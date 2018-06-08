النمسا تطرد عشرات الأئمة وتغلق مساجد لمواجهة "الإسلام السياسي"، و50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للأرجنتين، والصدر يشكل تحالفا سياسيا في العراق

قالت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية إن ابن حاكم إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة انشق وطلب اللجوء إلى قطر عبر سفارتها في لندن.

وقالت مصادر مقربة من الأمير المنشق، الشيخ راشد بن حمد الشرقي، ومصدر دبلوماسي وصفته الصحيفة بأنه "رفيع المستوى"، إن الأمير، 31 عاما، سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة بالفعل منذ ثلاثة أسابيع.

وفي 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، قطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة والمواصلات التي تربطها بقطر.

واتهمتها تلك الدول بدعم الإرهاب، وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة، والسعي إلى توثيق علاقاتها بإيران.

ونفت قطر ذلك ورفضت الالتزام بقائمة طويلة من المطالب.