفراد الأمن يغطس لتوقيع اسمه بجوار الصورة في إطار حملة لدعمه في مواجهة الإمارات، والسعودية، والبحرين ومصر.

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الصدر يشكل تحالفا سياسيا

وقع ممثلون عن كتل سائرون التي يقودها مقتدى الصدر والكتلة الوطنية بقيادة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وكتلة الحكمة بقيادة عمار الحكيم على وثيقة تحالف فيما بينها.

وتضمنت الوثيقة العديد من النقاط التي ترسم ملامح الحكومة الجديدة التي يسعى التحالف الجديد المكون من مئة مقعد تشكيلها.

وأكد مسؤول المكتب السياسي لزعيم ائتلاف سائرون ضياء الأسدي رفض الائتلاف لأي تزوير أو خروقات في العملية الانتخابية، مشددا على أن المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة الاتحادية هما الجهتان المخولتان وفق القانون في التعامل مع تلك الخروقات، في إشارة لقرار مجلس النواب الأخير الخاص بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز يدوياً.

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Reuters

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50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للأرجنتين

توصلت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول قرض بقيمة خمسين مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وقال الصندوق في بيان إن الترتيبات الائتمانية ستخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي سينظر في الخطة الاقتصادية للأرجنتين في الأيام المقبلة. كما تعهدت الحكومة بتسريع إجراءات خفض العجز في الموازنة بحلول عام ألفين وعشرين.

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AFP
طلبت الأرجنتين مساعدة صندوق النقد الدولي في الثامن من مايو/ آيار بسبب الانخفاض الحاد لعملتها البيزو وضعف الاستثمارات الأجنبية.

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مجلس الأمن يفرض للمرة الأولى عقوبات على مهربين لمهاجرين

فرض مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى عقوبات على أشخاص متورطين في تهريب المهاجرين في قوارب إلى سواحل أوروبية.

ويترأس الرجال الستة المشمولون بالعقوبات شبكات تنشط في ليبيا لتهريب المهاجرين، وهم: مصعب أبو قرين (ليبي)، ومحمد قشلاف (ليبي)، وعبد الرحمن الميلاد (ليبي)، وإرمياس غيرماي (إريتري) ، وفيتوي عبد الرزاق (إريتري) ، وأحمد عمر الدباشي (ليبي).

وينص قرار مجلس الأمن على تجميد أصول المذكورين الستة وحظر سفرهم وملاحقتهم قانونيا.

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النمسا ستغلق 7 مساجد وستطرد عشرات الأئمة لمواجهة "الإسلام السياسي"

قال وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل إن النمسا ستغلق سبعة مساجد وستطرد قرابة 60 إماما في إطار جهودها لمواجهة ما وصفه بـ "الإسلام السياسي".

وأضاف كيكل، الذي ينتمي لحزب الحرية اليمني المتطرف الذي شارك في تشكيل الحكومة الائتلافية الأخيرة، أن تحقيقا خلص إلى عملية طرد أئمة تابعين لمنظمة "الهيئات التركية الإسلامية الثقافية" بدأت بالفعل.

وقال رئيس الحكومة سيباستيان كورز، الذي ينتمي لحزب الشعب الحاكم (يمين-وسط) أنه لا مكان لـ "الإسلام السياسي، أو المجتمعات الموازية أو التطرف في بلدنا".

أحد المساجد الممولة من تركيا في العاصمة فيينا، والتي ستغلقها السلطات.
AFP
أحد المساجد الممولة من تركيا في العاصمة فيينا، والتي ستغلقها السلطات.

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